NVSC: įtarimas dėl dar vieno difterijos atvejo – nepasitvirtino

Institucija primena, kad lapkričio 8 d. difterija buvo diagnozuota trečiosios šalies (ne ES) piliečiui, kuris į Lietuvą atvyko nelegaliai, jau pasireiškus ligos simptomams. Vėliau asmuo mirė.
NVSC nustatė daugiau kaip 60 sąlytį su juo turėjusių asmenų (kartu atvykę asmenys, medikai, pasienio darbuotojai), kuriems skirtos profilaktinės priemonės: skiepai po sąlyčio, profilaktinis antibakterinis gydymas, sveikatos stebėjimas. Sąlytį turėjusių asmenų sveikatos stebėjimo laikotarpis yra pasibaigęs. Pasak centro, šiems asmenims simptomai nepasireiškė.
NVSC duomenimis, Lietuvoje šios ligos atvejų neregistruojama jau 14 metų. Paskutinis atvejis buvo užregistruotas 2011 metais, o mirties atvejis – 2008 m.