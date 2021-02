Neišmeskite banano žievės – štai, kur galite ją panaudoti

Pateikiame 5 neįprastus bananų žievės panaudojimo būdus.

Daugiau jokios aknės

Nemažai žmonių turi problemų dėl spuogų. Išbandote daugybę pasiūlytų receptų, tačiau atrodo, kad niekas niekada neveikia? Išbandykite bananų žieveles – jose yra daug maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminas C, vitaminas E, kalis, cinkas ir t. t. Visos šios maistinės medžiagos padės sumažinti spuogų atsiradimą ir nuramins uždegimus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai 5–10 minučių du kartus per dieną patrinti banano žievele savo odą ir po to ją nuplauti.

Nuvalykite sidabrą

Ar turite senų papuošalų, kuriuos visada mylėjote ir nešiojate, bet dabar jie prarado blizgesį? Panaudokite banano žievelės vidinę dalį ir su ja išvalykite papuošalus ar bet kokį metalinį daiktą, kurį norite išvalyti.

Sumaišykite bananų žievelę su puodeliu vandens, kol ji taps pasta, tada keletą minučių patrinkite metalinį daiktą šia pasta – skirtumą pastebėsite iškart, rašoma smartmindset.com

Daugiau jokios migrenos ar galvos skausmo

Jei jus kankina migrena bei galvos skausmai ir norite paprasto bei natūralaus sprendimo, bananų žievelės yra jūsų problemos sprendimas. Į šaldiklį valandai įdėkite banano žievelę, tada užtepkite ją ant kaktos ir pakaušio. Palikite ją, kol pasidarys šilta, ir kartokite tai tol, kol nebeskaudės galvos.

Suminkštinkite mėsą

Jei norite, kad jūsų gaminamas kepsnys būtų sultingas, prieš įmesdami jį į orkaitę, su kepsniu į kepimo skardą įdėkite prinokusią banano žievelę. Virimo metu banano žievelė išlaikys mėsos drėgmę ir jūs galėsite skanauti sultingą kepsnį.

Lengvai ištraukite rakštį

Tikriausiai kiekvienam nors kartą gyvenime yra įstrigusi rakštis. Tai tikrai nemalonus jausmas ir dažniausiai ją pašalinti būna ne itin paprasta. Tačiau, kad jums nereikėtų vargti, ant pažeistos vietos uždėkite banano žievelę ir palikite ją 15-iolikai minučių. Per tą laiką žievėje esantys fermentai ir kiti aliejai suminkštins odą ir taps lengviau į jos paviršių išstumti rakštį.