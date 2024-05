Padarykite tai alyvoms sode: kitąmet sukraus dvigubai žiedų

Alyvos yra plačiai paplitęs augalas visoje Lietuvoje, kurias galima pamatyti tiek miškuose, tiek miestų parkuose ar gatvėse. Alyvų krūmai yra ištvermingi, lengvai auginami ir nereikalauja daug priežiūros.

Pasaulyje alyvų rūšių yra skaičiuojama apie 1600. Lietuvoje dažniausiai auginamos veislės yra paprastosios alyvos (Syringa vulgaris) ir stambialapės alyvos (Syringa josikaea).

Dauguma alyvų rūšių yra kilusios iš Azijos kalnų, tačiau populiariausia sodo rūšis (Syringa vulgaris) yra kilusi iš Balkanų. Graikiškai syrinx reiškia vamzdis, o vienas iš bendrinių pavadinimų – vamzdinis medis, nes alyvų stiebai kadaise buvo naudojami pypkėms gaminti.

Alyvų auginimas ir priežiūra

Geriausias laikas sodinti alyvas sode yra pavasaris arba ruduo. Norint, kad alyvos gerai žydėtų, joms reikia daug saulės ir gerai drenuojamos vietos. Gali būti, kad alyvos išgyvens ir pavėsyje, tačiau pavasarį galite žiedų taip ir nesulaukti.

Alyvų krūmams geriausiai tinka neutralus arba šarminis dirvožemio pH. Jeigu dirva per rūgšti, į ją galima paberti kalkių, kad padidėtų pH. Daugumos dirvožemių drenažą ir maistingumą galima pagerinti pridedant organinių medžiagų (pvz. durpių neturinčio komposto), taip pat smėlio ar žvyro.

Alyvų sodinimas

Jei norite greičiau sulaukti žiedų, sodinkite kelių metų senumo alyvų krūmų sodinukus iš vietinės sodo parduotuvės. Įsigyti išaugusį krūmą gali kainuoti šiek tiek brangiau, bet kadangi šie augalai pradeda žydėti tik sulaukę trejų ar ketverių metų, verta investuoti.

Sodinkite alyvas tokioje vietoje, kur per dieną bent 6 valandas šviečia saulė. Duobę iškaskite šiek tiek gilesnę ir platesnę nei vazonas, į kurį įdėtas krūmas. Tada užberkite viršutinio dirvožemio sluoksnio ir organinio komposto. Reguliariai laistykite, ypač, kol augalas jaunas ir įsitvirtins.

Jei vienoje vietoje sodinate kelis alyvmedžius, atstumai tarp jų turėtų būti ne mažesni kaip 1,5 metro. Nepamirškite patikrinti perkamų alyvų veislių informacijos. Augalai gali būti skirtingų dydžių, todėl tai padės jums tiksliai žinoti, kokiu atstumu juos auginti.

Jei nenorite pirkti kelių metų krūmo ir sutaupyti, alyvas galite pradėti auginti iš atžalos ar auginio. Tiesiog pasodinkite atžalą tiesiai į žemę (arba į vazoną) ir laukite. Nors tai lėtesnis procesas, tačiau po poros metų turėsite tvirtą krūmą. Po ketverių ar penkerių metų turėtumėte sulaukti pirmųjų žiedų.

Alyvų genėjimas – kaip padėti seniems krūmams vėl sužydėti

Jaunas ir mažas alyvų veisles reikia genėti rečiau nei dideles paprastąsias alyvas, tačiau visos alyvos augs geriau ir žydės gausiau, jei retkarčiais jas genėsite. Štai keli patarimai:

Jei turite senesnį alyvų krūmą, kuris nežydi, nors gauna daug saulės, žiemos pabaigoje (kovo arba balandžio mėn.) nukirpkite jį iki 8 cm virš žemės ir leiskite jam ataugti.

Kitų metų kovą atrinkite geriausiai atrodančius 8-10 stiebus ir perpus juos patrumpinkite. Likusius nupjaukite iki pat žemės. Kitais metais turėtumėte sulaukti naujų žiedų.

Jei norite atnaujinti prastai žydinčius krūmus nenukirpdami viso krūmo iki žemės, kasmet pasirinktinai pašalinkite 1/3 šakų iki pat žemės.

Alyvoms nereikia kasmetinio genėjimo, tačiau, praėjus mėnesiui po žydėjimo, nupjaukite nužydėjusias žiedų galvutes, kad augalas augintų daugiau žiedinių pumpurų, o ne sėklų.

Kaip dauginamos alyvos

Pavasarį ir vasaros pradžioje alyvas galima sėkmingai dauginti iš minkštųjų krūmo auginių. Svarbu pasirinkti tinkamą laiką, nes auginių ėmimas netinkamu metų laiku yra dažna augalų dauginimo klaida.

Auginius reikia imti tada, kai augalai aktyviai auga, nes kitaip jie neįsišaknys taip, kaip norite. Alyvą taip pat galima dauginti auginant naujus augalus iš atžalų.

Tai gali būti greitesnis būdas užauginti naujus alyvmedžius ir, kaip ir imti auginius, geriausia tai daryti pavasarį. Jei jau suplanavote, kada genėsite alyvas, auginius galima imti tuo pačiu metu.

Kaip išvengti alyvos ligų?

Didžiausia alyvų, ypač paprastųjų alyvų, problema yra miltligė. Koks geriausias būdas to išvengti? Pirkite ir sodinkite miltligei atsparias veisles (patikrinkite augalo aprašymą internete). Be to, alyvas reikia sodinti tokioje vietoje, kur gerai cirkuliuoja oras.

Alyvų žiedų aliejus odos problemoms spręsti?

Be savo grožio ir nuostabaus kvapo, alyvos turi ir naudingų savybių. Jų žiedai yra naudojami paruošti alyvų žiedų aliejų, kuris labai naudingas odai. Alyvos pasižymi sutraukiančiomis savybėmis ir gali sumažinti poras.

Taip pat padeda stangrinti ir tonizuoti odą, todėl ji ne tik atrodo sveika ir švytinti, bet ir lygesnė. Alyvos turi priešgrybelinių ir antibakterinių savybių, kurios labai naudingos gydant spuogus, nedideles žaizdas, įpjovimus, įbrėžimus ir bėrimus.

Jos taip pat puikiai tinka nudegimams nuo saulės ir nedideliems nudegimams virtuvėje gydyti. Be viso to, sakoma, kad alyvmedžiai pasižymi ir nerimą mažinančiomis bei atpalaiduojančiomis savybėmis!

Kaip pasidaryti alyvų žiedų aliejų namuose?

Jeigu jūsų alyvos dar tebežydi ir norite pasidaryti jų žiedų aliejų tai tikrai nėra sudėtinga.

Reikalingi ingredientai:

Alyvų žiedai.

Neprinokusių alyvmedžio sėklų aliejus arba bet kuris kitas aukštos kokybės bazinis aliejus, toks kaip kokoso, migdolų arba alyvuogių aliejus.

Stiklinis indas su dangčiu.

Filtras arba marlė.

Tamsus stiklinis butelis laikymui.

Gamybos eiga:

Pirmiausia nuskinkite alyvų žiedus. Geriausias laikas skinti žiedus yra ryte, kai jie visiškai išsiskleidę. Nuplaukite žiedus ir leiskite jiems natūraliai išdžiūti. Užpildykite stiklinį indą su žiedais, tada užpildykite indą pasirinktu baziniu aliejumi. Užtikrinkite, kad visi žiedai būtų visiškai padengti aliejumi. Uždarykite indą ir palikite jį saulėtoje vietoje maždaug dvi savaites. Kas kelias dienas purtykite indą, kad aliejus gerai įsigertų į žiedus. Po dviejų savaičių perkoškite aliejų per filtrą arba marlę į tamsų stiklinį butelį. Laikykite alyvų aliejų vėsioje, tamsioje vietoje.

Alyvų žiedų aliejus gali būti naudojamas tiesiai ant odos, pilamas į vonią ar naudojamas kaip masažo aliejus. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip ingredientas natūraliose odos priežiūros priemonėse.

Prieš naudojant šį aliejų, patartina atlikti alergijos testą, tepant nedidelį kiekį aliejaus ant odos ir stebint reakciją.

Alyvos yra tikras sodininkystės lobis, sujungiantis grožį, aromatą ir tradicijas. Jos yra ne tik žavi sodininkystės dalis, bet ir svarbus kultūros paveldo elementas, kuris per amžius mylimas ir gerbiamas visame pasaulyje.

Autorius: derlingas.lt