Nemėgstantiems plauti grindų į pagalbą ateina „Kärcher“ robotai

TV3.LT: Osvaldai, namai – tai daugelio iš mūsų ramybės oazė. Tačiau palaikyti juose švarą ne visada lengva. Apklausos rodo, kad žmonės nemėgsta tvarkymosi darbų, nes, pavyzdžiui, grindų valymas atima daug laiko, dalis darbų sukelia fizinį nuovargį, tenka merkti rankas į vandenį, kontaktuoti su chemikalais. Kokius sprendimus „Kärcher" siūlo, kad kasdienis valymas netaptų galvos skausmu?

O. Kaziliūnas: Iš visų plotų butuose ir namuose grindys, turbūt, surenka daugiausia nešvarumų. Per darganas iš lauko dalį purvo į namus parsinešame avalynės paduose, ant grindų taip pat nusėda daugiausia dulkių. O jei šeimoje auga vaikai arba yra naminių gyvūnų, nešvarumų susidaro dar daugiau. Netyčia išpilti skysčiai, nukritę maisto likučiai, kačių ir šunų kailių plaukai – visa tai galiausiai nugula ant grindų. Ir būtent grindų būklė geriausiai parodo, jei namuose buvo surengtas vaikų gimtadienis arba apsilankė gausesnė svečių kompanija.

Ir dar vienas svarbus aspektas – grindų ir kitų paviršių valymas yra esminė namų priežiūros sąlyga, kai aktuali alergijos problema, nes būtent dulkėse, iš lauko patenkančiose žiedadulkėse, gyvūnų kailiuose slypi nemažai alergenų. Apsisaugoti nuo jų, ženkliai sumažinti jų kiekį gali padėti tik kokybiškas sausas ir drėgnas paviršių valymas.

Atsižvelgdama į tai „Kärcher" siūlo visą liniją inovatyvių grindų valymo sprendimų, padedančių palaikyti švarą, viename įrenginyje tinkamai apjungdami galimybes valyti sausai ir drėgnai, o patį valymą padaryti paprastą, saugų ir komfortišką.

Visi suprantame, kad šiandien gyvenimo tempas yra labai spartus, o laikas – brangus. Pagrindinė mūsų sukurtų grindų valymo įrenginių linija – tai buitiniai robotai ir grindų valymo įrenginiai, kurie taupo laiką ir atlieka už mus nešvariausius ir nemaloniausius darbus.

Kokios yra tipinės situacijos, kai sauso ir drėgno valymo grindų įrenginiai labiausiai praverčia?

O. Kaziliūnas: Kaip minėjau, vienos iš dažniausiai pasitaikančių situacijų – kai turite mažų vaikų ar augintinių. Visi žinome, kaip sunku nuvalyti išbarstytą maistą ar augintinio plaukus. Turime visą spektrą belaidžių grindų valymo įrenginių, tokių kaip „FC 2-4“, „FC 4-4“, „FC7“ ir „FC8“.

Vienas populiariausių – belaidis grindų valymo įrenginys „FC8 Smart“ – turi besisukančius mikropluošto volelius, kurie nuolat drėkinami šviežiu plovikliu šveičia grindis surinkdami sausus bei drėgnus nešvarumus. Prietaisas aprūpintas dviejų konteinerių sistema – švariam ir nešvariam vandeniui, tai užtikrina higienišką ir patogų naudojimą. Po naudojimo konteinerius galima lengvai ištuštinti, o volelius išplauti tiek savaiminio valymo programa, tiek skalbimo mašinoje – tai palengvina priežiūros procesą ir sumažina kontaktą su nešvarumais. Tad, jei ant grindų pateko riebalų, maisto, kitų nešvarumų – mūsų įrenginiai kuo puikiausiai padės sutvarkyti užterštus paviršius.

Šiuolaikiškiems žmonėms būdingas spartus gyvenimo tempas. Tenka vienu metu ir dirbti, ir rūpintis vaikais, tęsti mokslus ir dar rasti laiko hobiui. Kaip padaryti, kad tvarkymuisi skirtas laikas būtų kuo trumpesnis, o namai vis dėlto spindėtų švara?

O. Kaziliūnas: Intensyviai dirbantiems mūsų robotai „RCF 3“, „RCV3„ ir „RCV5“ yra tikras išsigelbėjimas. Jie naudoja lazerinę navigaciją, kad galėtų sistemingai ir efektyviai valyti grindis net jums nesant namuose. Juos galima valdyti nuotoliniu būdu per programėlę: nustatyti valymo laiką, dažnumą, režimą, periodiškumą, valymo zonas ir pan. Be to, robotai turi laiptų ir kilimų aptikimo detektorius, todėl jie nesukelia problemų valant prie laiptų – jie sustoja ir nepatenka į pavojingas zonas. Kai kurie įrenginiai, pvz., robotas „RCF3”, taip pat veikiantis besisukančio mikropluošto volelio principu, plaudamas grindis drėgnu būdu atpažįsta ir aplenkia kilimus, taip apsaugodamas juos nuo drėkinimo. O kiti anksčiau paminėti įrenginiai automatiškai nustato, kuriuo paviršiumi juda, ir priklausomai nuo dangos ją plauną arba siurbia.

Taip pat kai kurias zonas, pavyzdžiui, vaikų žaidimo kilimėlį galima įtraukti į valymo žemėlapį, kad robotas jo neliestų. Robotai efektyviai naviguoja aplink kliūtis, pavyzdžiui, aplenkia baldus ar kitus daiktus kambariuose, pažymėdami juos valymo žemėlapyje.

Ar tokie įrenginiai labiau tinka mažiems butams, ar jie gali valyti ir didesnes erdves, pavyzdžiui, individualius gyvenamuosius namus?

O. Kaziliūnas: Geras klausimas, nes kiekvienai erdvei turime skirtingų sprendimų. Individualių namų savininkams, kuriems tenka prižiūrėti didesnius plotus, rekomenduočiau grindų valytuvą „FC8 Smart" – jis vienu įkrovimu gali išvalyti net iki 230 m² plotą. Šis valymo įrenginys taip pat turi LED apšvietimą, kuris padeda pastebėti nešvarumus tamsesniuose kampuose. Tuo tarpu grindų valymo robotuose įdiegtos funkcijos, leidžiančios įrašyti kelis skirtingų patalpų žemėlapius, yra patogios gyventojams, turintiems keleto aukštų namus.

Lietuvos gyventojai vis dažniau pasidomi buitinių valymo priemonių sudėtimi, renkasi kuo natūralesnes ir mažiau žalingas. Koks yra jūsų įmonės požiūris šiuo aspektu?

O. Kaziliūnas: Tvarumas yra vienas iš „Kärcher" prioritetų, todėl visi mūsų įrenginiai išsiskiria ekologiškumu. Jie naudoja mažiau vandens nei jo prireiktų taikant įprastus valymo būdus. Be to, įrenginiai gaminami iš perdirbamų ir aplinkai draugiškų medžiagų. Mes laikomės „Design for Recycling“ principo, kuris užtikrina, kad įrenginio dalys būtų lengvai perdirbamos.

„Kärcher" taip pat pasirūpino natūraliomis valymo priemonėmis, kurios yra specialiai sukurtos mūsų grindų valymo įrenginiams. Dauguma valiklių specializuoti, skirti tam tikroms grindų dangoms, pavyzdžiui, akmens grindims, lakuotam ar alyvuotam medžiui. Valiklių sudėtis yra nekenksminga nei odai, nei kvėpavimo takams. Mūsų valymo priemonės, kurias parduodame kartu su įrenginiais ir buitiniais robotais, nesukelia alergijos, net jei įvyktų kontaktas. Tai leidžia naudotojams jaustis saugiai valymo metu ir užtikrina higieniškus rezultatus.

Kokiems namų ūkiams šie įrenginiai yra tinkamiausi?

O. Kaziliūnas: Galėčiau sakyti, kad jie tinkami kiekvienam namų ūkiui – tiek mažų butų gyventojams, tiek didelių namų savininkams. Nesvarbu, ar auginate vaikus, ar turite augintinių, ar tiesiog norite daugiau laiko skirti poilsiui, o ne valymui – „Kärcher" grindų valymo įrenginiai padės jums išsaugoti nepriekaištingą švarą be papildomų pastangų.