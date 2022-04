Markle poelgis kaip reikiant pribloškė princą Harį: nežinojo, kur dėtis

37 metų princas Harry ir 40 metų jo žmona atskrido į Hagą, kur vyko olimpinių žaidynių stiliaus renginys, skirtas sužeistiems karo veteranams. Sasekso kunigaikštis ten pasakė kalbą, o jo žmona taip pat nepraleido progos viešai pagirti savo vyro:

„Jis praleido daugybę vėlyvų vakarų planuodamas šias rungtis, kad jos būtų tobulos ir įdomios kiekvienam jūsų. Negalėčiau jo labiau mylėti ir gerbti, kadangi žinau, kad jūs visi jaučiate tą patį, jis yra jūsų kolega, taip pat tarnavęs du kartus Afganistane ir daugiau nei 10 metų atlikęs karinę tarnybą.

Jis yra „Invictus Games“ įkūrėjas ir mūsų dviejų mažylių – Archie bei Lili tėvas. Noriu pasveikinti savo nuostabų vyrą, princą Harry.“

REKLAMA

Kuomet princas Harry įžengė į sceną, jį pabučiavo Meghan, o sureaguodamas į bučinį jis tarė: „Ačiū, mano meile.“

Paaiškino, kas privertė pasijusti nejaukiai

Kūno kalbos ekspertas Markas Bowdenas teigė, kad Harry bučinio metu pasijuto nejaukiai. Jis sakė express.co.uk: „Šis bučinys gali būti vertinamas ne kaip paprastas rankos paspaudimo gestas, o veikiau kaip lazdelės perdavimas estafetės metu.

Prieš herocgui užlipant į sceną, matėme tam tikrus gestus, kuomet jis palietė savo drabužius ir priartėjo prie savo žmonos. Toks elgesys gali reikšti tam tikrą jaudulį, kurį dauguma jaučia prieš užlipdami kalbėti didesnei auditorijai.“

Tokiu elgesiu ekspertas omenyje turi judesius, kurie paprastai žmogui leidžia susidoroti su diskomfortu, stresu arba nerimu. Neretai šie gestai būna nesąmoningi ir apima, pavyzdžiui, slampinėjimą, drabužių tvarkymą ir lietimą, rankų trynimą, pakaušio kasymą, rašoma express.co.uk.

Prieš įteikdama mikrofoną Meghan nustojo bučiuoti vyrą, nes jai taip pat pasirodė, kad toks veiksmas „išmušė vyrą iš pusiausvyros“.

REKLAMA

REKLAMA

Ekspertas tęsė: „Meghan perleido pagrindinio asmens vaidmenį Harry, po to, kai ji jį pabučiavo. Matome, kad po jo jis šiek tiek jaučiasi nejaukiai, mat jis ir vėl palietė savo drabužius. Be to, jam, galbūt nėra įprasta demonstruoti meilę viešai.

Žmonai nulipant nuo scenos, jis silpnai šypsojosi, o tai taip pat neparodo, kad jis mėgavosi akimirka. Jeigu bučinys būtų buvęs nutartas iš anksto, Harry būtų pasijutęs geriau ir lengviau galėtų kontroliuoti situaciją.“

„Invictus Games“ yra reikšmingas renginys Harry ir Meghan, kadangi būtent per jį jie pirmą kartą pasirodė viešumoje. Tuo metu, prieš penkerius metus, žaidynės buvo rengiamos Toronte, Kanadoje, kur gyveno Meghan.