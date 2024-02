Mitybą papildykite gerosiomis bakterijomis: štai, kuo jos ypatingos

REKLAMA

Gerųjų bakterijų nauda

Įrodyta, kad papildomas gerųjų bakterijų vartojimas subalansuoja žarnyno mikrobiomos pusiausvyrą, o to pasekoje mažinamas pilvo pūtimas, stabdomas viduriavimas arba vidurių užkietėjimas, gerinamas vitaminų ir mineralų pasisavinimas, be to, stabdomi uždegiminiai procesai, išlygėja oda.

Mokslininkai pastebi, kad gerosios bakterijos ypač naudingos pacientams sergantiems lėtinėmis ligomis ir gali palengvinti dirgliosios žarnos sindromo, opinio kolito ir krono ligos simptomus.

Pastaraisiais metais atlikti tyrimai atskleidžia, kad gerosios bakterijos taip pat turi tiesioginį ryšį su serotonino (laimės hormono) gamyba. Kenčiantiems nuo nerimo, depresijos ir panikos atakų gydytojai vis dažniau rekomenduoja išbandyti ne tik terapiją ar antidepresantus, bet ir mitybos pokyčius.

Netinkamas gyvenimo būdas ir antibiotikų vartojimas

Kad ir kokios naudingos yra gerosios bakterijos, visgi, nepilnavertė mityba ir stresas daro didelę žalą jų balansui. Vis daugiau pacientų skundžiasi nepaaiškinamais pilvo skausmais, nusilpusiu imunitetu ir dujų kaupimusi žarnyne.

Dėl žarnyno mikrofloros disbalanso kalti ne tik netinkami gyvenimo būdo įpročiai, bet ir tam tikrų vaistų, pavyzdžiui, antibiotikų vartojimas.

Vartojant antibiotikus naikinamos ne tik blogosios, uždegimus sukeliančios bakterijos, bet ir gerosios. Jeigu norite apsaugoti savo žarnyną nuo nepageidaujamo antibiotikų poveikio, 1-2 valandos po vaistų vartojimo išgerkite gerųjų bakterijų arba probiotikų.

Natūralios alternatyvos

Gerųjų bakterijų galima gauti su maisto papildais arba iš maisto produktų. Ieškantys natūralių probiotikų šaltinių, mitybos racioną turėtų papildyti raugintais kopūstais, raugintais agurkais, jogurtu ir jo produktais bei kefyru.

Labai svarbu gerąsias bakterijas vartoti tuomet, kai yra vartojami antibiotikai, kamuoja viduriavimas, pienligė, žarnyne kaupiasi dujos ar patiriate daug streso.