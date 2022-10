Moteriška laikyta liga užklumpa ir vyrus: štai kam būtina pasitikrinti

Milijoną kartų girdėta frazė – krūties vėžys – dažniausias moterų onkologinis susirgimas pasaulyje – nėra „iš piršto laužta“. Bet kuri moteris per gyvenimą turi apie 12 proc. riziką susirgti krūties vėžiu, tačiau dažniausiai serga 50 metų ir vyresnės moterys. Itin svarbu laiku pasitikrinti ir esant įtarimui nedelsiant kreiptis pagalbos. Be to, šia liga suserga ir vyrai.