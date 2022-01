Norite atsikratyti priaugtų kilogramų? Rekomenduoja 1 gėrimą

Visceraliniai riebalai gali kelti rimtą pavojų sveikatai ir yra susiję su padidėjusia širdies ligų ir 2 tipo diabeto rizika. Laimei, mitybos patobulinimas gali turėti teigiamą poveikį, kaip ir tam tikro gėrimo įtraukimas į mitybą.

„Health Direct“ svetainėje rašoma: „Visceraliniai kūno riebalai, taip pat žinomi kaip „paslėpti“ riebalai, kaupiasi giliai pilvo viduje, apsivynioja aplink organus, įskaitant kepenis ir žarnas. Tai sudaro apie dešimtadalį visų organizme sukauptų riebalų.

Dauguma riebalų kaupiasi po oda ir yra žinomi kaip poodiniai riebalai. Tai riebalai, kurie matomi ir kuriuos galite jausti. Likusi kūno riebalų dalis yra paslėpta. Tai visceraliniai riebalai“.

Pradėkite gerti ananasų sultis

Teigiama, kad net jei negalite pakeisti savo genetikos, hormonų ar amžiaus, galite sumažinti ligų riziką sveikai maitindamiesi, nerūkydami, mažindami saldžių gėrimų kiekį ir pakankamai miegodami, express.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

„Ananasų sultyse yra fermento, vadinamo bromelainu. Šis fermentas randamas ananasų sultyse ir padeda metabolizuoti baltymus, o tai savo ruožtu padeda sudeginti pilvo riebalų perteklių. Be to, kad ananasų minkštimas yra puikus vitamino C ir mangano šaltinis, jis taip pat yra tinkamas skaidulų šaltinis“, – rašoma.

Žinoma, ananasų sultys turėtų būti pagamintos natūraliai, o ne pirktinės.

Britų širdies fondas (BHF) teigia, kad išeminė širdies liga yra didžiausia žudikė Jungtinėje karalystėje.

„Antsvoris arba nutukimas padidina koronarinės širdies ligos riziką. Tyrimai rodo, kad palaikant sveiką svorį galima išvengti ir valdyti tokias ligas kaip aukštas kraujospūdis, didelis cholesterolio kiekis ir 2 tipo diabetas, dėl kurių kyla didesnė koronarinės širdies ligos rizika“, – rašoma.

Patariama, kad jei planuojate mesti svorį, „saugiausias būdas tai daryti yra stabiliai ir palaipsniui“.

NHS teigia: „Jei turite antsvorio, dietos ir fizinio aktyvumo lygio pokyčiai yra pirmasis žingsnis siekiant numesti svorio. Jūsų šeimos gydytojas gali padėti įvertinti jūsų dabartinę mitybą ir fizinio aktyvumo lygį bei nustatyti reikiamus asmeninius pokyčius“.

REKLAMA

REKLAMA

Pradėkite judėti

Kitas svarbus visceralinių riebalų mažinimo komponentas yra reguliari fizinė veikla.

Tyrimai parodė, kad galite padėti sumažinti visceralinius riebalus arba užkirsti kelią jų augimui tiek aerobine veikla (pvz., greitu vaikščiojimu), tiek jėgos treniruotėmis (mankštindamiesi su svoriais).

NHS teigia: „Geriausias būdas numesti svorio, jei esate nutukęs, yra dietos ir mankštos derinys, o kai kuriais atvejais ir vaistai. Kreipkitės į šeimos gydytoją pagalbos ir patarimo.

Išmatuoti juosmenį yra geras būdas patikrinti, ar pilvo viduje nėra per daug riebalų, o tai gali padidinti širdies ligų, 2 tipo diabeto ir insulto riziką. Galite turėti sveiką KMI ir vis tiek turėti pilvo riebalų perteklių, o tai reiškia, kad vis tiek rizikuojate susirgti šiomis ligomis“.

Nuffield Health pažymi, kad kūno masės indeksas (KMI), nors ir vis dar naudingas, vis dažniau tiriamas, nes nėra visapusiškas kūno sudėties ar sveikatos atspindys.