Mokslu pagrįstas sprendimas odos jaunystei – dabar jau ir Lietuvoje

Kodėl oda senstant keičiasi?

Ar pastebėjote, kad jūsų oda prarado elastingumą, tapo suglebusi ir mažiau stangri?

Tai natūrali pasekmė mažėjančio kolageno kiekio. Kolagenas – tai baltymas, sudarantis net 70–80 proc. odos sausosios masės. Jis užtikrina odos tvirtumą, elastingumą ir atraminę struktūrą. Nuo 20 metų amžiaus oda kasmet netenka maždaug 1–1,5 proc. kolageno. Tai reiškia, kad sulaukus 40-ies, mūsų oda jau gali būti praradusi 20–30 proc. šio svarbaus baltymo, o 50-ies – net iki 45 proc. Šie skaičiai gali skirtis, priklausomai nuo gyvenimo būdo, genetikos bei aplinkos veiksnių, tokių kaip saulės spinduliai, tarša ar nesveika mityba.

Senėjimo procesą dar labiau paspartina glikacija, kai cukrus jungiasi su baltymais, pažeisdamas odos kolageno molekules, todėl jos tampa standesnės ir mažiau elastingos.

Kaip tai pasireiškia odoje?

Senstant oda tampa plonesnė ir jautresnė aplinkos veiksniams – šalčiui, vėjui, UV spinduliams ar taršai. Padidėja poros, sumažėja odos tankis. Oda praranda stangrumą, ląstelės tampa „pavargusios“, todėl ima formuotis raukšlės.

O ar kolagenas tikrai padeda?

Kolageno vartojimas – svarbus žingsnis siekiant išlaikyti odos stangrumą. Tačiau verta žinoti: kai kolageną vartojame per burną, jis pirmiausia panaudojamas kūno vidaus atsargoms papildyti, tad odai gali tekti tik maža jo dalis. Tuo tarpu vietinis, tiesioginis naudojimas leidžia pasiekti greitesnį ir tikslesnį rezultatą – būtent probleminėse vietose.

Tačiau ne kiekvienas kremas su kolagenu veikia taip pat. Kodėl?

Grožio priemonių sudėtyje dažnai matome kolageno peptidus ar kitus ingredientus, kurie skatina natūralią jo gamybą. Bet pats kolagenas – tai didelė molekulė. Dėl savo dydžio jis natūraliai negali prasiskverbti pro odos barjerą, tad įprastuose kremuose esantis kolagenas odą veikia paviršutiniškai, o giluminio poveikio nesuteikia.

Sprendimas? Pažangi transderminė technologija.

Džiugi naujiena – Lietuvoje jau galima įsigyti naujos kartos kolageno kosmetikos liniją COLLAGENINĄ, sukurtą remiantis Šveicarijos mokslininkų iš „Labo“ patentuota transdermine technologija. Ši technologija leidžia kolageno molekulėms prasiskverbti į gilesnius odos sluoksnius, kur jos gali veikti efektyviai ir be injekcijų. 2015 metais ši inovacija buvo užpatentuota Šveicarijoje (patento Nr. CH 711 466) ir jau spėjo pelnyti dermatologų bei grožio ekspertų pripažinimą.

Collagenina stangrinantis, intensyvios priežiūros veido odos rinkinys su 6 kolagenais(https://www.labo-baltic.eu/collagenina-stangrinantis-intensyvios-odos-prieziuros-rinkinys-su-6-kolagenais-2-lygis) – tai beprecedentis, itin stipraus poveikio, 14 dienų kursas, salono kokybės sprendimas, kurį galite naudoti savo namuose. Be injekcijų. Be skausmo. Be atsistatymo laikotarpio.

Unikali formulė su 6 skirtingo molekulinio svorio kolagenais, sustiprina ir sutvirtina odą, pagerina jos atsparumą bei bendrą kokybę. Atkuria natūralų odos švytėjimą, stangrumą ir tolygų veido atspalvį.

Šį intensyvios priežiūros metodą įkvėpė moters ilgametis siekis išlaikyti grožį ir pasitikėjimą savimi – ne agresyviai, bet natūraliai ir palaikomai.

„Collagenina Intensive Care“ pagreitina odos atsinaujinimo procesus ir padeda jai atkurti natūralią, jaunatvišką struktūrą. Tai nauja era odos priežiūroje – veiksminga, švelni ir įkvepianti pasitikėjimą savimi.

Kliniškai įrodyta alternatyva grožio injekcijoms.

Daugiau tyrimų rezultatų rasite Labo Baltic svetainėje: https://www.labo-baltic.eu/collagenina-stangrinantis-intensyvios-odos-prieziuros-rinkinys-su-6-kolagenais-2-lygis

Collagenina stangrinantis, intensyvios priežiūros veido odos rinkinys su 6 kolagenais ( – tai unikalus, efektyvus sprendimas įvairaus amžiaus moterims, ieškančioms veiksmingos, bet švelnios odos atjauninimo priemonės be adatų ar ilgo atsistatymo laikotarpio.

Ši 14 dienų procedūra padeda:

✓ Atkurti ir palaikyti odos kokybę – didina tankumą ir stangrumą, mažina senėjimo požymius;

✓ Remodeliuoti odą – stangrina, pakelia suglebusias vietas, grąžina elastingumą;

✓ Pagerinti odos tekstūrą ir tonusą, sutraukia poras ir suteikia lygumo;

✓ Skatina ilgalaikę kolageno biosintezę – padeda odai natūraliai atsinaujinti iš vidaus;

✓ Stiprinti odos struktūrinę atramą ir barjerinę funkciją, palaiko dermos ekstraląstelinio matrikso sveikatą ir stabilumą.

Viso pasaulio grožio specialistų pripažintas kolagenas - jūsų odos grožio pagrindas, galintis padaryti stebuklus jūsų odai.

Collagenina veido rinkinyje ir kremuose gausu veikliųjų medžiagų:

✓ 6 skirtingos molekulinės masės kolagenai: hidrolizuotas kolagenas 2K Da, kolageno aminorūgštys 2,4K Da, hidrolizuotas kolagenas 4K Da, hidrolizuotas kolagenas 12K Da, tirpus kolagenas 230K Da, tirpus kolagenas 300K Da;

✓ kolageno aminorūgštys ir specialus biomimetinis peptidas, skatinantis kolageno sintezę: glicinas, prolinas, hidroksiprolinas (sudaro net 57 proc. visų I tipo kolageno aminorūgščių), palmitoiltripeptidas-5;

✓ karnozinas, apsaugantis nuo glikacijos.

Collagenina produktų sudėtyje taip pat yra jūrinės kilmės kolageno, pasižyminčio puikiu biologiniu prieinamumu, pasisavinimu.

Odos priežiūra – tai maratonas, ne sprintas

Graži ir sveika oda – tai ne momentinis efektas, o kasdienio rūpesčio rezultatas. Nuosekli namų odos priežiūra padeda pasiekti ne tik pastebimų, bet ir ilgalaikių rezultatų.

Collagenina 14 dienų intensyvios priežiūros procrdūra sudaryta iš 3 etapų:

✓ Odos paruošimas – švariai, tonizuotai ir priimančiai būklei;

✓ Intensyvi priežiūra – aktyvūs ingredientai veikia giliai, stimuliuodami odos atsinaujinimą;

✓ Fiksuojanti emulsija – prailgina rezultatus ir užtikrina maksimalų poveikį.

1 ŽINGSNIS – GREITAS ODOS PARUOŠIMAS

Norint pasiekti geriausius rezultatus, „Collagenina“ procedūroje naudojamas specialus paruošiamasis gelis, kuriame yra penkios stiprinančios medžiagos ir gausus proteazės – fermento, kuris skatina peptidinių jungčių tarp aminorūgščių, esančių baltymuose, suskaidymą. Šis fermentas padeda suardyti raginį odos sluoksnį ir palengvina veikliųjų medžiagų prasiskverbimą į odą. Tai svarbu, nes išorinio epidermio lipidų lygyje atveriamos durys, pro kurias 6 skirtingo molekulinio svorio kolageno molekulės gali pasiekti gilesnius odos sluoksnius ir veikti dermoje.

2 ŽINGSNIS – MYLIMIAUSIAS! INTENSYVUS GELIS AUDINIAMS SUTVIRTINTI IR STANGRINTI

Tai hidrofilinis gelis, kurio sudėtyje yra didelės 6 skirtingo molekulinio svorio kolagenų dozės.

Atlikti klinikiniai tyrimai su 20 moterų, 35-60 metų amžiaus, kurių apatinės veido dalies oda buvo atsipalaidavusi ir (arba) praradusi stangrumą, su pastebimu mikroreljefu ir matomomis mikrokortomis.

Įvertinimai atlikti po 14 dienų naudojimo.

Rezultatai:

Odos stangrumas pagerėjo 100 proc. tiriamųjų.

pagerėjo 100 proc. tiriamųjų. Odos storis pagerėjo 100 proc. tiriamųjų.

pagerėjo 100 proc. tiriamųjų. Remodeliavimo efektą pastebėjo 91,7 proc. tiriamųjų.

Veido gelis taip pat turi amino rūgščių, kurios sudaro kolageno baltymų grandinę, naudojamą dermos fibroblastų, gaminant kolageną viduje. Karnozinas, esantis formulėje, padeda palaikyti dermos kolageno skaidulų stabilumą ir vientisumą (turint antiglikacinį poveikį). Penkios stiprinamosios medžiagos papildo šį procesą, o dėl įvairių veikliųjų medžiagų tipų ir molekulinio svorio jos prasiskverbia giliai į dermą (ex vivo bandymas su Franzo ląstelėmis), taip padėdamos užpildyti ir sutvirtinti veido odos audinius.

3 ŽINGSNIS – TURTINGA 6 KOLAGENO EMULSIJA

Procedūros pabaigai naudojama speciali emulsija, kurioje yra tie patys 6 didelio pralaidumo kolagenai, kaip ir „Collagenina“ veido rinkinyje. Šios emulsijos paskirtis – naktį nuolat aprūpinti odą kolagenu, taip užtikrinant ilgalaikį ir intensyvų atjauninimo efektą, kad oda būtų pasirengusi ryto šviesai su pagerinta struktūra ir stangrumu.

Spartesnis kaklo odos senėjimas. Kaip išvengti ir sušvelninti matomus kaklo „žiedus“?

Kaklas ir iškirptė yra labai matomos, tačiau dažnai pamirštamos sritys, kurios itin svarbios mūsų estetinei išvaizdai. Deja, kaklo oda dažnai išduoda pirmuosius senėjimo požymius. Kaklo oda yra plonesnė ir švelnesnė nei veido, jos storis siekia tik 1,5-2 mm (kai tuo tarpu veido oda gali būti 2-5 mm storio). Dėl mažesnio riebalinių liaukų ir kolageno kiekio ji yra daug jautresnė senėjimo ir aplinkos daromai žalai. Todėl labai svarbu pradėti rūpintis kaklo oda nuo jaunystės.

Atkurkite odos stangrumą, elastingumą ir jaunatvišką išvaizdą su Collagenina kaklo ir dekoltė kremu (https://www.labo-baltic.eu/priemones/collagenina-kosmetika-su-6-kolagenais/collagenina-kaklo-kremas-su-6-kolagenais-2-lygis-50-ml):

✓ Stiprina ir stangrina kaklo odos struktūrą, padedant išvengti suglebimo ir atsipalaidavimo;

✓ Apsaugo odą nuo plonėjimo ir išlaiko jaunatvišką elastingumą;

✓ Gerina odos tonusą ir elastingumą, suteikdamas švytėjimo ir gaivumo pojūtį;

✓ Sodrus ir švelnus, idealiai tinka naudojimui kartu su masažu, kuris dar labiau sustiprina užpildymo ir stangrinimo poveikį.

Collagenina kaklo ir dekoltė kremas gali būti naudojamas kaip kasdienė kolageno priežiūra arba kaip intensyvi procedūra po 14 dienų „Collagenina“ kurso, kad nuolat pagerintumėte odos tonusą ir elastingumą.

Collagenina Naktinis kremas (https://www.labo-baltic.eu/priemones/collagenina-kosmetika-su-6-kolagenais/collagenina-11-specialus-pasiulymas-naktinis-kremas-2-lygis-dieninis-kremas-2-lygis-dovanu) – rūpinasi Jūsų oda, kol miegate

Naktinis kremas „Collagenina“ veikia jūsų odą pačiame atkuriančiame miego procese, kuomet jūsų kūnas yra imliausias regeneracijai. Kol miegate, kremas giliau maitina odą, išlygina smulkias linijas ir raukšles, o ryte oda bus pailsėjusi, gaivi ir šilkinio švelnumo.

Privalumai:

✓ Atkuria veido odos struktūrą – stiprina, stangrina ir tonizuoja audinius;

✓ Išlygina ir suvienodina odą – suteikia veidui gaivaus ir švelnaus švytėjimo;

✓ Apsaugo nuo suglebimo – saugo odą nuo atsipalaidavimo, suglebimo ir porų sutraukimo;

✓ Aksominė tekstūra – dėl itin minkštinančio augalinių aliejų pagrindo kremas suteikia aksominio švelnumo;

✓ Atkuriamoji naktinė procedūra – suteikia atgaivą, jaunatvišką spindesį ir gaivumą.

Klinikinis testas: po 28 dienų naudojimo odos stangrumas padidėjo nuo +15,4 % iki +27,7 proc.

Kuris lygis tinka mano odai?

Collagenina produktai siūlomi dviejų stiprumo lygių: 2 ir 3 lygio, kurie skiriasi savo veikliųjų medžiagų koncentracija.

2 lygis skirtas odai, kurioje pastebimi pirmieji kolageno netekimo požymiai:

Vidutiniai audinių suglebimo požymiai (ypač skruostų srityje);

Vidutinio laipsnio odos patempimo praradimas, smulkios raukšlelės;

Pastebimas mikroreljefas.

3 lygis skirtas odai, kurioje ryškiai pastebimi senėjimo požymiai:

Ryškus audinių atsipalaidavimas;

Labai atsipalaidavusi skruostų linija;

Matomos gilios raukšlės ir ryškus mikroreljefas.

Jei norite rūpintis savo odos sveikata, grožiu ir kokybe bei pasiekti geriausius rezultatus, šiuo metu Collagenina veido odos priežiūros produktus galiti įsigyti www.labo-baltic.eu internetinėje pardyuotuvėje.

Straipsnį parengė: „Biofarmacija“.