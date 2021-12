Šiukštu nekartokite šių klaidų prie stalo: gali skaudžiai atsiliepti sveikatai

Švenčių laukiame ne tik dėl to, kad galėsime praleisti laiką su šeima ar kitais mylimais žmonėmis, tačiau ir dėl to, kas stalai bus nukrauti įvairiausiomis vaišėmis ir skanėstais. Tikriausiai nieko keista, kad daliai žmonių dėl to šventės asocijuojasi su nemaloniais persivalgymais. Kaip to išvengti, naujienų portalui tv3.lt pasakojo gydytoja dietologė Žana Antonova.