Meghan Markle įseserės elgesys šokiravo internautus: to iš jos nesitikėjo

Paskyra @TheMarkleSammy buvo užšaldyta po to, kai „BuzzFeed News“ pranešė, kad Samantha joje žėrė kritiką ir melą apie Meghan, įskaitant tai, kad Meghan iš tikrųjų nepagimdė savo vaikų. „Twitter“ atstovas pirmadienį „Insider“ patvirtino, kad paskyra buvo sustabdyta, nes pažeidė programėlės politiką.

Sasekso hercogo ir kunigaikštienės atstovai iš karto neatsakė į „Insider“ prašymą pakomentuoti.

„Insider“ susisiekus dėl šios istorijos, Samanthos advokatas neigė „BuzzFeed“ kaltinimus, teigė, kad į paskyrą buvo įsilaužta.

„Panašu, kad į Samanthos „Twitter“ paskyrą buvo įsilaužta; kažkas pakeitė jos slaptažodį; o kai kurios „Twitter“ ekrano kopijos, kurios visai neseniai pasirodė žiniasklaidoje, atrodo, buvo pakeistos arba „sufalsifikuotos“.

Be to, kaip galbūt žinote, tam tikri asmenys gali užtvindyti įmonę, tokią kaip „Twitter“, skundais dėl konkrečios paskyros ir tokia paskyra „sustabdoma“. Be kitų dalykų, atrodo, kad taip ir nutiko, turint omenyje, kad tam tikri asmenys internete pripažįsta tokį elgesį. Tačiau dėl šio reikalo skubumo mes vis dar tariamės“, – aiškino advokatas.

Negailėjo kritikos

Meghan ir Samantha yra įseserės. 57-erių Samantha yra Meghan patėvio dukra, 17 metų vyresnė už hercogienę.

Samantha buvo viena garsiausių Meghan kritikų nuo tada, kai paaiškėjo tiesa apie jos santykiai su princu Harry. 2021 m. ji išleido knygą „The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1“ apie Meghan.

Remiantis „BuzzFeed“ paskelbtomis ekrano nuotraukomis, galimai Samanthos „Twitter“ paskyroje buvo klaidingai teigiama, kad Meghan suvaidino nėštumą ir naudojosi surogatinėmis motinomis; kad Haris nėra biologinis savo vaikų tėvas; kad Meghan melavo apie 2020 m. patirtą persileidimą,

Kaip pažymėjo „BuzzFeed“, nėra jokių šių teiginių įrodymų.