Medikai vilnietę ragino palikti savo kūdikį: dabar mama lieja džiaugsmo ašaras

Prabėgus vos porai mėnesių po Emilijos gimimo, mažylės smegenyse aptiktos cistos, kurios kiekvieno apsilankymo pas specialistus metus vis didėjo ir vos per keturis mėnesius sunaikino dešinįjį smegenų pusrutulį. Dėl šios priežasties ji negalėjo valdyti kairiosios kūno pusės, medikai tikino, kad kairės rankos ji niekada nejudins.

Mergaitės smegenų veiklos aktyvinimui itin reikalingos nuolatinės reabilitacijos ir neurostimuliacija, kuri skatina smegenų veiklą. „Išsipildymo akcijos“ ir geros valios žmonių pagalba, šiandien Emilija ir jos šeima gali džiaugtis tuo, apie ką galėjo tik pasvajoti.

Pasiduoti neleido net skaudūs žodžiai

Vos gimusios dukrelės, kai ėmė ryškėti pirmosios jos sveikatos problemos, šeimai siūlė atsisakyti, nes jokio gydymo būdo nebuvo – ji buvo per maža. Anksčiau naujienų portalui tv3.lt mažylės mama Tamara Grūnovienė pasakojo:

„Nebuvo kažkokio palaikymo, kad tavo vaikas tikrai gali viską išmokti, kad viskas bus gerai, tik reikia nusiteikti ir skirti laiko. Ne, ji pasiūlė nuo visko pabėgti.

Vieną dieną ji atėjo, pasikvietė mane ir pasakė: „Tu turi dar du vaikus, kurie yra sveiki“. Maždaug, kam tau šitas trečias vaikas, kuris galbūt niekada nieko neišmoks, kuris bus visiška „daržovė“? Tai buvo kažkoks košmaras. Aš tokio pasiūlymo nesitikėjau – jis labai įskaudino“, – prisiminimais dalijasi Tamara.

Tačiau nė sekundei nekilo mintis atsisakyti savo mylimos dukrelės, o Tamara buvo pasiruošusi daryti viską, kas jos galioje, kad tik Emilijai būtų geriau. Meilė, nuolatinės pastangos ir pastovūs apsilankymai pas specialistus davė rezultatus greičiau, nei tikėtasi.

Dėl sunykusio smegenų pusrutulio, mergaitė negalėjo judėti, vaikščiojimas buvo tik tolima svajonė, nekalbėjo, o mintis, kad ji galėtų lankyti darželį, atrodė tokia tolima…

Nuo rugsėjo ne tik Emilija, bet ir jos mama pravėrė bendrojo ugdymo darželio duris – dukra ten lankosi kaip auklėtinė, o Tamara – kaip jos padėjėja.

„Pasikeitė labai daug, labai daug pasiekėme, tai yra neįtikėtina. Net negalėjau svajoti, kad tiek pasieksime per tokį trumpą laiką. Ir tikiu, kad nenustosime siekti rezultatų“, – su šypsena pasakojo mama.

Paneigė visas prognozes

Išties, kalbų apie pasidavimą ar rankų nuleidimą nė nekyla, ypač matant, kokiais sparčiais žingsniais dukrelė tobulėja.

„Ji pradėjo judėti, savotiškai, bet nebesėdi vienoje vietoje. Ji atrado judėjimo būdą, kaip bute iš taško A nukeliauti į tašką B, iškraustyti kokį stalčiuką, uždaryti duris. Čia, turbūt, vienas didžiausių mūsų pasiekimų“, – džiugesio neslepia T. Grūnovienė.

Būtent dėl išsikelto tikslo, kad Emilija atsistotų ant kojų ir žengtų pirmuosius savarankiškus žingsnius, šeima nusprendė leisti ją į bendrojo ugdymo darželį, kad ten kasdien matytų teigiamą pavyzdį.

Mama patikina, kad prie to itin prisideda neurostimuliacija, kurią dabar gali taikyti kasdien, nes „Išsipildymo akcija“ padėjo įsigyti brangiai, daugiau nei 10 tūkst. eurų kainuojantį aparatą:

„Didžiausias siekis, kad ji vaikščiotų. Tikiu, kad tai pasieksime, suprantu, kad tai nėra greitas procesas, bet turime tokį tikslą.

Ji turi fizinių ir protinių galimybių, kad galėtų vaikščioti. Dabar pagrindinė problema, kad jos kūnas neturi tokio ryšio su smegenimis, kūno „kompiuteriu“, bet neurotreniruotės, kurias dabar darome labai dažnai, priartina prie tikslo – suaktyvina smegenis, todėl viską bandysime pasiekti per sąmoningumą.“

Emilija per mažiau nei metus pradėjo skleisti daugybę įvairių garsų, su ja jau galima ir pasikalbėti, ji puikiai ištaria gražiausią žodį „mama“.

Daug džiugesio suteikia ir tai, kad mažylė ima judinti kairę ranką, nors medikai prognozavo, kad tai niekada neįvyks.

„Nebėra visiško atmetimo, kaip būdavo anksčiau, kad ranka tiesiog kažkur sau. Dabar, kai žaidžiame kamuoliuku ar dėliojame kaladėles, ji sąmoningai naudoja kairę ranką, nes supranta, kad abiem rankomis imti yra lengviau“, – pasakojo mama.

Viltys neblėsta

Viso to nebūtų pavykę pasiekti be pastovaus darbo su specialistais – Emilija pastoviai lankosi pas specialistus, dabar šeima ruošiasi jau ketvirtą kartą per šiuos metus vykti į Lenkijoje esantį reabilitacijos centrą, kuris itin naudingas dukros tobulėjimui. Kartu keliaus ir neurostimuliatorius, be kurio nepraeina nė viena mergaitės diena.

Tamara svarsto, kad, greičiausiai, viso to nebūtų pavykę pasiekti be „Išsipildymo akcijos“ pagalbos – Emilijos gydymui nupirktas „NeurOptimal“ aparatas, jam reikalinga programinė įranga, taip pat mergaitė lankosi įvairiose reabilitacinėse programose.

