Tačiau gimus sūnui šeimyninis gyvenimas subyrėjo, berniuko globa atiteko anytai, o motina dabar kovoja dėl teisės matyti vaiką ir reikalauja DNR tyrimo, mat nežinia, kas gali būti vaiko tėvas.
Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Ieškojo partnerių internetu
Skaistė pasakojo, kad Andriui tai buvo jau ketvirta santuoka. Moters teigimu, vyras anksčiau turėjo tris santuokas ir neturėjo vaikų, o norėdamas palikuonių, pats ėmėsi iniciatyvos ir per internetines pažinčių programėles ieškojo potencialių kandidatų, su kuriais permiegojusi Skaistė turėjo pastoti.
„Per internetą ieškodavo partnerių, kad padarytų tą vaiką ir labai piktas jis būdavo, kad nebūdavo šeimoje vaiko“, – pasakojo Skaistė.
Ji tvirtino, kad atvykusius vyrus reikėdavo priimti namuose, o lytiniai santykiai įvykdavo be apsaugos priemonių, kad pastojimas būtų sėkmingas. Moteris neslėpė, kad jautė spaudimą ir tai darė kone per prievartą.
„Aš nenorėdavau, nenorėdavau, bet reikėdavo vis tiek gulėti“, – šokiruojančiomis detalėmis dalijosi moteris.
Skaistė įsitikinusi, kad pastojo nuo pirmojo laikino partnerio, tačiau dabar, atsigręžusi atgal, gailisi tokio kelio ir sako, kad jei galėtų – atsuktų laiką atgal.
Anyta neleidžia mamai susitikti su savo vaiku
Kai gimė berniukas, Skaistė ir Andrius kurį laiką gyveno kartu, tačiau netrukus tarp sutuoktinių prasidėjo konfliktai, o santykius smarkiai temdė aplinkinių kalbos ir anytos įtaka. Galiausiai vyras inicijavo skyrybas, o berniuko globa atiteko močiutei.
Dabar Skaistė sako negalinti laisvai bendrauti su sūnumi ir skundžiasi, kad vos pasirodžius prie namų, anyta jai kviečia policiją.
„Noriu kiekvieną dieną apkabinti, pažaisti su juo, kažkur nueiti, bet neleidžia uošvienė, nes iš karto man policiją kviečia“, – pasakojo vaiko mama.
Skaistei taip pat kyla abejonių ankstesnio tėvystės testo atlikto Lenkijoje, ji įtaria, kad dokumentai galėjo būti suklastoti. Todėl nori tikslaus DNR tyrimo – jei paaiškėtų, kad Andrius nėra biologinis tėvas, ji viliasi, kad tai suteiks daugiau galimybių kovoti dėl sūnaus globos.
Ginčas dėl tėvystės
Tačiau tiek Andrius, tiek jo mama atsisako atlikti naują DNR testą. Anyta tvirtino, kad nepaisant tėvystės rezultatų anūkui meilė neišblėstų ir jį toliau augintų kaip savo. Ji taip pat pažėrė ir priekaištų Skaistei dėl buities ir namų ruošos.
O pats Andrius neigė tai, kad mediciniškai nustatyta, jog jis negali turėti vaikų, ir tvirtino, kad berniukas yra jo.
„Tegul ji faktus duoda, kad aš negaliu vaikų turėti, tada aš pasidarysiu DNR, jeigu ji to nori. Bet ji turi dokumentais įrodyti“, – sąlygas diktavo vyras.
Pokalbių metu išryškėjo ir pati Skaistės praeitis – ji augo globos namuose, patyrė skurdą, o būdama 18-os išgyveno baisią seksualinę prievartą.
Ką moteriai daryti toliau patarė gelbėtojas Linas? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.