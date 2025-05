Naglis Šulija skubiai įspėja 1 Zodiako ženklą: ateina sunkus metas

Saulė kol kas keliauja Jaučio Zodiako ženklu, bet antradienį vėlai vakare pereis į Dvynius ir pradės mus mokyti daugiau bendrauti, daugiau judėti, būti atviresniems ir draugams, ir pasauliui apskritai. Tačiau praktiškumo irgi nestokosime, nes dalykinio gyvenimo valdovas vis dar bus praktiškame Jaučio ženkle ir padės į visus tvarkomus reikalus žvelgti paprastai, matyti viską taip, kaip yra.

Savaitgalį Merkurijus priartės prie labai nepastovaus, tačiau labai kūrybiško Urano ir su juo prasilenks, todėl galima manyti, kad savaitės pabaiga gali apdovanoti ne viena puikia idėja arba atradimu.

REKLAMA

REKLAMA

Nakties šviesulys Mėnulis dabar dyla ir savaitgalį bus jau netoli savo Jaunaties. Dildamas jis padeda asmeniškai mums svarbius darbus arba reikalus kreipti užbaigimo link. Naujovėms palankesnis laikas ateis po Jaunaties, tai yra jau kitą savaitę.

REKLAMA

Venera keliauja Avino ženklu ir didina greitį, tai yra būdama ir taip aktyvi, ji darosi dar aktyvesnė. Subtilaus meninio skonio iš jos dabar tikėtis nereikia, bet ji tikrai padės tiems, kurie stengiasi grožį išreikšti veiksmu. Jausmų srityje ji tarsi sakys, kad nėra ko laukti, viską reikia sakyti ir daryti dabar, drąsiai ir taip, kad iš karto viskas būtų aišku.

REKLAMA

REKLAMA

Venera labai mielai draugaus su Marsu, kuris dabar yra Liūto ženkle, todėl bus drąsus, narsus ir linkęs kibti į kudlas bet kam. Ugningas Marsas ugningame ir dominuoti linkusiame Liūto ženkle primins gladiatorių arenoje kuriam sekasi, kurį palaiko minia ir net pati Venera jam šypsosi palankiai. Apskritai, tarp gero Veneros ir Marso santykio ši savaitė yra ne tik labai palanki puoselėti sklandžius, lygiaverčius vyrų ir moterų santykius, bet ir abipusius jausmus, jeigu jau tokių esama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vėlgi, Marsas Liūto ženkle yra tikrai karingas, todėl ir mūšių laukuose, ir visur kur tik reikia Marso įsikišimo kovos virs nejuokais ir apie kažkieno asmeninę narsą išgirsime tikrai ne vieną istoriją.

Avinas

Dabar svarbiausia bus jūsų vidinė būsena – būsite atsipalaidavę, puikios nuotaikos, jausmingi ir apie save skleiste nepakartojamą asmeninį žavesį, kuris iš tolo švies kaip ryto žvaigždė. Žinoma, kai tokia vidinė būsena, ir asmeninis gyvenimas bus pats nuostabiausias. Patiks sportinio stiliaus pramogos. Darbas, kiti reikalai? Tikriausiai kažkaip vyks.

REKLAMA

Jautis

Būsite energingi, veiklūs ir labai dalykiški, labai mikliai tvarkysite visokiausius reikalus, kurių dabar gali būti nemažai. Tai puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos tvarkymu arba perdavimu. Antroje savaitės pusėje parūps piniginiai reikalai – ir dėl to, kad patiems rūpės, ir dėl to, kad daugės progų gauti naudos.

REKLAMA

Dvyniai

Savaitės pradžioje norėsis ramaus ir įprasto gyvenimo, kurį bus nesunku surasti. Tačiau nuo trečiadienio energijos daugės, veiklumo daugės ir kūrybiško požiūrio į viską taip pat daugės, todėl nuveikti galėsite vis daugiau ir daugiau. Taip pat ši savaitė atneš daug bendravimo su draugais ir bendraminčiais, daug judėjimo ir malonaus šurmulio, galbūt ir bendrų pramogų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vėžys

Tam tikro malonaus šurmulio gali būti darbe, sėkmė lydės ir tuos, kurių profesinė sėkmė susijusi su grožio, patogumų, pramogų arba svetingumo kūrimu. Taip pat ši savaitė gali atnešti ir gana svarbių piniginių reikalų – greiti, ryžtingi veiksmai šioje srityje netruks atnešti apčiuopiamos naudos. Neliks pamiršti ir artimi draugai – su jais susitikti, pasikalbėti laiko tikrai rasite.

REKLAMA

Liūtas

Būsite energingi, veiklūs, linkę prie tikslo žengti drąsiai, nesidairant į šalis. Galbūt ne visi bus patenkinti tokiu jūsų tiesmukumu, bet jums patiems būtent taip elgtis ir patiks. Taip pat patiks ir sportuoti. Vėlgi, tokia jūsų būsena neliks nepastebėta ir bus tikrai įvertinta privačiai, tai puikus metas pasidžiaugti tikrais jausmais. Tikėtina ir tam tikra sėkmė profesijos srityje.

REKLAMA

Mergelė

Savaitės pradžioje būsite nusiteikę ramiai triūsti, ir tiek. Tačiau savaitės viduryje pamatysite, kad darbų darbe ima daugėti, noro viską padaryti gerai – irgi, o energijos visam tam irgi bus vis daugiau, todėl neliks nieko kita, kaip tik raitotis rankoves ir kibti į darbus. Palankus metas dalykinėms kelionėms arba tvarkyti su kelionėmis susijusius reikalus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Svarstyklės

Darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, dėl to liks laiko sau ir kitai veiklai. Juk dabar tęsiasi puikus metas palaikyti, puoselėti asmeninį ryšį su svarbiu jums žmogumi, be to, šis laikas gali atnešti ir naujų malonių pažinčių. Nuo savaitės vidurio prasideda puikus laikas kelionei – ir pailsėti, ir patirti naujų įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai.

REKLAMA

Skorpionas

Tikėtina, kad nestigs darbų darbe. Tačiau nestigs ir energijos bei noro viską padaryti taip, kaip reikia, todėl būsite giriami ir už kiekybę, ir už kokybę. Taip pat ši savaitė yra tinkama tvarkyti juridinius, teisinius reikalus, žinoma, jei tik reikia, palanki ji ir tiems, kurie domisi ir sveikatos bei sveikatingumo reikalais. Atrodo, šioje srityje pavyks sulaukti puikių rezultatų.

REKLAMA

Šaulys

Puikus metas! – darbe darbų ne per daugiausia, namie įprastos tvarkos niekas keisti neketina, todėl liks daugybė laiko sau. O juk dabar bus daugybė progų smagiai pasilinksminti, nuveikti bei sukurti ką mielo ir gražaus, taip pat pasidžiaugti klestinčiu asmeniniu gyvenimu. Taip pat dabar puikus laikas kelionei, kuri verčia smagiai pajudėti, bet kuri atsidėkoja puikiais nuotykiais.

REKLAMA

REKLAMA

Ožiaragis

Maždaug nuo savaitės vidurio ims daugėti nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, įsipareigojimų vykdymo ir panašių dalykų. Atrodo, šioje srityje viskas vyks sklandžiai. Taip pat prasidės ir palankus metas rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su būsto kūrimu.

Vandenis

Trečiadienį prasidės labai linksmas ir smagus metas, pilnas pramogų, kūrybos ir kitokių smagių dalykų, kuriais beliks tiktai pasidžiaugti. Savo puikia nuotaika mielai dalysitės su aplinkiniais, jie jums atsidėkos tuo pačiu. Taip pat dabar išlieka patogus metas tvarkyti dalykinius namų arba šeimos reikalus, arba reikalus, susijusius su nekilnojamuoju turtu.

Žuvys

Atrodo, bus daug visko. Nuo savaitės vidurio atsiras nemažai veiklos namie, bet karu čionai gims ir nauja tvarka, bus dar jaukiau ir dar gražiau. Tikėtina, kad ši savaitė apdovanos ir piniginiais reikalais, kurie netruks atnešti apčiuopiamos naudos. Tiktų šią savaitę ir energingai užsiimti sveikatos, o ypač sveikatingumo reikalais. Maža to, per visą šį šurmulį dar liks laiko ir draugams.