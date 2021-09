Padarykite tai savo orchidėjoms: sukraus neregėtą skaičių žiedų

Pasirodo, viskas, ko reikia – tai ant augalo kartą per savaitę padėti du ledo kubelius, kad jis gautų pakankamai vandens. Tokiu būdu augalas gauna visą reikalingą vandenį – pamažu, bet užtikrintai. Be to, toks metodas taip pat padės išvengti perteklinio vandens su žemėmis ištekėjimo iš vazono, rašoma southernliving.com.

Ledo kubelio triukas tinka orchidėjoms

Šis triukas ypač puikiai tinka orchidėjoms. Amanda Gutterman „The Gardenist“ rašo, kad daugelis orchidėjų iš tiesų ne nuvysta, o paskęsta. Nors orchidėja yra kilusi iš tropikų, jos šaknims reikia gero drenažo, todėl vazono dugne jokiu būdu neturėtų kauptis vanduo.

Dėl šios priežasties didžiausi orchidėjų mylėtojai jas iš vazonų ištraukia ir laisto duše. Vis gi, viso augalo su šaknimis traukimas iš vazono yra kiek rizikingas reikalas. Turbūt geriau rinktis santūresnę strategiją ir orchidėją ledo kubeliais laistyti kartą per savaitę.

A. Gutterman šventai pasitiki ledo kubelių metodu – ji paaiškino, kokį skirtumą gali padaryti ši laistymo technika.

„Slinko mėnesiai. Marmuriniai rausvi ir balti žiedlapiai pasidarė dar putlesni, nei kada nors anksčiau – kiekvienas žiedas buvo beveik mano rankos dydžio“, – rašo ji. – „Nuo svorio jos geidulingai linko žemyn ant stiebų. Jų lapai, kuriuos kartais nublizginu, buvo tokie stori ir lygūs, kad juose atsispindėjo saulė.“

Ir tai – ne vienintelis toks liudijimas. Socialiniuose tinkluose žmonės intensyviai dalinasi savo gėlininkystės rezultatais su grotažyme „#IceCubeOrchid“.

Žinoma, yra ir tokių, kurie įsitikinę, kad šis metodas skamba per gerai, kad būtų tiesa. Oregono orchidėjų asociacija savo tinklapyje rašo: „Ledo kubelio idėja leidžia orchidėjai parūpinti mažiausią gyvybiškai reikalingą kiekį vandens, ne idealiai būklei palaikyti. Bėda ta, kad nors tai ir primins tą vandens kiekį, kurį orchidėja gavo šiltnamyje, kuriame buvo užauginta ir purškiama kas valandą, laikui bėgant augalas numirs dėl ne idealių laikymo sąlygų.

Jei norite, kad jūsų orchidėja džiugintų daugelį metų, ją reikia reguliariai laistyti kambario temperatūros vandeniu ir persodinti į orchidėjoms skirtą mišinį (dažniausiai iš medžio žievės) gerai drenuojamame vazone.“

Visgi, ledo kubelio metodo nauda prisiekia daugybė socialinių tinklų naudotojų, todėl jei jums sunkiai sekasi augalo nenumarinti, būtinai išbandykite šią gudrybę.