Neskubėkite griebtis vaistų: atskleidė, kas suteiks jėgų

Geros savijautos mėnesį švenčiančio prekybos tinklo „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad subalansuota mityba, reguliarus fizinis aktyvumas ir kokybiškas nakties poilsis yra ypatingai svarbūs šiuo metų laiku, norint išlaikyti gerą savijautą.

Pavasaris – žalumynų laikas

Žiemos metu, dėl atšiauresnių sąlygų, lietuviai dažnai linkę maitintis riebesniais patiekalais bei rinktis kalorijomis turtingus produktus. Tačiau ilgainiui tokia mityba gali turėti neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į savo mitybos racioną ir įtraukti į jį šviežių vaisių, daržovių, uogų bei žalumynų, ypač pavasarį, kai gausu šviežių produktų.

„Pavasaris yra puikus metas peržvelgti ir papildyti savo mitybos racioną šviežiais produktais bei žalumynais. Dauguma šviežių žolelių turi nemažai vitamino C bei flavonoidų, kurie pasižymi atioksidacinėmis ir antiuždegiminėmis savybėmis. Įvairios žolelės nesunkiai aptinkamos ne tik pievose, bet ir prekybos centruose, kur jų galima rasti ištisus metus.

Bet reikėtų nepamiršti, kad nesunkiai jas galima užsiauginti ir ant namų palangės. Nusiskynę lapelių juos galėsite ryte dėti į glotnučius, šviežias sultis, salotas ar sriubas.

Svarbu pabrėžti, kad subalansuota mityba turėtų apimti šviežius vaisius, daržoves ir uogas, kurios taip pat yra svarbios dėl juose esančių maistinių medžiagų ir vitaminų. Tinkamai subalansuota mityba gali padėti išlaikyti gerą savijautą ir energijos lygį“, – pataria dietologė.

Daigai – vertingesni už daugelį multivitaminų

Anot dr. Editos Gavelienės grūdų daiginimas taip pat galėtų būti puikus įprotis, padėsiantis ne tik išmėginti naujus receptus, bet ir stipriai praturtinti mitybą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Kadangi daigai yra keletą centimetrų paaugusi augalo dalis, juose sukaupta daugiausiai biologiškai aktyvių medžiagų, skatinančių daigo augimą. Kalbant maistingumo prasme, daiginimas praturtina grūdus C, E, B grupės vitaminais, taip pat cinku, magniu, manganu, fosforu, geležimi. Tai antioksidantais ir fitochemikalais turtingas produktas“, – pastebi ekspertė.

Daigai dažniausiai yra gerokai vertingesni už daugelį vartojamų multivitaminų, kurie neretai išpopuliarėja pavasarį, žmonėms besistengiant atgauti jėgas.

„Daiginti grūdus namuose itin lengva, o gaunamos naudos viršija lūkesčius. Pavyzdžiui, avižų daiguose yra gausu baltymų, beta gliukanų ir tirpių skaidulų, jos sumažina gliukozės ir cholesterolio įsisavinimą, taip pat pasižymi atstatomuoju, priešuždegiminiu ir imunitetą stiprinančiu poveikiu.

Kitas daigintinas grūdas, kurį verta išbandyti – rugiai. Rugių daigai turi daugiau B grupės vitaminų, kalio ir fosforo, be to, turi mažą glikemijos indeksą ir yra puikus vitamino C bei folio rūgšties šaltinis. Taip pat rugių daigai pasižymi imunostimuliuojančiu bei priešuždegiminiu poveikiu, padeda gerinti nervų ir virškinimo sistemų veiklą“, – pažymi gydytoja dietologė.

Nepamirškite šviežių salotų

Pavasaris daugeliui asocijuojasi su šviežiu derliumi ir gaiviu maistu. Neapsunkinantis, sveikatai palankus, universalus ir pavasarinį derlių puikiausiai panaudojantis patiekalas – salotos.

„Lapinės salotos yra puikus magnio, kalio, geležies, mangano, cinko, vitaminų A, C, PP ir B grupės vitaminų šaltinis. Dėl savo mažo kalorijų skaičiaus, 100 g salotų yra maždaug nuo 15 iki 25 kcal, jos gali būti vartojamos žmonių, kuriems svarbu kontroliuoti kūno svorį.

Kalbant apie kitas salotų sudedamąsias dalis, tai viskas priklauso nuo žmogaus šaldytuvo turinio bei fantazijos. Vienu iš salotų komponentu gali būti mėgstami riešutai ar sėklos, o maloniai rūgštelei suteikti galite naudoti citrinos, laimo ar net apelsino sultis. Norint sumažinti riebalų kiekį vietoje aliejaus ar grietinės gardinkite salotas graikišku jogurtu“, – pataria dietologė.

Gaminant eksperimentai patiekalą gali praturtinti ne tik naujais skoniais, bet ir naudingomis medžiagomis bei vitaminais.

„Neapsiribokite receptais, keiskite juos pagal savo skonį ir galimybes. Pavyzdžiui, į salotas ar kitus patiekalus dėkite žaliųjų žirnelių, saulėgrąžų, moliūgų sėklų ar avokadų, taip praturtindami maistą mono ir poli nesočiosiomis riebalų rūgštimis.

Jei gyvenate vietoje, kur grynas oras ir švari aplinka, išeikite į lauką nusiskinti jaunų dilgėlių, garšvų, kiaulpienių lapų, panaudokite ir ant palangės auginamus žalumynus ar daiginamus daigus. Tiesa, svarbu pabrėžti, kad visi žalumynai turi būti itin kruopščiai plaunami“, – primena ekspertė.