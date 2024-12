Nuo sausio 1 d. mesite rūkyti greitai ir lengvai: išdavė auksinius patarimus

Daugiau nei 70 proc. rūkančiųjų sako, kad norėtų nerūkyti, o likusi dalis to tiesiog nepripažįsta.

Jeigu pripažinote sau, kad jums metas mesti rūkyti, svarbu turėti aiškius argumentus, kodėl tai darysite ir žingsnius, kaip šio tikslo sieksite.

Kaip mesti rūkyti?

Kad būtų lengviau, galite išbandyti Alleno Carro sugalvotą „Easyway“ metodą, kuris padėjo mesti rūkyti net garsiausioms pasaulio žvaigždėms, rašo allencarr.com.

Nusistatykite metimo rūkyti datą

Nusistatykite metimo rūkyti datą ir laiką ir iki to laiko rūkykite kaip įprastai – nesistenkite iš anksto mažiau rūkyti, nes dėl to rūkyti norėsis dar labiau ir proceso nepalengvins.

Žiūrėkite į priekį

Atminkite – jūs nieko neatsisakote, nes cigaretės jums visiškai neduoda jokios naudos. Jos nesuteikia jokio tikro malonumo, tiesiog esate priklausomas.

REKLAMA

REKLAMA

Aiškiai įsikalkite į galvą: jūs nieko neprarandate, priešingai – gaunate teigiamą naudą ne tik sveikatos, energijos ir pinigų, bet ir pasitikėjimo savimi klausimu, keisis jūsų gyvenimo trukmė ir kokybė.

REKLAMA

Surūkykite paskutinę cigaretę

Surūkykite paskutinę cigaretę ir sau pažadėkite, kad, nepaisant to, kokie pakilimai nuosmukiai jus gali ištikti ateityje, daugiau niekada nerūkysite ir nevartosite nikotino jokia forma.

Tai vienas svarbiausių sprendimų, kokį tik kada nors priimsite, nes nuo jo priklauso jūsų gyvenimo trukmė ir kokybė. Be to, net ir priimdami šį sprendimą žinote, kad jis yra teisingas.

Nebijokite abstinencijos simptomų

Jūsų organizmas kelias dienas jaus nikotino abstinenciją, tačiau tai nereiškia, kad turite būti nelaimingi ar galvoti apie tai, kaip norite parūkyti.

REKLAMA

REKLAMA

Fizinė abstinencija nėra ženkli, nėra jokio skausmo, ji greitai praeina. Be to, su jais susiduria tik rūkaliai, o jūs esate nerūkantis, todėl netrukus to atsikratysite visiems laikams.

Jei rūkymas jums asocijuojasi su kavos, arbatos gėrimu ar pertrauka, išgerkite kavos ar arbatos, pasidarykite pertrauką ir užuot galvodami, kad norėtumėte parūkyti, pasakykite sau, kaip puiku, kad galite mėgautis šia akimirka neprisidegę cigaretės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įprastai bendraukite su žmonėmis

Nesistenkite vengti situacijų, kai aplink jus bus rūkantys žmonės. Nuo pat metimo rūkyti pradžios eikite į miestą, susitikite su draugais, bendraukite ir ne pavydėkite rūkantiems, o gailėkite jų.

Nebijokite būti šalia žmonių, kurie rūko, o jei jums pasiūlys cigaretę, tiesiog pasakykite: „Ne, ačiū, aš nerūkau“, užuot pradėję pasakoti, kiek laiko praėjo nuo tada, kai metėte rūkyti.

REKLAMA

Nebijokite pagalvoti apie rūkymą

Jei jums kas nors pasakys apie ką nors negalvoti, kokia bus pirminė reakcija? Pagalvosite būtent apie tą dalyką. Tačiau stebėkite save ir kaskart, kai pagalvosite apie rūkymą, galvokite ne apie tai, kaip norėtumėte parūkyti, o apie tai, kaip puiku, kad atsikratėte šio įpročio.

Metę rūkyti neberūkykite nė karto

Niekada neapsigaukite ir nemanykite, kad galite surūkyti vieną cigaretę, nes nieko blogo nenutiks. Taip veikia priklausomybė – kuo dažniau patiriate nikotino poveikį, tuo didesnį poreikį jam jaučiate.

REKLAMA

Venkite cigarečių pakaitalų

Nikotino pleistrai, elektroninės cigaretės tik palaiko priklausomybę – nenaudokite jokių nikotino pakaitalų. Visi jie apsunkina metimą rūkyti, nes įtvirtina iliuziją, kad jūs dėl kažko aukojatės.

Išmeskite cigaretes

Neturėkite cigarečių su savimi ar neturėkite atsarginio pakelio namuose, jei užeitų noras parūkyti. Jei jų turite, vadinasi abejojate savo sprendimu, ar esate pasiruošę mesti rūkyti. Nerūkantiesiems nereikia cigarečių.

Nerūkančiuoju tampate tą akimirką, kai užgesinate paskutinę cigaretę. Prisiminkite, kad vienas iš nerūkymo privalumų – jums nereikia rūpintis, kad visada su savimi turėtumėte cigarečių ir žiebtuvėlį.