Neteisėtų vakarėlių organizatoriai stebina pareigūnus: vieną moterį išdavė juokinga detalė

Penktadienį po vidurnakčio Birmingamo policija sulaukė pranešimų, jog viename Kings Nortono būstų vyksta vakarėlis, kuris buvo gyvai transliuojamos socialiniuose tinkluose.

Į būsto duris 00.30 val. pasibeldus policininkams, duris atidariusi moteris bandė apsimesti, jog ką tik buvo pažadinta. Akylūs pareigūnai pastebėjo, jog chalatą dėvėjusi moteris taip pat buvo su timpomis, auskarais ir priklijuojamomis blakstienomis, vadinasi, moteris nemiegojo, kaip teigė policininkams.

Būste policininkai aptiko mažiausiai 14 vakarėlio dalyvių, kurie buvo įspėti, jog sulauks baudų, jei tuoj pat neis namo. Nors dalis svečių paklausė policininkų nurodymų, tačiau trys asmenys buvo suimti po to, kai užpuolė pareigūnus.

Neteisėtų susibūrimų lankymas karantino metu užtraukia baudą nuo 200 iki 10 000 svarų sterlingų.

Tą pačią naktį Birmingamo policininkai Erdingtone nutraukė dar vieną vakarėlį, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 žmonių. Šis vakarėlis buvo surengtas nuo garso izoliuotoje patalpoje, vakarėlį vedė didžėjus, o dalyviai svaiginosi A klasei priskiriamais narkotikais (šiai klasei priskiriami heroinas, kokainas, ekstazi ir LSD). 50 vakarėlio dalyvių ir vakarėlio organizatorius sulaukė 10 000 svarų sterlingų baudos.

#WATCH | We’re keeping up the pressure this weekend on illegal large gatherings which are putting lives at risk, as new footage shows a birthday party with 50 people being hosted in a soundproof room.



