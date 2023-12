Negali pamiršti paskutinių karalienės žodžių prieš mirtį: atskleidė, ką ji sakė

Pokalbis užfiksuotas tinklalaidėje „Tea Talks with the Dutchess and Sarah“ baigiamajame epizode.

Skatino būti savimi

Jorko kunigaikštienė atskleidė, kad paskutiniai karalienės žodžiai jai buvo: „Sarah, tiesiog būk savimi“, rašoma marca.com.

Fergie paaiškino, kad karalienė susierzindavo, kai ji nebūdavo savimi, ir tuomet ji sulaukdavo nemalonumų. Tačiau dabar Fergie džiaugiasi dėl šių paraginimų, nes jai svarbu būti tikrąja savimi.

„Man tiesiog labai pasisekė, kad galiu būti savimi“, – kalbėjo Fergie.

„Nežinau, galbūt taip yra dėl karalienės mirties, bet man atrodo, kad dabar galiu atvirai sakyti, ką noriu, nesijaudindama, kad ką nors įžeisiu. Dabar esu tikrai, tikrai autentiška Sarah“, – atskleidė kunigaikštienė.

REKLAMA

REKLAMA

Žavėjosi karaliene

Fergie anksčiau kalbėjo apie ypatingą ryšį su karaliene, apibūdindama ją kaip savo „visišką savo idealą“.

REKLAMA

Interviu žurnalui PEOPLE Fergie sakė, kad karalienė puikiai mokėjo nuraminti žmones ir labiausiai pasižymėjo tikėjimu iš visų jos kada nors sutiktų žmonių.

Fergie taip pat atskleidė, kad po karalienės mirties ji „įsivaikino“ du likusius gyvus monarchės korgius Sandy ir Muick, kuriuos Fergie padovanojo savo buvusiam vyrui princui Andrew ir jų dukroms – princesei Beatričei ir princesei Eugenijai.

„Jie yra tarsi nacionaliniai simboliai, todėl kaskart, kai jie bėga persekioti voverės, mane apima panika“, – dalijosi Fergie.

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau korgiai suteikia daug džiaugsmo ir aš visada manau, kad kai voverių aplink nematyti, o jie loja, tai tikiu, kad taip yra todėl, kad pro šalį eina karalienė“.

Ferguson buvo išskirtinė ir nuoširdi

Tinklalaidės epizode Fergie taip pat aptarė sėkmės temą ir tai, kokį vaidmenį ji suvaidino jos gyvenime.

„Esu laimingiausias žmogus pasaulyje <...>. Mano gyvenimas buvo nepaprastas. Man labai pasisekė“, – kalbėjo Fergie.

Apibendrinant, Fergie apmąstymai apie paskutinį pokalbį su karaliene Elžbieta II ir jos išgyvenimai po karalienės mirties atskleidžia gilesnę, nematomą Jorko hercogienės pusę. Jos nuoširdumas ir išskirtinumas tampa tikra atgaiva karališkoje šeimoje.