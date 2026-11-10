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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Nenurimstant magnetinėms audroms – skelbia naujausią žinią

2026-11-10 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 12:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paskutinėmis dienomis buvo galima jausti magnetinių audrų poveikį, kuris neretai atsiliepia sveikatai – galvos skausmą, padidėjusį kraujospūdį ar sąnarių skausmą. Vis tik dabar paaiškėjo, ar magnetinė audra tęsis toliau.

Paskutinėmis dienomis buvo galima jausti magnetinių audrų poveikį, kuris neretai atsiliepia sveikatai – galvos skausmą, padidėjusį kraujospūdį ar sąnarių skausmą. Vis tik dabar paaiškėjo, ar magnetinė audra tęsis toliau.

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Paaiškėjo naujausia magnetinių audrų prognozė.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Magnetinės audros

Ar bus magnetinė audra?

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros nesulauksime. Šiuo metu geomagnetinio lauko prognozės yra žemumose – jos siekia vos 0,7 balo.

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Rytoj, lapkričio 11 dieną, magnetinės audros taip pat nebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko prognozės šiek tiek kilstelės, bet kritinės ribos nepasieks – 3 balai.

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Poryt, lapkričio 12 dieną, magnetinė audra taip pat nebepasirodys. Galima matyti, kad geomagnetinio lauko aktyvumas išliks stabilus – sieks 3 balus.

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Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenis.

Šiandien prognozuojamas geomagnetinio lauko aktyvumas 1,67-3,67. Tai reiškia, kad magnetinės audros nebus.

Rytoj, lapkričio 11 dieną, magnetinės audros nebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 1,33-3 balų.

Poryt, lapkričio 12 dieną, magnetinė audra taip pat nėra numatoma. Jie nurodo, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 1-3 balų.

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