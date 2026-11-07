Paaiškėjo Michaelio Schumacherio paskutiniai žodžiai žmonai: sunku sulaikyti ašaras

„Formulės-1“ ikona, kurios neprilygstama karjera atnešė septynis pasaulio čempiono titulus ir 91 pergalę „Formulės-1“ „Grand Prix“, iki šiol išlieka labiausiai tituluotu šio sporto atstovu.
Užbaigęs savo išskirtinę lenktynininko karjerą 2012 m. lapkritį Brazilijos „Grand Prix“ etape, M. Schumacheris vos metus džiaugėsi pensija, kai ištiko tragedija, rašo gbnews.com.
Prieš katastrofišką nelaimę – paskutinė žinutė žmonai
2013 m. gruodžio 29 d., slidinėdamas Prancūzijos kurorte Meribelyje, legendinis sportininkas patyrė sunkią galvos traumą, po kurios paniro į komą. Nelaimė įvyko praėjus kiek daugiau nei metams po to, kai jis pasitraukė iš sporto.
Likus kelioms valandoms iki nelaimės M. Schumacheris apsikeitė trumpomis žinutėmis su savo žmona Corinna, kurios vėliau įgijo itin skaudžią reikšmę.
2021 m. „Netflix“ dokumentiniame filme „Schumacher“ Corinna atskleidė jų paskutinio susirašinėjimo prieš nelaimę detales.
„Netrukus prieš tai, kai Meribelyje tai nutiko, jis man parašė: „Sniegas nėra optimalus. Galime skristi į Dubajų ir ten šokinėti su parašiutu“ – prisiminė ji.
Pasiūlymas visiškai atsisakyti planų slidinėti kelia dar daugiau skausmo žinant, kas įvyko. Vis tik Corinna yra sakiusi, kad atsisako dėl to ką nors kaltinti:
„Aš niekada nekaltinau Dievo dėl to, kas nutiko. Tai buvo tiesiog labai didelė nesėkmė – didžiausia nesėkmė, kokia tik gali nutikti gyvenime.“
Po nelaimės M. Schumacheris buvo sraigtasparniu nugabentas į ligoninę, kur medikų komanda jį panardino į dirbtinę komą.
Tokioje būsenoje jis išbuvo iki 2014 m. birželio, kai pagaliau pabudo po ilgo laikotarpio be sąmonės. Visus šiuos metus po lemtingos dienos Corinna liko šalia savo vyro, atsidavė jo priežiūrai.
Šeima griežtai kontroliuoja viešumoje pasirodančią informaciją apie jo būklę, leisdama prie buvusio čempiono prieiti tik labai ribotam patikimų žmonių ratui.
Toks požiūris reiškia, kad detalių apie dabartinę M. Schumacherio būklę visuomenė beveik nežino, o artimieji aplink jį sudaro uždarą ratą.
Corinna atvirai kalbėjo apie emocinę naštą, kurią ši nelaimė užkrovė visai šeimai.
„Žinoma, aš kasdien pasiilgstu Michaelio. Bet ne tik aš jo pasiilgstu. Vaikai, šeima, jo tėvas, visi aplink jį. Turiu omenyje, visi pasiilgsta Michaelio“, – dalijosi ji.
Vis dėlto, nepaisant skausmo, šeima nusprendė judėti pirmyn kartu.
„Mes stengiamės gyventi toliau kaip šeima taip, kaip Michaelis mėgo ir kaip jam vis dar patinka. Ir mes tęsiame savo gyvenimus“, – paaiškino Corinna.
Sprendimas saugoti informaciją apie jo būklę nuo viešosios erdvės atspindi ir paties M. Schumacherio vertybes.
„Privatumas yra privatumas“, kaip jis visada sakydavo. Man labai svarbu, kad jis galėtų ir toliau kuo labiau mėgautis savo privačiu gyvenimu“, – teigė jo žmona.
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