Paaiškėjo, kokią sumą princas Haris ir Markle susižėrė iš serialo apie šeimą: atima žadą

Princas Harry ir M. Markle pasirašė maždaug 95 mln. eurų (100 mln. JAV dolerių) vertės sutartį su „Netflix“, kurie kūrė dokumentinį serialą „Harry and Meghan“, praneša „Forbes“.

Pagal jų susitarimą, hercogas ir hercogienė turėtų sukurti itin daug turinio transliavimo milžinei, įskaitant dokumentinius serialus, filmus, laidas vaikams ir t. t., rašo nypost.com.

Serialas atnešė turtus

Daugiamilijoninė sutartis su šia platforma nemenkai prisidėjo prie jų šiuo metu sukaupto turto, kurį jiems teko atstatinėti po to, kai 2020 m. pasitraukė iš britų monarchijos.

Daugiau nei 95 mln. eurų (100 mln. JAV dolerių) yra išties nemenki pinigai, žinant, kad pasitraukę iš karališkosios šeimos jiedu teturėjo apie 11,4 mln. eurų (12 mln. dolerių).

Atotrūkis tarp skandalingosios poros ir likusios karališkosios šeimos dalies prasidėjo po to, kai Meghan pareiškė, kad su ja buvo elgiamasi kitaip ne tik dėl to, kad ji amerikietė, bet ir dėl to, kad yra pusiau juodaodė.

„Vien dėl to, kad egzistavome, pažeidėme hierarchijos dinamiką. Taigi, mes nusprendėme: „Gerai, gerai, išeikime iš čia. Su džiaugsmu“, – sakė Meghan šių metų pradžioje, interviu žurnalui „The Cut“.

Ketvirtadienį pasirodžiusiame itin lauktame naujame „Netflix“ dokumentiniame seriale Harry ir Meghan supažindino savo žiūrovus su jų meilės istorija ir santykiais su karališkąja šeima.

Tikra „bomba“ tapęs šešių dalių serialas nuo pat pradžių intrigavo, kad žiūrovai galės iš vidaus pažvelgti į rasizmo skandalus, kurie kilo dėl Meghan, bei išgirsti apie nelengvą sprendimą pasitraukti iš monarchijos.

„Dalelė mano gyvenimo, kuria negalėjau pasidalyti, kurios žmonės negalėjo pamatyti, yra mūsų meilės istorija“, – „The Cut“ sakė Meghan, pakartodama, kad pora džiaugiasi galėdama pagaliau papasakoti savo istoriją.