Paaiškėjo tikslesnė priežastis, kodėl policija lankėsi bute Vilniuje, kuris vėliau sprogo

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į policiją dėl šio įvykio. Policijos atstovų teigimu, tą dieną jokių pranešimų gautų minėtu adresu nebuvo registruota, tačiau pareigūnai lankėsi tame name dėl senesnio įvykio.

„Rugsėjo 28 d. Vilniaus m. penktajame policijos komisariate buvo gautas pareiškimas ir renkama medžiaga pagal LR BK 182 str. 4 d. dėl to, kad asmuo nesumokėjo už tam tikras paslaugas. Aiškinantis aplinkybes, pareigūnai lankėsi tame name, su tikslu apklausti to namo gyventoją. Tačiau pareigūnams niekas neatidarė durų ir jie išvyko“, – teigiama raštu pateiktame atsakyme.

Degantis daugiabutis Viršuliškėse

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Degantis daugiabutis Viršuliškėse

Kaimynai pasidalino savo pastebėjimais

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt Emilija pasakojo, kad kaimyną, kurio bute įvyko sprogimas jų šeima pažinojo. „Jis buvo labai savotiškas, kaimynų vengdavo, kibdavo prie visų, kaltindavo, kad kažkas jo elektrą vagia, vaikšto po jo namus. Grasino viršutiniams kaimynams, nes jie auginą mažą vaiką, kuris bėgioja po namus ir jam tai labai girdisi.

Labai mėgo girtis turintis daug pinigų. Kaimynė pasakojo, kad valandą prieš įvykį į jo būtą buvo kviesta policija, bet jis durų neatidarė. Nežinau ar kas kvietė ar jis pats. Bet jis niekad netriukšmaudavo, negerdavo, jo nebuvo matyti“, – kaimyną prisiminė Emilija.

Namo gyventojas Jonas sakė, kad sprogimo garsas buvo labai stiprus. „Viena iš minčių buvo, kad prasidėjo karas. Paskui vyko evakuacija, kažkas į mano duris beldė, bet aš buvau lauke. Gelbėtojai norėjo į visus butus užeiti“, – pasakoja jis.

Jonas teigė, kad su kaimynu, kurio bute įvyko sprogimas, bendrauti neteko. „Aš nieko tokio ypatingo apie jį nepastebėdavau, bet žmonės vakar kalbėjo, kad jis palaidojo žmoną ir paskui kažkoks keistas pasidarė. Tiesiog kabinėjosi prie kaimynų, kaltino, kad jie nuodija jo vandenį“, – tvirtino jis.

Panašius dalykus kalbėjo ir kita kaimynė Irena. „O ten, kur buvo sprogimas, tai tas vyras buvo vienišas, jo žmona mirusi“, – sakė žuvusiųjų kaimynė. Ji pridūrė, kad vyras neturėjo problemų su alkoholiu. „Bet buvo toks savotiškas kažkoks.

Jei sužinodavo, kad kiti nuomojasi butą ar išgirsdavo vaiką verkiantį, jis tuoj pat piktindavosi. Piktinosi, kad jį kaimynai nuodija, jog ten į vandenį kažką prileidžia. Toks buvo nekvailas, bet… Gal jis čia kaltas. Aš nieko nežinau, negaliu prifantazuoti“, – pasakojo Irena.

Kitame daugiabutyje gyvenantis Robertas tikino, kad apie buto šeimininką nieko nežino, tačiau papasakojo, kad panašus sprogimas buvo ir anksčiau. „Mano vienintelis įtarimas, kai buvo naujametinė naktis ir baigėsi jau visi fejerverkai, naktį, apie 1 val. buvo labai didžiulis sprogimas, tačiau tikrai ne fejerverkų.

Sprogimas kažkur buvo lauke, sudrebėjo net visi langai. Tai prieš tą įvykį vakar buvo panašus sprogimas. Vakar pagalvojau, kad vėl koks durnius susprogdino kažką“, – tvirtino Robertas. Kaimynas pridūrė, kad vakar sprogimas buvo silpnesnis, lyginant su sprogimu per Naujuosius.

„Bet vis tiek viskas sudrebėjo. Paskui išėjau iš namų, žiūriu, čia viskas dega. Tai čia neaišku, dėl ko, ar čia dujos tikrai, ar kokia bomba buvo, nežinau“, – svarstė jis.