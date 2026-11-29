Astrologijoje sėkmė dažnai siejama su Jupiteriu – plėtros, galimybių ir gausos planeta. 2027 metais ji keis savo padėtį: pirmąją metų dalį praleis Liūto ženkle, o liepos 26 dieną pereis į Mergelę. Šis pokytis, anot astrologų, lems ir tai, kuriems Zodiako ženklams bus palankesni skirtingi metų laikotarpiai.
Kaip nustatyti sėkmingiausi Zodiako ženklai?
Astrologiniame reitinge daugiausia dėmesio skiriama Jupiterio padėčiai ir jo sąveikai su kitomis planetomis. Taip pat vertinama, kokią įtaką ženklams gali turėti Saturnas, užtemimai ir kiti astrologiniai reiškiniai.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad prognozės sudaromos pagal Saulės ženklą, todėl jos yra bendro pobūdžio. Tikslesniam astrologiniam aiškinimui reikėtų įvertinti ir žmogaus gimimo horoskopą bei ascendentą. Štai penki Zodiako ženklai, kuriems 2027 metai bus patys sėkmingiausi, rašoma zodizcope.io.
1. Liūtas – išskirtinių galimybių metas iki liepos pabaigos
Liūtams pirmoji 2027 metų pusė gali būti ypač palanki. Jupiteris jų ženkle išliks iki liepos 26 dienos, o astrologijoje šios planetos ir Saulės ženklo susijungimas laikomas vienu palankiausių tranzitų.
Ypač palankus laikotarpis gali būti pavasaris. Liūtams rekomenduojama tuo metu drąsiau imtis naujų projektų, siekti karjeros pokyčių, dalyvauti atrankose ar išsakyti savo norus.
Vis dėlto metai nebus visiškai ramūs. Rugpjūčio 2 dieną Liūto ženkle įvyks visiškas Saulės užtemimas, galintis simbolizuoti netikėtus pokyčius ir naują gyvenimo etapą.
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