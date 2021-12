Nedovanokite tokių dovanų per Kalėdas: teks raudonuoti iš gėdos

Įvaizdžio konsultantė ir etiketo žinovė Alvyda Jasilionytė dalinasi, į ką atsižvelgti renkant dovanas, pateikia įvairių pasiūlymų, kokios jos galėtų būti bei kaip dovanas įteikti ir priimti.

Planuokite visus metus

Svarbiausia, pabrėžia etiketo žinovė, toli gražu ne tai, kiek pinigų paklojate jai nupirkti, o pats dovanojimo faktas – dėmesys ir suteikiamas džiaugsmas. Ir renkant dovanas gerai apmąstykime, kas gavėjui bus vertinga ir suteiks džiaugsmo.

„Dovanokime kitiems ne tai, ko yra pertekę, o tai, ko kitas neturi. Dažnam norisi laiko, turiningai ir prasmingai praleisto kartu, sulaukti skambučio, būti paminėtu geru žodžiu. Kiek duodame kitiems, tiek sugrįžta ir patiems“, – kalbėjo pašnekovė.

Ji pataria per daug neišlaidauti, nes ne piniginė vertė, o netikėtumas paliks žmogui įspūdį, be to, nepamirškite, kad pasibaigus šventėms ir toliau reikės gyventi, todėl verčiau nustebinti žmogų dažniau, ne tik per šventes.

Pirmiausia, kad pavyktų išvengti skubėjimo ir neapgalvotų dovanų, susidarykite žmonių, kuriuos norite nustebinti, sąrašą, kad žinotumėte, kiek dovanų reikės. Nepamirškite, kad maža dovanėle nustebinti vertėtų ne tik artimuosius:

„Kalėdines dovanas dovanojame šeimos nariams, artimiems draugams, mylimiesiems ir mylimosioms, verslo partneriams ir kolegoms, kolegai, kuris visus metus pagelbėdavo, namo prižiūrėtojams, žmonėms, kurie palengvino mūsų gyvenimą ištisus metus: valytojai, sporto klubo instruktoriai, masažuotojai, manikiūro specialistei, kirpėjai, automobilio meistrui, sodininkui, auklei, namų tvarkytojai, paštininkui, vairuotoju ir kitiems mus gelbstintiems.“

Taip pat ekspertė pataria ne paskutinę minutę sukti galvą, ką padovanoti, o visus metus klausytis ir užsirašinėti artimųjų bei draugų norus, pomėgius, nes tai palengvins apsipirkimą ir padės išrinkti dovaną, kuri nudžiugins.

„Numatykite ir kiek planuojate išleisti, ką planuojate pirkti ir kas galėtų būti alternatyva. Veskite užrašus, kuriuose žymėkite kam, ką, kokia proga, kuriais metais dovanojote. Visus metus stebėkite ir užsirašinėkite, apie ką asmuo kalba ir ko nori, ko jam reikia, apie ką svajoja“, – pataria A. Jasilionytė.

Patarė, ką dovanoti

Turėdami planą, kam ir kokias dovanas pirksite, galite keliauti į prekybos centrus. Tam geriausia skirti kone visą dieną, kad galėtumėte ramiai, neskubėdami apsižiūrėti, kokius variantus pavyksta rasti, apgalvoti, kuris jų labiau tinkamas. Ir nukeliavę apsipirkti turėkite planą, nuo ko pradėsite.

„Susidarykite planą geografiškai – pradėkite nuo tolimiausio taško arba nuo „X“ prekybos centre esančio tolimiausio taško, arba nuo pirmo aukšto. Apsipirkinėjimą pradėkite nuo ankstaus ryto, su savimi pasiimkite didelį pirkinių krepšį“, – kaip planuoti apsipirkimą pataria įvaizdžio konsultantė.

Tiesa, jeigu turite plačią giminę ir nenorite per daug išlaidauti, nebūtina kiekvienam dovanoti atskirai, galite pasidaryti smagią atrakciją:

„Jei šeima didelė ir nenorite išlaidauti, tai sutarkite, jog kiekvienas pagamintų ar sukurtų dovanėlę pats ar nupirktų tokią, kuri tiktų bet kuriam šeimos nariui. Po vakarienės surašykite vardus, sumeskite į gražią kepurę ir vienas iš jūsų pabūkite Kalėdų seniu ar Snieguole. Kiekvienas, ištraukęs asmenį, įteikite dovaną ir pasakykite palinkėjimą. Galite dovanoti nuo visų vienam asmeniui.“

Jei vis dėlto nusprendėte dovanoti dovanas kiekvienam asmeniškai, atsižvelkite į tai, kas jam patiktų ir būtų naudinga. Kaip pabrėžia A. Jasilionytė, šeimos nariams galite dovanoti intymesnes dovanas – drabužius, kojines, nes drabužiai dovanojami tik šeimai ar artimiems draugams, kuriuos gerai pažįstate ir esate įsitikinę, jog parinkta aprangos detalė jiems patiks.

„Reikiamas daiktas, kelionė, vitaminai ar maisto papildai, šokoladas, mėgstami saldumynai, mėgstamo žurnalo prenumerata, Kalėdų vaišių stalas. Galbūt sveikatos tikrinimo privačios apmokėtos paslaugos, dovanų čekis į prekybos centrą, kuriame lankosi“, – dar kelias idėjas vardija pašnekovė.

Universalios dovanos

Taip pat, jei neturite minčių, ką dovanoti, tačiau žinote, jog artimas asmuo turi didelių finansinių planų, galite dovanoti pinigus. Tiesa, ši dovana turi būti apgalvota ir reikia žinoti, kokiam tikslui pinigai skiriami, kitu atveju gali atrodyti, jog patingėjote skirti laiko dovanos paieškai.

„Tai labai puiki dovana paaugliams ir senoliams, besituokiantiems, šiuo metu stokojantiems, naujai įsikūrusiems. Pinigai įteikiami kaip tikros dovanos, dailiame voke su sveikinimu ir galbūt netikėta smulkmena, sukelsiančia nuostabą. Kitiems asmenims piniginė dovana tarsi paliudija, kad dovanotojas nepasivargino sužinoti, kokia dovana būtų tinkamiausia, nebent tikrai žinote, kad pinigais prisidėsite prie svajonių pirkinio“, – apie pinigų dovanojimą aiškino A. Jasilionytė.

Pašnekovė išskiria ir dovanas, kurios yra universalios ir tinka daugumai – ar tai būtų šeimos narys, ar draugas, ar kolega:

„Knygos, kvepalai, rašymo priemonės, odos dirbiniai, papuošalai, suvenyrai, bilietai į kiną ar teatrą, paskaita, grožio procedūrų kuponas, sporto klubo abonementas, mėgstamo žurnalo prenumerata, graži užrašų knygelė, praktiniai daiktai pagaminti iš natūralių medžiagų, vazos, dubenėliai, kvapiosios aromatinės žvakės, eteriniai aliejai, natūralūs kvapai namams, natūraliai gaminama kosmetika, džiovinti vaisiai, medus, arbatžolės, geras vynas ar stiprus gėrimas, riešutai, rūkyti mėsos gaminiai, kalėdiniai sausainiai, pyragai, prieskoniai, arbata, kava“, – dovanų pasiūlymus vardija pašnekovė, tačiau priduria, kad renkant dovanas būtina atsižvelgti, kokias knygas jis mėgsta ar koks kvapas jiems labiausiai patinka, o perkant kvepalus geriausia keliauti į prekybos centrą kartu.

Kokių dovanų nedovanoti?

Dažnu dovanos pasirinkimu tampa ir įvairūs dovanų kuponai, kurių pasirinkimas itin platus. Perkant tokią dovaną nepamirškite atsižvelgti ne tik į dovanos gavėjo pomėgius, tačiau pasvarstykite, ar dienotvarkėje atsiras laiko šią pramogą išnaudoti:

„Labai dažnai jie taip ir lieka nepanaudoti, jei jie neatitinka asmens dienotvarkės ar pomėgių. Kartais dovanota suma nepadengia norimo daikto kainos ir asmuo priverstas išleisti daugiau arba įsigyti nereikalingą daiktą. Tačiau jei žinote, kad asmuo mėgsta „X“ knygyne, parduotuvėje, restorane, teatre lankytis, tai bus tikrai tinkama dovana.“

Paklausta apie dovanas, kurių įtekti nevertėtų, etiketo žinovė išskiria, jog nereikėtų pirkti dovanų, kurios jums patiems nepatinka ir nesijausite gerai jas dovanodami. Taip pat dovana neturėtų būti parinkta vienpusiais sumetimais ar žinant gavėjo ydas – jei gavėjas niekada nebuvo užsiminęs, jog norėtų numesti svorio, nedovanokite sporto salės abonemento ar knygos apie svorio metimą.

Dovanos įteikimas

Be abejo, kad ir kokia būtų dovana, ji turi būti gražiai ir skoningai supakuota, nes taip sukuriamas paslapties šydas, neišduodantis, kas yra viduje, o tai leidžia sukurti didesnį netikėtumo efektą. A. Jasilionytė pataria, jog įpakavimą galite papuošti įvairiomis iškarpomis iš žurnalų, pakavimui panaudoti gražų tapetą ar laikraštį, o dovaną papuošti sezoniniais augalais.

Svarbi ne tik pati dovana, bet ir tai, kaip ją įteikiate – ji turėtų būti teikiama asmeniškai, į rankas ir palydima sveikinimo, skirkite savo laiko ne tik dovanos pirkimui ir pakavimui, bet ir jos perdavimui.

„Įteikdami dovaną trumpai ir nuoširdžiai pasveikinkite ir palinkėkite žodžiu. Pasakykite tinkamą komplimentą. Padėką priimkite su natūraliu dosnumu ir geranoriškumu. Nederėtų detaliai pasakoti, kokį daiktą padovanojote, kiek vargo patyrėte ieškodami, kol gavote. Taip pat nedejuokite „sunkūs laikai“ ir panašiai, nes sukursite nejaukią situaciją. Dauguma žmonių nemokam įteikti ir priimti dovanų.

Nederėtų dovanoti paslapčia – nebent nusiųstumėte gėles.

Duodami ir gaudami rodome dėkingumą ir nuoširdumą. Tikroji dovanojimo idėja ne materiali, tai gražus gestas parodyti dėmesį. Vertė yra ne pačioje dovanoje, o tai, kad žmogus dovanoja, galvoja, prisimena. Dovanojame, nes norime pradžiuginti. Kas dovanoja iš širdies, tas mokės rasti tinkamą dovaną ir pasakyti tinkamus žodžius“, – patarimus dalija etiketo žinovė.

Mokėkite ir priimti dovanas, tai darykite taktiškai – pasidžiaukite, padėkokite ir nusišypsokite. Taip pat jei gaunate dovaną, tačiau pats jos neturite, nebūtina dovanoti atgal:

„Dovana – neįpareigojantis dalykas, nes tas, kas dovanojo, nesitikėjo grąžos. Per brangios ir per dažnos dovanos kitą žmogų gali priversti jaustis nesmagiai. Tačiau, jei būtinai norite dovana atsakyti, tuomet paskirkite kitą susitikimą ar užsukite į namus ir užvežkite. Duodami neturime tikėtis jokio atlygio – tik tada sulauksime tikro, nuoširdaus dėkingumo.“