Nedėkite šių produktų į šaldytuvą: suges greičiau

Kate Llewellyn-Waters, kvalifikuota dietologė, knygos „The Immunity Cookbook“ autorė ir nuolatinė mitybos specialistė Channel 5 laidoje „Tu esi tai, ką valgai“ papasakojo, kurių maisto produktų niekada negalima šaldyti šaldiklyje.

Mitybos specialistė sakė: „Yra keletas vaisių ir daržovių, kurių niekada neturėtumėte šaldyti, įskaitant kivius, mangus, citrinas, žaliąsias citrinas, persikus, obuolius, kriaušes, arbūzus, bulves, paprikas, pomidorus, apelsinus, agurkus, slyvas ir česnakus. Nors tai, iš tikrųjų, nepakenks daržovei ar vaisiui, tačiau gali turėti įtakos skoniui ar produkto išvaizdai. Pavyzdžiui, saldžiosios bulvės sukietės, o arbūzas praras ryškiai rausvą spalvą.

Taip pat yra ir kai kurių šakniavaisių, tokių kaip bulvės ir moliūgai, kuriems įtakos gali turėti šalta šaldytuvo temperatūra ir dėl jos jie gali pradėti pūti, todėl šiuos maisto produktus ir svogūnus laikykite vėsioje, tamsioje spintelėje.“

REKLAMA

Kokių produktų nereikėtų šaldyti?

Bananai. Kate ir toliau pasakodama kalbėjo: „Turbūt esate matę, kas atsitinka, kai į šaldytuvą įdedate bananą – jo odelė paruduoja ir pasidaro dėmėta. Taip nutinka todėl, kad bananai yra netinkami laikyti šaltoje aplinkoje.

Žinodamas, kad yra „pažeistas“, bananas suaktyvins savo gynybos mechanizmą, todėl savo odos ląstelėse išskirs fermentą, vadinamą PPO, dėl kurio jo luoba paruduos.

Tai yra tas pats fermentas, dėl kurio taip pat pajuoduoja ir obuoliai, kuomet juos perpjauname. Prinokę bananai gali būti labai naudingi, nes yra tam tikrų vaisių, kuriuos subrandina nokinimo agentas – etilenas.

Taigi, jei norite paspartinti šių vaisių nokimą: obuolius, abrikosus, avokadus, pomidorus, slyvas, kriaušes, kivius, melionus ar persikus, padėkite juos šalia prinokusių bananų.“

Duona. Mitybos specialistė pasakoja, kad laikant duoną šaldytuve, ji išdžius ir tai, ką su ja pagaminote, taps labai neskanu.

REKLAMA

REKLAMA

„Todėl, jei neketinate duonos valgyti iškart, geriau ją užšaldykite ir išimkite riekeles, kai tik jos bus reikalingos“, – sakė mitybos specialistė.

Ji taip pat pridūrė: „Jei duoną planuojate naudoti tik skrebučiams, ją galite palaikyti ir šaldytuve, tačiau šaldiklis būtų daug geresnis pasirinkimas.“

Kava. Laikant kavą šaldytuve bus neigiamai paveiktas jos skonis dėl šaldiklyje esančio kondensato. Mitybos specialistė rekomenduoja ją geriausiai laikyti sandariame inde spintelėje ir nešaldyti.

Alyvuogių aliejus ir padažai. „Alyvuogių aliejus yra dar vienas produktas, kurio negalima šaldyti“, – tvirtino ji.

„Optimaliausia aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus laikymo temperatūra yra apie 15 laipsnių temperatūros, o tai yra šiek tiek vėsiau nei kambario temperatūra, bet aukščiau nei esanti šaldytuve.

Jei atšaldysite alyvuogių aliejų ir sumažinsite temperatūrą, stabiliausi riebalai aliejuje taps kieti, todėl nestabilesnės triacilglicerolio molekulės liks skystos.

Be to, alyvuogių aliejaus laikymas šaldytuve gali sumažinti sveikatą stiprinantį antioksidacinį aktyvumą. Riešutų ir sėklų aliejus gali išsilaikyti ilgiau, kai yra laikomas šaldytuve, tačiau pastebėsite, kaip jis sukietės arba atrodys drumzlinas.

REKLAMA

REKLAMA

Uogienės, vaisių užtepėlės, klevų sirupas, padažai, tokie kaip pomidorų padažas, sojos padažas, krienai ir garstyčios, turi būti atšaldyti, kai prekė buvo atidaryta arba iš dalies panaudota.

Užtepėlėse, pavyzdžiui, tam tikrų prekių ženklų žemės riešutų svieste yra daug druskos, kuri veikia kaip natūralus konservantas. Kadangi jie yra gerai išsilaikę, ne visada būtina šiuos daiktus laikyti šaldytuve“, – aiškino moteris.

Ryžiai. Grūdus, tokius kaip sausi ryžiai, reikėtų laikyti sandariame inde vėsioje, sausoje spintelėje. Jei po valgio liko ryžių, juos atvėsinkite šaltu vandeniu, nukoškite ir uždarę sandariame inde padėkite būti į šaldytuvą. „Turėkite omenyje, kad tai daryti galima tik vienai dienai“, – pridūrė mitybos specialistė.

Obuoliai ir kriaušės. „Kai kurie vaisiai ir daržovės iš pradžių gali būti laikomi kambario temperatūroje, bet vėliau turėtų būti laikomi šaldytuve, pavyzdžiui, obuoliai ir kriaušės.

Iš pradžių laikykite juos vaisių dubenėlyje kelias dienas, o tada įdėkite į šaldytuvą. Ten juos galima laikyti maždaug tris dienas, kol nepasikeis skonis“ – teigia mitybos specialistė Kate.

REKLAMA

REKLAMA

Maistas, kurį būtina šaldyti visada

Tam tikrus vaisius ir daržoves, įskaitant uogas, brokolius, žiedinius kopūstus ir grybus būtina šaldyti.

Mitybos specialistė paaiškino: „Daugelis maisto produktų, kuriuos visada turėtumėte šaldyti, yra vaisiai ir daržovės, įskaitant uogas, tokias kaip gervuogės, mėlynės, avietės ir braškės, taip pat abrikosai, vyšnios, figos, vynuogės, brokoliai, kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, šparaginės pupelės, grybai, špinatai ir saldieji kukurūzai.

Šiuos maisto produktus visada geriausia laikyti šaldytuve, kad jie per greitai nesugestų. Smulkias daržoves, tokias kaip šparagai, salotos ir kiti salotų lapai, visada reikia laikyti šaldytuve, nes žemesnė šaldytuvo temperatūra sulėtina chemines reakcijas ląstelėse ir taip apsaugo maistines medžiagas, tokias kaip vitaminas C.

Laikyti šaldytuve reikia ne tik tik gležnas daržoves, tačiau ir tvirtesnes šakniavaises, tokias kaip morkos, ropės ir pastarnokas.“

Kate taip pat atkreipia dėmesį, kad nereikėtų laikyti vaisių ir daržovių kartu šaldytuve, nes vaisiai išskiria daug daugiau dujų, vadinamų etilenu, kuris yra nokinimo agentas, kurį išskiria augalai, kai vaisiai yra pažeisti arba pablogėja klimato sąlygos, rašoma dailymail.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

„Taigi, laikant daržoves su vaisiais, daržovės gali per anksti sunokti ir jas sugadinti. Be to, norint gauti optimalų skonį, visada pravartu suvalgyti šaldytuve esančius vaisius ir daržoves per kelias dienas nuo jų laikymo“, – sako ji.

Šaldytuve taip pat laikyti reikėtų mėsą, žuvį, pieno produktus ir maisto likučius. Kate sakė: „Šis maistas visada turėtų būti laikomas šaldytuve, nors, kaip ir daugelis kitų maisto produktų, sūris iš tikrųjų yra daug skanesnis, kuomet jį valgome šiltesnėje temperatūroje.

Mūsų skonio receptoriai geriausiai veikia esant tokiai pat kaip kūno temperatūrai, o atšaldytas sūris nėra toks stiprus kai atvėsta. Todėl prieš valgydami sūrį trumpam jį išimkite iš šaldytuvo.“