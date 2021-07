Olandijoje gyvenanti lietuvė daiktus prikelia antram gyvenimui: padeda sutaupyti

Sena ir nauja gražiai dera kartu

„Naudoti, ypač seni daiktai skleidžia neapsakomai gerą energiją. Dažnai jie būna vienetiniai, su istorija, išliekamąja verte. Net savo vyrą išmokiau rinktis naudotą daiktą, ko nors prireikus – pirmiausia apžiūrėti skelbimus. Tai užkrečiama gerąja prasme. Dažniausiai pritaikau interjero detales, baldus bei drabužius. Tai ne tik proga sutaupyti, prisiliesti prie iš kartos į kartą perduodamos relikvijos, bet ir galimybė prisidėti prie gamtos tausojimo“, – sako Olandijoje gyvenanti interjero dekoravimo specialistė, tinklaraštininkė Miglė Rijkhoek.

Kad ir mažais žingsneliais rūpintis gamta Miglė su šeima stengiasi ir kitais būdais. Be to, kad dažnai reikiamų daiktų ieško sendaikčių parduotuvėse, jie rūšiuoja šiukšles, gamtoje jas surenka, į parduotuvę nešasi savo krepšelius, prieš ką nors pirkdami atkreipia dėmesį į pakuotę ir, jei įmanoma, panaudoja ją antrą kartą, rašoma „Ikea“ pranešime spaudai.

„Labai mėgstu dėvėtų drabužių parduotuves. Neretai ten randu gražesnių drabužių nei greitos mados parduotuvėse. Juk seni daiktai dažnai būna pagaminti rankomis puikių to meto specialistų, dizainerių ir su kiekvienais metais jų pridėtinė vertė tik auga, nes jie yra vienetiniai arba pagaminti nedideliu kiekiu. Be to, pirkdama naudotus daiktus ir drabužius labai dažnai sutaupau. Turimus daiktus namuose naudoju ne tik pagal paskirtį, bet sugalvoju kitų panaudojimo būdų. Žinoma, nėra taip, kad visai nieko naujo neperku, bet visada sakau, kad sena ir nauja – puikus duetas“, – sako tinklaraštininkė.

Daugiau nei pusė daiktų M. Rijkhoek namuose yra iš sendaikčių parduotuvių. Įsirenginėdama namus ji taip pat prikėlė nemažai senų interjero detalių.

„Svetainėje esantis medinis stalas liko iš senųjų buto šeimininkų – tik atnaujinome ir pakeitėme spalvą. Indaują radome per skelbimą ir perdažėme, o vyras pritaikė jai LED lempučių apšvietimą iš „Ikea“ . Kai užsinorėjau svetainėje juodų durų, radę baltas senas duris perdažėme su vyru juodai. Taip pat dažnai naudoju daiktus kelioms paskirtims.

Juk nebūtinai ąsotį galima naudoti tik gėrimams, jis puikiai tiks pamerkti gėlėms, sudėti virtuvės rakandams. Senas metalines formeles keksiukams galima naudoti kaip žvakides, vazeles ar eglutės žaisliukus per Kalėdas. Man labai patinka senos skardinės dėžutės, su jomis tiek daug galima nuveikti: laikyti papuošalus, sagas, žvakes, piešimo ar virtuvės reikmenis“, – vardina M. Rijkhoek.

Kad nauji daiktai tarnautų kuo ilgiau

„Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovė Birutė Beniušė sako, kad senus daiktus galima pritaikyti moderniame interjere. Anot jos, autentiškos detalės gali tapti namų akcentais.

„Atnaujinant sodybą ar namus nereiškia, kad turite atsikratyti visomis senomis, galbūt net paveldėtomis relikvijomis. Jos kaip tik gali tapti namų akcentais, pasakojančiais namų ar šeimos istoriją. Senieji lininiai lovų užklotai gali būti prikelti naujam gyvenimui iš jų pasiuvus užvalkalus pagalvėlėms, stalo takelius ar servetėles. Senos medinės, tačiau dar geros kėdės – net jei jos skirtingos – gali būti unikalus interjero akcentas. Derinkite jas su naujomis, skirtingų spalvų ir formų medinėmis kėdėmis, žaiskite spalvomis ir sukursite unikalų interjerą, Tą patį galima daryti su senais indais, žvakidėmis ir kitomis interjero detalėmis“, – idėjomis dalijasi B. Beniušė.

Interjero dizainerė sako, kad ir naujus daiktus galima rinktis taip, kad jie tarnautų kuo ilgiau, tačiau kartu neatsibostų ir nepasentų. Paslaptis slypi funkcionalume.

„Pasirinkus naują sofą keičiamais užvalkalais, ji gali tarnauti labai ilgai, nes užvalkalus galėsite skalbti. Kai atsibos – tereikės pasirinkti kitos spalvos užvalkalą: taip ne tik nebeerzins neišplaunamos dėmės, bet turėsite naują sofą. Renkantis baldus vaikams – galima rinktis augančius kartu su jais: keičiamo ilgio lovas, keičiamo aukščio rašomuosius stalus. Taip vaikui augant nereikės pirkti vis naujų baldų, tad ilgainiui gerokai sutaupysite“, – pataria interjero dizainerė.

Pasak jos, ilgaamžiai taip pat yra daiktai, atliekantys daugiau nei vieną funkciją arba moduliniai baldai, kurių išdėstymą galima keisti su laiku, papildyti naujomis detalėmis ar dalimis. Tokios lentynos, spintos ar sofos gali keistis kartu su šeimos poreikiais.

„Ne tik rūšiavimas ar mažesnis vartojimas leis sumažinti išmetamų daiktų kiekį. Svarbu, kaip mums nebereikalingas daiktas galėtų praversti kitiems arba būti pritaikytas naujoms reikmėms ar kitose situacijose. Pirmiausia, rinkitės ilgai tarnausiančius arba lengvai atnaujinamus daiktus: kėdė iš natūralios medienos lengvai gali būti perdažoma; mediniai lauko baldai – atnaujinami beicu; vaikų kėdė vėliau gali būti perleista kitai šeimai“, – sako B. Beniušė.