Paaiškėjo, kas tapo metų kauniete 2022

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus vadovė R. Bruder džiaugėsi, kad auga visuomenės susidomėjimas kultūra ir menu. Vienas jos siekių suteikti kauniečiams kūrėjams platformą ir sąlygas plačiau skleisti savo kūrybą, o visuomenei – galimybę labiau pažinti kūrėjus.

„Mane visada džiugina dėmesys žmogui, o to labai trūksta. Juk yra tiek puikių žmonių! Norėtųsi, kad juos matytų ir apie juos žinotų kuo daugiau visuomenės. Gėris, profesionalumas, pagarba žmogui turi triumfuoti.

Mano nuomone, šis projektas pelnytai sulaukia plataus ir pozityvaus atgarsio. Tai šviesos gija niūriuose informacijos srautuose“, – apie „Metų kaunietės“ projektą kalbėjo R. Bruder.

Apdovanojimų iškilmėse pagerbtos visos šešios finalo dalyvės. Metų kaunietei 2022 bei kitoms penkioms finalo dalyvėms šį projektą primins garsaus Lietuvos karikatūristo ir stiklo dizainerio Edmundo Unguraičio sukurtos unikalios vardinės statulėlės bei rėmėjų prizai. Salonas „Tarp gėlių“ pasirūpino gėlių puokštėmis.

Šaunias moteris sveikino garbūs svečiai, o Kauno valstybinio muzikinio teatro artistai specialią šiai progai paruošė muzikinę programą.

Renginio režisierius – Kęstutis S. Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius. Vedėjas – aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Šventės programoje – dainos iš operečių, pasaulinio garso miuziklų ir kino filmų, orkestrinės ir choreografinės miniatiūros su solistais Adrium Apšega, Marija Arutiunova, Egidijum Bavikinu, Martynu Beinariu, Gabriele Bielskyte, Akvile Garbenčiūte, Iveta Kalkauskaite, Ingrida Kažemėkaite, choro ir baleto artistais, teatro orkestru.

Šešios finalo dalyvės

Visuomenė ir šiemet aktyviai įsitraukė į Metų kaunietės rinkimus. Šis socialinis projektas, inicijuotas ir jau vienuoliktus metus organizuojamas dienraščio „Kauno diena“, suteikia daugiau sklaidos apie socialinėje, visuomeninėje, akademinėje, kultūros, kitose srityse nusipelniusias moteris, jų veiklą.

Dienraštyje „Kauno diena“ ir portale kaunodiena.lt kaip ir kasmet buvo pristatyta kauniečių ir įvairių organizacijų „Metų kaunietės“ projektui pasiūlytų moterų, sulaukusių didžiausio palaikymo, veikla.

Iš pradžių kauniečiai balsuodami išrinko projekto dalyvių dešimtuką, vėliau išrinktas finalinis kandidačių šešetukas.

Šventėje daugiausiai dėmesio sulaukė nugalėtoja R. Bruder, o taip pat ir kitos penkios finalo dalyvės: įtraukiojo ugdymo vaikų dienos centro „Vilties spindulėlis“ įkūrėja Asta Kuktienė, teisininkė, mediatorė Eglė Šiugždinytė, sesuo salezietė, pedagogė, Palemono vaikų dienos centro koordinatorė Irutė Dovydaitytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Marija Arutiunova, tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus vadovė, atsargos leitenantė Rebeka Bruder ir socialinių mokslų daktarė, matematikos vadovėlių, mokomųjų knygų autorė, mokymo sistemų bendraautorė, matematikos mokytoja Vilija Dabrišienė.

Sveikino G. Nausėda

Į „Metų kaunietės“ rinkimus įsitraukė ne tik kauniečiai, bet ir kitų miestų, rajonų gyventojai, šalies vadovai.

Eidama Prezidentės pareigas renginį globojo Dalia Grybauskaitė, o pastaraisiais metais renginį globoja Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Džiaugiuosi, kad šiandienos pasaulyje vis dar esame vietos stabilumui, gražioms ir prasmingoms tradicijoms. Drąsių, veiklių, ryžtingų, talentingų, kūrybingų ir empatiškų moterų pagerbimas – viena iš tokių. Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste šios savybės įgauna dar didesnę reikšmę ir prasmę.

Esu tikras, kad šiemetinio konkurso dalyvės, skirdamos savo laiką ir energiją valstybei, miestui, bendruomenei ir paprastam žmogui, kartu įkvepia ir aplinkinius“, – atsiųstame sveikinimo laiške, kurį renginio dalyviams perskaitė renginį vedęs V. Rumšas, kreipėsi G. Nausėda.

Metų kaunietės rinkimų finalo dalyves, o po to ir nugalėtoją sveikino ir bendrovės „Diena Media News“, leidžiančios dienraštį „Kauno diena“, direktorius Tadas Širvinskas, Kauno arkivyskupas metropolitas generalinis vikaras kunigas Evaldas Vitulskis, Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Rėklaitienė, nevyriausybinės organizacijos „Blue Yellow“ įkūrėjas Johnas Ohmanas, projekto mecenato „Mano būstas“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir kiti svečiai.

„Gėris niekada nepasiduoda, jis kaupia jėgas. Turbūt istorijoje dar niekada neturėjome galimybės be supergalių ar Dievo apvaizdos tapti Gėrio kariuomenės pagalbininkais ar net pačiais kariais. Užteka tiesiog paaukoti. Paaukoti Ukrainai. Netikėkite tais, kurie sakys, kad tai neatneš jokios naudos ir nieko nepakeis. Netikėkite tais, kurie sakys, kad jūsų auka yra per menka“, – pasinaudodamas proga ragino T. Širvinskas ir pastebėjo, kad per vienuolika metų, kai gyvuoja „Metų kaunietės“ rinkimų projektas, veiklių, gerus darbus darančių moterų tik daugėja.

Vienuoliktoji Metų kaunietė

R. Bruder – jau vienuoliktoji Metų kaunietė. Pernai Metų kaunietės titulą pelnė Kauno klinikų Nervų ir raumenų ligų centro gydytoja neurologė Milda Dambrauskienė, užpernai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių ligų klinikos klinikos profesorė, visuomenininkė Jūratė Jankauskienė, dar ankstesniais metais – šešiolikmetė Andrėja Veličkaitė, kuri, pamačiusi viešojo transporto stotelėje susmukusį ir, kaip vėliau paaiškėjo, netekusį sąmonės bei nebekvėpuojantį vyrą, nesutriko ir darė viską, kad jo gyvybė būtų išgelbėta.

Metų kaunietėmis yra tapusios ir Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Išeminės širdies ligos skyriaus vadovė profesorė Olivija Gustienė, tuometinė Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tarybos narė ir pasaulinės ICOMOS organizacijos Lietuvos biuro viceprezidentė Ingrida Veliutė.

Metų kaunietės titulą taip pat jau yra pelniusios olimpinė čempionė Rūta Meilutytė, tekstilininkė, kalėdinių eglių kūrėja Jolanta Šmidtienė, Kauno apskrities vyrų krizių centro viena iš steigėjų ir vadovė psichologė Dovilė Bubnienė, Kauno senamiesčio draugijai vadovavusi Aistė Grybauskienė, profesionali vargonininkė ir J. Gruodžio konservatorijos dėstytoja, viena iš seniausių Lietuvos istorinių vargonų restauravimo iniciatorių Dalia Jatautaitė.