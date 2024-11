Molėtiškis šeimai pastatė namą iš molio: štai kaip jis atrodo dabar

Molėtiškis Taurius Gulbinas tokį namą sau ir žmonai pradėjo statyti dar 2009 metais. Jis pasakojo, kad tuo metu tokie namai dar nebuvo labai populiarūs, tačiau jiedu su žmona ieškojo tvarios namo alternatyvos.

Taurius su žmona Agne (nuotr. asm. archyvo)

Įgyvendino svajonių viziją

Taurius pasakojo, kad idėja gimė tuomet, kai jiedu su būsima žmona svečiavosi jos giminės susitikime.

Pasak jo, tada jiedu su mylimąja nuėjo į kambarėlį, kuriame buvo tik dviese, ir ėmė kalbėtis apie tai, kad norėtų kartu turėti savo namą, sodybą, vietą, kurioje galėtų susiburti giminės.

„Mes tuomet pasiėmėme popieriaus lapą, pieštuką ir pradėjome braižyti namų viziją: kur bus namas, kokie daiktai bus jo viduje.

Taip nupiešėme apvalų namą, šalia jos nupaišėme vaikų žaidimų aikštelę, tvenkinį ir sodą. Viskas buvo piešiama iš paukščio skrydžio vaizdo“, – pradžią prisiminęs pasakojo pašnekovas.

Praėjus kuriam laikui Taurius susituokė su mylimąja ir pradėjo jau rimčiau svarstyti apie judviejų vizijos išpildymą.

Jis pasakojo, kad ieškojo informacijos internete, kokios galėtų būti tokio sprendimo alternatyvos.

„Aptikau tai, kad žmonės bando statytis namus iš šiaudų. Tuomet ėmiau žiūrinėti, skaitytis ir atradau tai, kad Lietuvoje yra tokių šiaudinių namų. Tas mane sudomino“, – sakė pašnekovas.

Paklaustas apie tai, kodėl nesvarstė apie mūrinį namą, Taurius pasakojo, kad to jam nesinorėjo. Jis kalbėjo, kad ilgus metus gyveno su tėvais mūriniame name, dėl to norėjo pokyčių.

Privalumai ir trūkumai

Daugeliui galėtų būti įdomu, kokie yra molinio namo privalumai ir trūkumai. Taurius pasakojo, kad yra tiek vienų, tiek kitų.

Pokalbio metu paaiškėjo, kad labiausiai vyrą pradžiuginę aspektai buvo tvarumas ir galimybė nebrangiai pastatyti namus savo šeimai.

„Vienas didžiausių privalumų yra tas, kad tai yra ekologiška ir aplinkai draugiška alternatyva.

Kitas dalykas, mums medžiagos kainavo nebrangiai: šiaudus gavome iš ūkininko, molio galėjome prisikasti į valias, nes gyvename Molėtų rajone. Tad namo statybos mums kainavo nedaug“, – pasakojo pašnekovas.

Taip pat prisiminęs namo statybas vyras pasakojo, jog namui statyti vis sukviesdavo į talką draugus.

Šį laiką jis prisiminė, kaip malonų, mat talkos metu jiedu visi kartu ne tik dirbdavo, bet ir pasidžiaugdavo vieni kitų kompanija:

„Mes visą namą aptinkavome moliu kartu su draugais. Tad gaudavosi tokie smagūs pasibuvimai, kurių metu padirbdavome ir papietaudavome kartu.“

Prakalbus apie molinio namo trūkumus, Taurius pasakojo, kad yra viena problema, susijusi su namo išore.

Anot jo, jeigu namas nėra gerai apsaugotas nuo lietaus, tuomet krituliai gali tapti tikru priešu, nes gali nuplauti namo sienas.

„Mes bandėme vieną namo sieną, kurią vis plaudavo lietus, padengti nanodanga. Iš dalies sprendimas pasiteisino, bet kadangi stogas yra labai aukštas, tai lietus vis tiek ją šiek tiek plauna“, – sakė jis.

Kitas trūkumas – kai kurie žmonės yra alergiški molio dulkėms. Taurius pasakojo, kad jo brolis yra alergiškas šioms dulkėms, dėl to negali nakvoti name.

„Visgi, mūsų šeima, kaip ir daugelis žmonių, nėra alergiški šioms dulkėms ir dėl to problemų nekyla“, – sakė jis.

Sprendimu patenkintas

Prakalbus apie tai, ar yra patenkintas savo sprendimu pasistatyti molinį namą, Taurius teigė, jog taip.

Pasak jo, labiausiai jį džiugina tai, kad namas yra neįprastos formos, o tuo žavisi ne tik jis, bet ir aplinkiniai.

„Man smagu, kad namo forma gavosi apvali, kaip ir braižėme savo vizijoje. Namas yra aštuonių kampų, o tai daugumai atrodo įdomiai ir gražiai“, – sakė jis.

Vyras pasakojo, jog tikisi, kad jo sprendimas ir istorijos pasidalijimas įkvėps ir kitus susimąstyti apie ekologiškesnes namo alternatyvas.

Pasak jo, šis pavyzdys taip pat liudija, jog nereikia turėti pilnutėlės piniginės, norint pasistatyti sau namus.

„Nereikia būti milijonieriais norint namo. Jeigu neturite finansų, o norite gyventi kaime, tai galite vykdyti darbus po truputį. Tai reiškia, kad atėjus laikui, namus galima papildyti vis naujai iš turimų resursų.

Aišku, darbai nevyksta taip greitai, kaip pasisamdžius statybų įmonę, tačiau aš nematau to kaip minuso, nes man patinka mėgautis namo statybos procesu“, – baigė pokalbį Taurius.