Naglis Šulija įspėja 1 Zodiako ženklą: ateina sunkus metas

Saulė šią savaitę toliau keliauja Šaulio Zodiako ženklu ir skatina mus į gyvenimą žvelgti optimistiškai, ieškoti naujų galimybių ir nedelsti jų siekiant.

Saulei padės kitas Šviesulys – Mėnulis: po tik ką buvusios Jaunaties jis pradėjo pilnėti, o pilnėdamas skatina mus nedelsti, imtis iniciatyvos svarbiose mums srityse. Kitaip tariant, asmeniškai mums svarbūs reikalai ims judėti pirmyn.

Visgi didelių laimėjimų dalykinėje srityje šią savaitę greičiausiai nebus. Tai dėl to, kad dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus šią savaitę bus Šaulio ženkle, tai yra nepalankioje sau aplinkoje, kur jo gerosios savybės pasireiškia sunkiai, be to, jis bus retrogradinis, tai yra Zodiako ratu (tai yra Šaulio ženklu) judės atgalios. Tokia būsena jį susilpnina dar kartą.

Vis dėlto galima manyti, kad Merkurijus (kad ir retrogradinis) Šaulio ženkle skatins mus ne tik dažniau pagalvoti apie gyvenimo esmę bei prasmę, bet ir papasakoti apie tikrąsias tiesas kitiems.

Venera vis dar keliauja Ožiaragio ženklu, tad nėra nei labai jausminga, nei labai aktyvi, tačiau tikrai padės tiems, kurių veikla susijusi su skulptūra, dizainu arba bet kokių kitokių apčiuopiamų meno formų kūrimu.

Marsas šią savaitę bus Liūto ženkle, tad bus tarsi ir karingas, tačiau iš tiesų jis dabar mažina greitį ir naktį iš penktadienio į šeštadienį pajudės atgal, jo greitis dabar bus nulinis. Kitaip tariant, dabar iš Marso Liūte riaumojimo bus daug, o veiksmo – nulis. Atitinkamai, mūšių laukuose permainų nebus, bet prasidės tas metas, kai Marsas aiškinasi, kas padaryta ne taip ir ką reikia padaryti, kad pergalė būtų jo. Akivaizdu, kažkada vėlyvą pavasarį ir bus.

Apibendrinant – dalykinis gyvenimas laukia geresnių laikų, jausmų ir gyvenimo grožio mažai, kautynės dėl teisingo reikalo kol kas atidedamos. Bet asmeninius reikalus tvarkyti galėsime visai sėkmingai.

Avinas

Didelio noro kur nors veržtis ar dėl ko nors kovoti greičiausiai nebus. Tačiau ši savaitė – labai geras metas rudens kelionėms arba aiškintis su būsimomis kelionėmis susijusias aplinkybes. Tikėtina, kad smagių, malonių aplinkybių daugės darbe, o iš tiesų puikiai seksis tiems, kurių profesinė veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Patiks sportinio stiliaus pramogos.

Jautis

Tikėtina, kad šią savaitę bus nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų tvarkymo. Kai kas vyks labai sklandžiai, kai kas galėtų sklandžiau, tačiau bendrai paėmus, nuveikti pavyks nemažai. Geras laikas užsiimti sveiktos ir sveikatingumo reikalais. Darbai namie greičiausiai sulėtės, tačiau galimybių smagiai vėlyvojo rudens kelionei bus vis daugiau.

Dvyniai

Dabar nemažai priklausys nuo išorės, tai yra nuo besiklostančių aplinkybių ir nuo kitų asmenų. Ta ana pusė bus ganėtinai veikli, linkusi įtraukti į savo veiklos orbitą, bet kartu ir ganėtinai geranoriška, tad ir visai priimtina. Taip pat ši savaitė palankių progų atneš tiems, kurie tvarko skolų arba paskolų reikalus. Noras judėti greitai išliks, bet pats judėjimas sulėtės.

Vėžys

Tikėtina, kad nemažai dėmesio paprašys nedideli, tačiau gana svarbūs darbai ir visokie reikalai, kuriuos tvarkyti reikės greitai, pareigingai ir neatidėliojant. Kartu ši savaitė yra puikus laikas užsiimti sveikatos, sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Tęsiasi puikus laikas palaikyti ryšius, santykius su svarbiu jums žmogumi. Tvarkant piniginius reikalus sėkmės bus mažiau.

Liūtas

Noro dėl ko nors kautis dabar bus vis mažiau ir mažiau, tačiau kartu augs noras apgalvoti tai, kas svarbu ir tai, ką bus galima greitai ir ryžtingai padaryti, kai tokia proga ateis. Sportinė sėkmė irgi šypsosis blankiau. Bet! – tikrai nestigs progų smagiai pasilinksminti arba pasidžiaugti gyvenimo malonumais, kurių dabar gali būti išties nemažai.

Mergelė

Nemažai laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų, šeimos arba buities reikalai. Veikti čionai tikrai bus ką, vieni darbai vyks sėkmingai, kiti – kiek sunkiau, tačiau bendrai paėmus, nuveikti pavyks nemažai. Kartu ši savaitė – tai laikas, kai ramia sąžine galima mėgautis metų laikui būdingomis pramogomis ir renginiais. Atrodo, ir asmeninis gyvenimas atrodys kuo puikiausiai.

Svarstyklės

Būsite atviri, judrūs, daug ir su malonumu bendrausite – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis taip pat. Iš tiesų dalykiniais reikalais rūpintis dabar bus sunkiau dėl visokiausių trukdančių aplinkybių, tačiau asmeniniai reikalai klostysis kuo puikiausiai. Taip pat ši savaitė – puikus laikas rūpintis, kad namie būtų dar gražiau, dar jaukiau, o namiškiai – dar laimingesni.

Skorpionas

Darbe gali vykti tam tikras darbų atoslūgis. Tai reikš, kad liks daugiau laiko sau, savo pomėgiams arba asmeniniams reikalams. Kaip tik šiuo metu dėmesio gali papašyti piniginiai ar turtiniai reikalai, kurie gali atnešti ir apčiuopiamos naudos. Taip pat ši savaitė gali atnešti ir nemažai susitikimų, smagaus bendravimo. Puikus metas plėsti kultūrinį akiratį.

Šaulys

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Labai gerai seksis tie darbai ir ta veikla, kuriai reikės jūsų kūrybiškumo, o tikslumo, žinių, reikalingos informacijos reikalaujantys darbai klostysis lėčiau. Atrodo, ir piniginiai, turtiniai reikalai klostysis kuo puikiausiai, dažnai šioje srityje tiesiog lydės sėkmė.

Ožiaragis

Pasiekimai profesijos srityje nelabai rūpės. Ir dėl susiklosčiusių aplinkybių, ir dėl to, kad būsite atsipalaidavę, puikios nuotaikos ir jausmingi. Žinoma, kai tokia būsena, norėsis kažko mielo, gražaus sau – tai ir bus lengva įsigyti. Taip pat įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba svetingumo kūrimu. Panašu, kad ir asmeninis gyvenimas klestės.

Vandenis

Darbe darbų ne per daugiausia, namie, panašu, vyraus įprasta tvarka, kurios keisti niekas neketina. Labai geras metas kolektyvinei veiklai – tiktų ne tik susitikti su artimais draugais, bet ir kai ką nuveikti visiems kartu. Taip pat dabar gali būti ateities planų aptarimų su kolegomis profesijos srityje. Anksčiau erzinę santykiai savo aštrumą praras.

Žuvys

Tikėtina, kad bus nemažai darbų darbe ir profesijos srityje. Tačiau nestigs ir energijos, kūrybiškumo, kuris gelbės tuomet, kai kažkas vyks ne taip sklandžiai kaip norėtųsi. Iš tiesų veikla, susijusi su žiniomis, informacija, tiksliu skaičiavimu gali strigti arba vėluoti. Aplinkybės, susijusios su sveikatos, sveikatingumo reikalais irgi gali būti nelabai sklandžios, joms reikės papildomo dėmesio.