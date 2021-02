Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia kitą savaitę

Avinas. Poreikio su kuo nors ar dėl ko nors kovoti nebus, tačiau galimas sveikas susidomėjimas piniginiais, turtiniais reikalais – pastangos šioje srityje bus produktyvios. Įdomių žinių šaltiniu gali tapti artimi draugai. Nedidelių, tačiau malonių galimybių pasilinksminti atneš antroji savaitės pusė.

Jautis. Būsite energingi, veiklūs, puikios sportinės formos, todėl labai gerai seksis ne tik norintiems daugiau judėti ar sportuoti, bet ir tiems, kurie darbų imasi ar juos prižiūri patys, asmeniškai. Darbe, profesijos srityje gali būti nemažai nedidelių, tačiau svarbių darbų ir reikalų tvarkymo.

Dvyniai. Tikriausiai nestigs darbų darbe, bet ir didesnių kliūčių būti neturėtų, todėl viskas klostysis sklandžiai, nuveikti pavyks tikrai nemažai. Būsite išradingi, mielai bendrausite, todėl naudingi ryšiai su svarbiais žmonėmis atsiras ir nusistovės tarsi savaime. Geras metas pagalvoti apie būsimas keliones.

Vėžys. Kol kas nieko ypatinga: darbe vyraus įprasta rutina, o namie įprasta tvarka į kurią niekas kėsintis neketina. Savaitės vidurys gali atnešti nedidelių, tačiau malonių piniginių reikalų ir naudos. Palankus metas domėtis būsimomis kelionėmis.

Liūtas. Darbe vyraus įprasti, gerai žinomi darbai, kuriems reikia labiau profesionalumo nei kūrybiškumo. Susitvarkysite lengvai. Labai geras metas ieškoti naudingų ryšių su svarbiais, įtakingais žmonėmis ir juos palaikyti, puoselėti. Savaitės pabaiga gali atnešti apčiuopiamos naudos.

Mergelė. Nedideli, tačiau gana svarbūs darbai, visokie neatidėliotini reikalai ir įsipareigojimai rikiuosis į eilę ir norom nenorom teks imtis jų visų iš eilės. Be to, dabar yra geras laikas nuosekliai rūpintis sveikata, sveikatingumu. Taip pat laikas geras ieškoti partnerių, sąjungininkų ir rėmėjų.

Svarstyklės. Šią savaitę truputį pasikeis veiklos proporcijos: nedidelių, tačiau svarbių darbų, kuriuos reikės nuosekliai ir pareigingai atlikti daugės, o kūrybiškos veiklos – mažės, tačiau ir viena, ir kita tema išliks. Vis didesnė sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu ir naminias gyvūnais.

Skorpionas. Nemažai laiko bei dėmesio gali paprašyti namai, šeimos reikalai, kuriuos tvarkyti seksis visai neblogai. Bet ir gražioji gyvenimo pusė atrodys puikiai: nestigs progų smagiai pasilinksminti, bus lengva, ypač savaitės pabaigoje, kurti mielus, gražius dalykus ir sau, ir esantiems kartu.

Šaulys. Vis dažniau dėmesį trauks namai, šeimos reikalai – veiklos čia bus vis daugiau. Kita vertus, laikas, kai namus galima daryti gražesnius, jaukesnius yra labai geras, belieka jį tik išnaudoti. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagaus bendravimo. Palanki ji ir tiems, kurie iešo kokių nors žinių, informacijos.

Ožiaragis. Vis daugiau bendrausite – atsiras daug priežasčių susitikti ar bent paskambinti. Žinoma, akiratis tik didės. Taip pat dabar gali būti ir svarbių piniginių, turtinių reikalų – veikla šioje srityje žada būti labai sėkminga, be to, galimos ir svarbios su naudos paieškomis susijusios pažintys.

Vandenis. Būsite labai dalykiški, judrūs, daug ir su malonumu bendrausite – ir dėl to, kad reikės, ir dėl to, kad norėsis. Galimos rimtos pažintys, svarbūs ir labai naudingi dalykiniai kontaktai. Be to, ir piniginiai reikalai atrodys vis geriau – šioje srityje galima nemenka sėkmė.

Žuvys. Būsite energingi, puikios nuotaikos, judrūs ir veiklūs, todėl kuo puikiausiai seksis bet kokia veikla, kurios imsitės ar kurią prižiūrėsite patys. Judrumas irgi didės. Antroje savaitės pusėje atsigaus ir jausmai, norėsis daryti gražius, mielus dalykus ir sau, ir esantiems šalia.