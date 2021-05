Markle sulaukė 1 svarbaus princo Hario prašymo: tai gali daug ką nulemti

Sasekso hercogas į Didžiąją Britaniją grįžti planuoja liepos 1 dieną – jis turi atidengti princesei Dianai skirtą skulptūrą Kensingtono rūmuose, 20–ųjų jos tragiškos žūties metinių proga.

Anksčiau pasirodė pranešimų, kad princas Haris ir princas Williamas kartu susitarė dėl mamos paminklo. Po Hario ir Meghan Markle skandalingojo interviu su JAV televizijos laidų vedėja Oprah Winfrey brolių santykiai nėra patys geriausi.

Dabar naujienų apie įžymybes tinklapis „Radar“ praneša, kad Haris savo žmonos reikalauja kartu dalyvauti paminklo atidengimo ceremonijoje.

Tinklapio šaltinis sakė: „Haris reikalauja, kad Meghan užimtų oficialią rolę ceremonijoje. Asmeniškai atvykti ji negalės dėl antrojo jų vaiko, bet Haris jos prašo parašyti kalbą, kuri būtų perskaityta, arba įrašyti video žinutę, kuri būtų perduota spaudai tą pačią dieną, kai broliai atidengs paminklą.“

Jis taip pat gali išvis neatvykti į ceremoniją

Pranešime taip pat teigiama, kad po šalto sutikimo per princo Filipo laidotuves, kurio Haris sulaukė iš namiškių, jis taip pat gali išvis neatvykti į šią ceremoniją, rašoma dailystar.co.uk.

„Labai gali būti, kad šia proga Haris į Didžiąją Britaniją išvis neatvyks“, – sako šaltinis. –„Šaltas jo sutikimas per princo Filipo laidotuves prie to prisideda. Haris buvo sutrikęs ne tik dėl savo šeimos reakcijos, bet taip pat dėl neigiamų spaudos atsiliepimų per savo trumpą apsilankymą namuose. Todėl jis gali išvis atsisakyti artėjančios kelionės.“

Kai Williamas su Hariu paskelbė, kad užsakys šį paminklą, broliai išleido bendrą pranešimą, kuriame sako, kad tikisi, jog paminklas padės Kensingtono rūmų lankytojams prisiminti jų mamos gyvenimą ir palikimą. Jis bus pastatytas Sunkeno parke, esančiame Kensingtono rūmuose, kur princesė Diana yra gyvenusi.

REKLAMA

Pagerbs Dianos atminimą

2017 metais pranešdami apie šį paminklą, Haris su Williamu sakė: „Praėjo 20 metų nuo mūsų mamos mirties, ir atėjo laikas įvertinti gerąją jos įtaką Didžiajai Britanijai ir visam pasauliui, pastatant šį paminklą. Mūsų mama palietė daugelio žmonių gyvenimus. Mes tikimės, kad šis paminklas padės visiems tiems, kurie lankysis Kensingtono rūmuose, prisiminti jos gyvenimą ir palikimą.“

Meghan ir Haris oficialiai atsisakė karališkosios šeimos narių pareigų praėjusių metų kovo 31 dieną, kai persikraustė į Kanadą, o vėliau iš ten – į Los Andželą, kuomet JAV buvo paskelbtas karantinas dėl koronaviruso. Haris su Meghan šiuo klausimų kol kas jokių komentarų nepateikė.