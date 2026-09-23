Neskubėkite griebtis papildų: šį patiekalą vadina pusryčių aukso perlu

Endokrinologė dr. Reema Patel teigia, kad kaulų sveikatai svarbūs kalcis, vitaminas D, baltymai bei kai kurie mineralai, todėl pusryčius verta rinktis apgalvotai. Specialistė atskleidė paprastą patiekalą, kurį rekomenduoja savo pacientams, norintiems pasirūpinti stipresniais kaulais, rašoma parade.com.
Endokrinologė rekomenduoja paprastus pusryčius
Dr. R. Patel teigia, kad mityba yra svarbi bendro kaulų sveikatos plano dalis. Jos rekomenduojami pusryčiai yra paprasti, tačiau juose gausu kaulams svarbių maistinių medžiagų.
Specialistė siūlo rinktis paprastą, praturtintą graikišką jogurtą su migdolų drožlėmis, chia sėklomis ir šviežiomis braškėmis.
„Pusryčiai nutraukia naktinį badavimą ir nustato mitybos toną visai dienai“, – sako gydytoja.
Anot jos, pusryčiai gali būti gera proga gauti dalį kasdien reikalingo kalcio, vitamino D ir baltymų kiekio. Specialistė rekomenduoja, kad kaulams palankiuose pusryčiuose būtų maždaug 300 mg kalcio, šiek tiek vitamino D ir 20–30 gramų baltymų.
Daugumai suaugusiųjų per dieną reikėtų apie 1000–1200 mg kalcio, tačiau konkretus poreikis priklauso nuo amžiaus ir lyties. Vitaminų bei mineralų poreikiai taip pat gali skirtis, todėl individualiais atvejais juos reikėtų aptarti su gydytoju.
Kodėl ši kombinacija naudinga kaulams?
Graikiškas jogurtas. Pasak dr. R. Patel, tai puikus pagrindas kaulams palankiems pusryčiams. Jame gausu kalcio ir kokybiškų baltymų. Baltymai yra svarbi kaulinio audinio dalis, todėl jų pakankamas kiekis taip pat svarbus kaulų būklei.
Migdolai. Šiuose riešutuose gausu magnio. Gydytoja pažymi, kad magnis yra vienas iš kaulinio audinio struktūrinių komponentų, o tyrimai rodo galimą ryšį tarp pakankamo magnio kiekio ir kaulų mineralinio tankio.
Chia sėklos. Jose yra augalinės kilmės kalcio, fosforo, magnio, geležies ir cinko. Šios maistinės medžiagos svarbios įvairiems organizmo procesams, taip pat ir kaulų būklei.
Braškės. Šiose uogose gausu vitamino C, taip pat antioksidantų. Vitaminas C reikalingas kolageno gamybai, o kolagenas yra svarbi kaulinio audinio dalis.
„Kartu šis patiekalas suteikia būtent tuos makroelementus ir mikroelementus, kurių jūsų skeletui reikia, kad išliktų atsparus“, – teigia dr. R. Patel.
Kaulams svarbūs ne tik pieno produktai
Specialistė pabrėžia, kad žmonės dažnai mano, jog kaulų sveikatai svarbiausi yra tik pieno produktai. Tačiau reikšmingą vaidmenį gali atlikti ir vaisiai bei daržovės.
„Vaisiuose ir daržovėse gausu kalio, magnio ir vitamino K“, – aiškina gydytoja.
Anot jos, įvairi ir spalvinga mityba gali padėti organizmui gauti daugiau kaulams svarbių maistinių medžiagų. Todėl verta neapsiriboti vien jogurtu ar kitais kalcio šaltiniais, o į kasdienį racioną įtraukti kuo daugiau skirtingų vaisių ir daržovių.
Kalcio ar vitamino D papildai taip pat gali būti naudingi, kai žmogui nustatomas šių medžiagų trūkumas arba jų sunku gauti su maistu. Vis dėlto gydytoja nerekomenduoja vien papildais pakeisti visavertės mitybos.
„Nors papildai yra nepaprastai naudingi, jei turite žinomą trūkumą ar mitybos apribojimų, visada geriausia maistinių medžiagų gauti iš tikro maisto“, – sako dr. R. Patel.
Jos teigimu, visaverčiuose produktuose yra ne tik vitaminų ir mineralų, bet ir kitų maistinių medžiagų bei skaidulų, kurių vien tabletė neatstoja. Todėl pirmiausia verta pasirūpinti įvairia ir maistingų produktų gausia mityba, o papildus rinktis atsižvelgiant į individualius poreikius.
Per didelis druskos kiekis kaulams nepadeda
Dar vienas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, – suvartojamas druskos kiekis. Specialistė įspėja, kad itin sūrus maistas gali būti nepalankus kaulų sveikatai.
Kai organizmas su šlapimu pašalina daugiau natrio, kartu gali būti prarandama ir daugiau kalcio. Todėl dr. Patel rekomenduoja riboti stipriai perdirbtus ir labai sūrius produktus.
Patiekalus galima gardinti žolelėmis bei įvairiais prieskoniais, o ne papildomai berti daug druskos.
Taigi, norint pasirūpinti kaulais, nebūtina ieškoti sudėtingų sprendimų. Į kasdienę mitybą verta įtraukti pakankamai kalcio, vitamino D, baltymų, vaisių ir daržovių, o itin sūrių ir stipriai perdirbtų produktų vartojimą riboti.
O paprastas graikiško jogurto, migdolų, chia sėklų ir braškių dubenėlis gali tapti vienu iš būdų pradėti dieną maistingai.
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