Miegate nuogi? Turi jums liūdnų žinių

Mes visi mėgstame kartas nuo karto miegoti nuogi, o kai karšta, miegas pavėsyje gali atrodyti kaip vienintelis pasirinkimas. Tačiau ekspertai teigia, kad miegoti nuogiems, kad naktį būtų vėsu, iš tikrųjų gali būti bloga idėja, rašo womanandhome.com.

Kai karšta, gali kilti pagunda miegoti nuogam, tačiau ekspertai teigia, kad geriau dėvėti lengvus vasarinius miegui skirtus drabužius, kad atsivėsintumėte. Pagrindinis Bupos Cromwell ligoninės miego fiziologas Julius Patrick paaiškino „Cosmopolitan“, kodėl pižama gali būti geresnis pasirinkimas nei miegojimas nuogam.

Vasarą miegate nuogi? Turi jums žinių

„Gali kilti pagunda miegoti be drabužių, kad nesukaistumėte, tačiau tai gali pabloginti miegą“, – sako miego psichologas. „Kai miegate nuogas, prakaitas iš tikrųjų kaupiasi ant kūno ir ten lieka. Kad ir koks karštas būtumėte, kai užmigsite, atminkite, kad jūsų kūno temperatūra naktį nukris.“

Jis ir toliau sako: „Jei miegodami dėvite lengvus drabužius, jis sugeria prakaitą, o tai gali jus atvėsinti“. Tai reiškia, kad jūsų pižama išliks vėsi ir išlaikys reguliuojamą kūno temperatūrą, kol miegosite.

Taip pat, kai miegate nuogi, tarp jūsų kūno ir patalynės nėra jokio barjero, todėl greičiau susikaupia nešvarumai, riebalai ir negyva oda. Tai ne tik nehigieniška, bet ir gali sukelti sveikatos problemų, jei esate alergiški arba turite jautrią odą.

Miegant jūsų kūnas šalina negyvas odos ląsteles, kurios pritraukia dulkių erkutes, kurios maitinasi negyva oda. Jei esate alergiški šioms erkutėms, gali pasireikšti tokie simptomai kaip užkimimas, kosulys ir čiaudulys.

Be to, priklausomai nuo medžiagos, iš kurios pagaminta patalynė, miegant nuogiems oda turi kontaktą su medžiaga ir dėl to gali atsirasti nemalonių šalutinių reiškinių, pavyzdžiui, bėrimas ar dirginimas.