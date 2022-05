Meilužės elgesys šokiravo: vyro prezervatyvuose išbadė skyles

Vakarų Vokietijos teismas moterį pripažino kalta dėl seksualinio prievartavimo ir skyrė šešių mėnesių lygtinę bausmę už tyčinį partnerio prezervatyvų sugadinimą, pranešė Vokietijos žiniasklaida.

Priimdamas nuosprendį teisėjas sakė, kad neįprasta byla buvo viena iš Vokietijos teisės istorijos knygų, kuomet nusikaltimą kaip „vagystę“ įvykdė moteris.

Kas buvo nagrinėjama byloje?

Toks sprendimas buvo priimtas regioniniame teisme, Vakarų Vokietijos Bylefeldo mieste. Apie tai trečiadienį pranešė vietos laikraštis „Neue Westfälische“ ir „Bild“.

REKLAMA

Byla buvo susijusi su 39 metų moterimi, kuri palaikė neįsipareigojančius santykius su 42 metų vyru. Jiedu susipažino internete dar 2021-ųjų pradžioje ir užmezgė atsitiktinius seksualinius santykius.

Anot pranešimų, moteriai gimė gilesni jausmai partneriui, tačiau ji žinojo, kad jis nenori veltis į jokius įsipareigojančius santykius.

Galiausiai 39 metų moteris slapta pradūrė prezervatyvų pakuotes, kurią jos partneris laikė naktinėje spintelėje, esančioje šalia lovos. Nuteistoji tikėjosi pastoti, tačiau kaip pranešama, tokios jos pastangos buvo nesėkmingos, rašoma dw.com.

Nepaisant to, ji vėliau parašė 42 metų partneriui žinutę per „WhatsApp“, sakydama, kad ji yra įsitikinusi savo nėštumu. Be to, ji pati prisipažino, kad tyčia sugadino prezervatyvus.

Sužinojęs apie tai vyras ant moters parašė pareiškimą, o vėliau moteris ir vėl prisipažino, kad tokiu būdu bandė manipuliuoti savo partneriu.

REKLAMA

REKLAMA

Kodėl šis atvejis „istorinis“?

Nors prokurorai ir teismas pritarė, kad šioje byloje buvo įvykdytas nusikaltimas, iš pradžių jie nebuvo tikri, kokius konkrečius kaltinimus skirti 39 metų vokietei.

„Šiandien čia įrašėme teisės istoriją“, – pranešė teismui teisėja Astrid Salewski.

Pirmą kartą ištyrusi, ar nusikaltimas yra išžaginimas, teisėja nusprendė, kad kaltinimas seksualiniu prievartavimu yra tinkamas, kuomet pasidomėjo nusikaltimo kaip „vagystės“ praktika teismuose.

„Vogimu“ paprastai yra vadinamas nusikaltimas, kuomet lytinio akto metu, partneris slapta nusiima prezervatyvą, to nežinant antrajai pusei.

„Ši nuostata galioja ir atvirkštiniu atveju, kai prezervatyvai buvo sugadinti specialiai ir netinkami naudoti be vyro žinios ar sutikimo. „Ne“ reiškia ne visais atvejais“, – savo sprendime nurodė Salewski.