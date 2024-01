Naglis Šulija įspėja 1 Zodiako ženklą: artėja permainos darbe

Pirmasis piktavalis yra Saturnas. Jis pirmyn ir atgal judės Žuvų Zodiako ženklu ir iš Žuvų reikalaus to, kas joms nebūdinga ir ko jos kratosi kaip galėdamos – tvarkos, disciplinos pareigų vykdymo. Be to, Saturnas kuria aplinkybes, kurios riboja ir spraudžia į aplinkybes, kurios nėra patogios. Taip pat Saturnas kurs problemas ženklui (ženlo atstovams), kuris yra tiesiai priešais Žuvis, tai yra Mergelei. Mergelės atstovai irgi gali susidurti su aplinkybėmis, kurios gali gerokai apriboti.

Be to, Mergelės ženklo atstovai bus papildomai veikiami vadinamojo Juodojo Mėnulio. Šis turi gabumą išbalansuoti emocinę žmogaus būseną – ji pradeda staigiai svyruoti nuo savęs nuvertinimo iki savęs pervertinimo. Prastas patarėjas tas Juodasis. Birželio 29 d. jis pereis iš Mergelės į Svarstykles ir dėl vidinės būsenos kitus devynis mėnesius turės rūpintis jau jos.

Zodiako geradarys Jupiteris pirmoje metų pusėje bus Jaučio Zodiako ženkle. Jis suteiks daug jėgų ir pasitikėjimo savimi Jaučio ženklo žmonėms, taip pat suteiks jėgų ir padės kitiems dviem Žemės stichijos ženklams - kenčiančiai Mergelei ir Ožiaragiui. Žinoma, būdamas Jaučio ženkle Jupiteris padės visiems praktiškai nusiteikusiems žmonėms. Gegužės 26 dieną Jupiteris pereis į Dvynius ir suteiks daug jėgų bei įkvėpimo jiems. Kartu jis suteiks jėgų ir pasitikėjimo kitiems dviem Oro stichijos ženklams – Svarstyklėms ir Vandeniui.

Kitaip tariant, metai – ilgas laiko tarpas, ir metų bėgyje mus veikia įvairios jėgos. Jei neskubėsime jaudintis dėl sunkumų, jei pasinaudosime privalumais – viskas bus gerai. Arba – tiesiog kaip gyvenime būna. Taigi, -

Liūtas

Bendraminčiai. Pirmąjį pusmetį ir jums patiems rūpės, ir bus palankių progų rūpintis darbo, profesijos, karjeros reikalais. Čia galimi rimti poslinkiai, ypač jei žingsnių šioje srityje buvo ir 2023 metais. Labiausiai tikėtina, kad jie įvyks vėlyvą pavasarį ir vasaros pradžioje.

Antrąjį pusmetį pasikeis akcentai – svarbūs pasidarys žmonės, kurie jus supa, jūs patys imsite apie save telkti bendraminčius, galbūt kokiam nors bendram sumanymui. Stipriausio impulso šiai naujai krypčiai reikia tikėtis vasaros pradžioje.

Beje, vėlyvas pavasaris, vasaros pradžia – tai ir įspūdingų kelionių laikas, galimos labai palankios progos. Vasaros pabaiga gali nudžiuginti finansiškai, o rudenį teks atidžiau įsižiūrėti į artimiausią aplinką, dažniau galvoti su kuo bendraujate ir svarbiausia – kaip.