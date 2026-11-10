Nenurimstant magnetinėms audroms – skelbia naujausią žinią

Paaiškėjo naujausia magnetinių audrų prognozė.
Ar bus magnetinė audra?
Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros nesulauksime. Šiuo metu geomagnetinio lauko prognozės yra žemumose – jos siekia vos 0,7 balo.
Rytoj, lapkričio 11 dieną, magnetinės audros taip pat nebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko prognozės šiek tiek kilstelės, bet kritinės ribos nepasieks – 3 balai.
Poryt, lapkričio 12 dieną, magnetinė audra taip pat nebepasirodys. Galima matyti, kad geomagnetinio lauko aktyvumas išliks stabilus – sieks 3 balus.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenis.
Šiandien prognozuojamas geomagnetinio lauko aktyvumas 1,67-3,67. Tai reiškia, kad magnetinės audros nebus.
Rytoj, lapkričio 11 dieną, magnetinės audros nebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 1,33-3 balų.
Poryt, lapkričio 12 dieną, magnetinė audra taip pat nėra numatoma. Jie nurodo, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 1-3 balų.
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