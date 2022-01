Šiemet atsikratykite priaugtų kilogramų: ekspertė išdavė auksinius patarimus

Mitybos specialistė Gintarė Jonaitytė sako, kad dažniausiai metų laikai didelės įtakos svorio metimui neturi. Žiemą natūraliai priaugame daugiau svorio, nes organizmas gamina riebalus kaip apsaugą nuo šalčio. Vis dėlto pavasarį reikėtų susilaikyti nuo svorio metimo:

„Kuo daugiau mes turime sveiko riebalinio sluoksnio, tuo mums naudingiau žiemą. Pavasarį organizmas yra išsekęs po žiemos šalčių, nes jam trūksta vitaminų, nes neturime vaisių, uogų ir yra apribotas mūsų valgiaraštis. Todėl pavasaris visiškai netinkamas svorio metimui“, – pabrėžia ji.

Dietų nerekomenduoja

Visi žinome, kad jei suvalgome didesnį kiekį maisto, paprastai daugiau judame, o jei pagamintos energijos nesunaudojame per dieną, ji organizme paverčiama pertekliniais riebalais. Daugelis užsibrėžia papildomus kilogramus mesti griežtai ir neapsvarsto, kad tai galėtų būti nerealistiški tikslai, kurie nesuteiks daug vertės.

„Kūnas turi savybę pats apsivalyti nuo nereikalingų kilogramų, tad jei suvalgome daugiau, taip pat ir daugiau judame. Jei suvalgome mažiau, turime mažiau energijos ir mažiau judame. Jei norime per savaitę apsivalyti nuo nesveikų medžiagų, toksinų, rekomenduočiau numesti ne daugiau nei 1 procentą nuo esamo kūno svorio. Tai galėtų būti nuo 700 gramų iki kilogramo.

Daugiau nei kilogramą per savaitę numesti nerekomenduojama, nes organizmas gali suprasti, kad kažko pradeda trūkti, todėl atvirkščiai gali prasidėti kaupimo procesai“, – atkreipia dėmesį ji.

„Laikantis griežtų dietų organizmas, pradėjęs galvoti, kad negauna reikiamų medžiagų, pradeda papildomai kaupti daugiau riebalų, taip bandydamas kompensuoti negautas medžiagas. Jis bando saugoti tai, ką turi. Jei jaučiame labai didelį norą valgyti, tai reiškia, kad organizmas tiesiog laiku negavo tinkamo kiekio maisto. Dėl to žmogus beatodairiškai ims valgyti bet ką. Dietų nerekomenduoju niekam, nes jos yra tik trumpalaikė išeitis.“

Tad maisto ekspertė siūlo geriau savęs neapriboti dietomis, o stengtis maitintis kuo labiau subalansuotai, žiemą valgyti sezoninius konservuotus, marinuotus vaisius ir daržoves norint numesti svorio. Labai svarbu gerti ir šiltesnį vandenį – jis padeda geriau subalansuoti svorį.

„Jei turime šaldytų, marinuotų ar konservuotų žalių daržovių, kurios detoksikuoja, jas vartodami galime pasiekti norimų rezultatų. Jei neturime tokios galimybės, žiemą reikėtų pasistengti vartoti daugiau natūralių skysčių, vandens, kadangi lauke šalta, žiemą reikėtų gerti savo kūno temperatūros vandenį. Beje, šiltesnis vanduo turi didesnės įtakos svorio metimui, nes būtent karštesnis vanduo atlipina toksinus, pasilikusius kraujagyslių sienelėse, apsaugo nuo cukraus pertekliaus“, – patarimus dalija G. Jonaitytė.

Žiemos metu reikėtų nepamiršti sezoninių vaisių – obuolių, kurie padeda sureguliuoti cholesterolio kiekį, nepamiršti intensyvesnių masažų, pirties ir virškinimą skatinančių ramunėlių, kitų žolelių arbatų.

Daugiau skaidulų

Anot specialistės, 3-4 kilogramus svorio priaugti yra visiškai normalu – problema kyla tada, kai priaugama daugiau ar kilogramai auga nevaldomai. Skaidulinės medžiagos, kurių gausu grūduose, rupių miltų duonoje, daržovėse, vaisiuose, labai padeda svorį „ištirpdyti“ norinčiam žmogui:

„Skaidulinių medžiagų vartoti galime su kaupu, kadangi jų padauginti neįmanoma, nes jie mūsų organizme nelabai virškinami. Jie atlieka „šluotos“ funkciją ir puikiai tinka norint atsikratyti nereikalingų riebalų – jie organizme išbrinksta ir viską, kas organizme prilipę prie ląstelių sienelių, išvalo. Žmogus, jų suvalgęs, jaučiasi lengviau“, – apie skaidulų naudą kalba ji.

Specialistė sako, kad vyrams per dieną skaidulinių medžiagų reikėtų suvartoti 35 gramus arba 2 nubrauktus valgomuosius šaukštus, kai tuo tarpu moterims reiktų suvartoti 1 valgomąjį šaukštą su kaupu (25 gramus). „Jei valgome rupaus malimo duoną, košes, tai tikrai iš šių produktų surenkame reikiamą kiekį skaidulų. Jei jų pradeda trūkti, žmogus tunka“, – įspėja G. Jonaitytė.

Dažnai užsibrėžę tikslą ištirpinti papildomus kilogramus žmonės klaidingai mano, kad reikėtų išvis atsisakyti riebalų savo mityboje. Mitybos specialistė teigia, kad tai gali būti ypač pavojinga moterims – dėl riebalų atsisakymo gali sutrikti hormoninė sistema, pasikeisti išvaizda ir netgi menstruacijų ciklas.

Norint tinkamai balansuoti mitybą svarbu neatsisakyti ir angliavandenių – svarbu, kad šie būtų kompleksiniai ir ne saldainių pavidalu.

„Svarbu, kad iš mūsų suvartojamų angliavandenių didžiąją dalį sudarytų kompleksiniai angliavandeniai – košės, viso grūdo duonos, galima valgyti ir viso grūdo makaronus. Griežtai rekomenduočiau atsisakyti, ar bent stipriai apriboti tikrojo cukraus kiekį. Geriausia, kad metant svorį jo valgiaraštyje išvis nebūtų.“

Apie sėkmę spręsti neskubėti

Ar kada nors kilo klausimas, po kiek laiko galima spręsti, ar sėkmingai numetėte nepageidaujamus kilogramus? Internete dažniausiai rasite atsakymą, kad jei pastovus svoris išsilaiko apie tris mėnesius, tai reiškia, kad sėkmingai sureguliavote svorį. Tačiau dietistė sako, kad trys mėnesiai – per trumpas laikas:

„Jei laikomės to principo, kad per savaitę turime numesti apie 1 procentą svorio, o norime numesti 10 kilogramų, tai reikia suprasti, kad tą padaryti reikės ne mažiau nei 3 mėnesių. Tai sveikas svorio sureguliavimas. Jei staigiai mesime svorį, labai stipriai apribosime savo kūną. Pasiekti savo rezultatą galime, net jei norime per mėnesį numesti 10 kilogramų, tačiau esu beveik šimtu procentų įsitikinusi, kad vėliau priaugsime tą patį svorį, nes norėsime valgyti tą, ko negalėjome valgyti per savo griežtą dietą. Sėkmė labai priklauso nuo to, koks tikslas buvo iškeltas, ar jis yra realistiškas, nuo gyvenimo būdo, mitybos plano ir 1 procento taisyklės“, – vardija ji.

Anot mitybos ekspertės, geriausia palaukti ilgiau nei pusę metų ir tik tada spręsti, ar sėkmingai atsikratėte kilogramų:

„Manau, kad apie svorio metimo sėkmę galime sakyti tik po pusės metų. Jei užsibrėžiame per pusę metų numesti 15 kilogramų, mes turime apie metus tą savo svorį išlaikyti – reali svorio sureguliavimo sėkmė gali būti tik po metų su puse“, – teigia G. Jonaitytė.

Norėdami numesti nereikalingus kilogramus dažniausiai griebiamės skaičiuoti kalorijas. Užuot skaičiavę, kiek kalorijų yra sumuštinyje, reikėtų skaičiuoti, kokių maistinių medžiagų turi šis:

„Iš esmės kalorijos nepasako nieko – čia yra amerikiečių išmislas, kuris neduoda jokio suvokimo apie svorio kitimą, gaunamas maistines medžiagas ir jų įsisavinimą. Rekomenduoju per dieną skaičiuoti ne kalorijas, o angliavandenius, baltymus ir riebalus, iš kurių realiai ir pasigamina mūsų energija“, – mintis išsako pašnekovė.

„Jei išgersime šilto vandens, išgersime žalią kokteilį ir suvalgysime skaidulingos avižinių dribsnių sumaišytų su riešutais ir sėklomis, tai būtų puikus pusrytis svorio metančiam žmogui. Atėjųs pietų metui svorį metančiam žmogui į sriubas rekomenduočiau nepamiršti įdėti tokių aštrių prieskonių kaip cinamonas, kardamonas, česnakas, gvazdikėlis ar aitrioji paprika. Šie prieskoniai šaltuoju periodu ne tik šildo, bet ir skatina organizme neužsilikti riebalams“, – subalansuoto maisto receptais dalinasi moteris.

Kaip ir visose kitose srityse, žmogui, metančiam svorį, labai svarbus yra aplinkinių palaikymas. Geriausia, kad tai būtų savo sritį išmanantis maisto ekspertas, kuris ne tik morališkai palaiko, bet ir suteikia vertingų žinių. Aišku, geriausius rezultatus pasiekia tie, kurie save atiduoda savo tikslo pasiekimui.

„Manau, kad labai svarbu pačiam žmogui suprasti savo įpročius, kodėl jis nori vienokio ar kitokio maisto ir pagal tai bandyti sureguliuoti savo mitybą. Tie mitybos planai, kuriuose nuo A iki Z sudėliota ką kurią valandą valgyti žmones veda į neviltį, nes žmogų spaudžia į rėmus. Kada žmogus su energija, užsidegimu ir motyvacija nusprendžia reguliuoti savo svorį, tada pasiekiami tikslai ir geri rezultatai, o pats žmogus, ir aplinkiniai, tampa laimingais.“