Markle ir princas Harry grąžino svečiams vestuvių dovanas: paaiškėjo, kodėl

Kai 2018 m. gegužę susituokė princas Harry ir Meghan Markle, gerbėjai plūdo į Vindzorą tikėdamiesi pamatyti jaunavedžius. Tačiau mažai žinoma taisyklė reiškė, kad pora negalėjo priimti jokių dovanų, kurias su savimi atsinešė visuomenės atstovai, rašo mirror.co.uk.

Vestuvių proga norėjo paaukoti labdarai

Harry ir Meghan susižadėjo 2018 m. gegužės 19 d., šeštadienį, Vindzoro pilies Švento Jurgio koplyčioje. Tačiau prieš didžiąją dieną buvo išplatintas oficialus pareiškimas, kuriame sveikintojams buvo sakoma, kad jei jie norėtų porai nupirkti dovaną, ją reikėtų siųsti į Kensingtono rūmus, o ne vežti į Vindzorą.

Taip buvo padaryta todėl, kad rūmų padėjėjai norėjo užkirsti kelią žmonėms ir bendrovėms naudoti Sasekso hercogo ir hercogienės jaunavedžius reklamai. Anksčiau buvo pranešta, kad Harry ir Meghan būtent dėl šios priežasties turėjo grąžinti 7 mln. svarų sterlingų vestuvinių dovanų.

Karališkosios šeimos nariams neleidžiama priimti dovanų, kurios galėtų būti laikomos reklama. Remiantis oficialiomis gairėmis, pagrindinis principas, kuriuo vadovaujasi karališkosios šeimos nariai, priimdami dovanas, yra tas, kad neturėtų būti priimamos jokios dovanos, įskaitant svetingumą ar paslaugas, dėl kurių karališkosios šeimos narys būtų arba galėtų atrodyti, kad dėl jų jis yra kaip nors įsipareigojęs dovanotojui.

Harry ir Meghan prieš didžiąją dieną paprašė vienos vestuvinės dovanos – paaukoti vienai iš septynių jų pasirinktų labdaros organizacijų: CHIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage ir The Wilderness Foundation UK.

Atskleidė detales, kurių norėjo vestuvinėje suknelėje

Meghan taip pat atskleidė tris pagrindines detales, kurių norėjo savo vestuvinėje suknelėje. Prie altoriaus ji žengė išskirtinės išvaizdos su „Givenchy“ suknele, kurią 50 žmonių komanda siuvo 3 900 valandų – tai prilygsta 162 dienoms.

„Turėjau labai aiškią viziją, ko norėjau tą dieną ir kaip norėjau, kad suknelė atrodytų, todėl darbas su Clare buvo nuostabus tuo, jog dizaineriai bando tave pastūmėti kita linkme. Bet ji tiesiog visiškai paisė to, ką norėjau matyti tą dieną, ir norėjo tai įgyvendinti.

Taigi iš pat pradžių žinojau, kad noriu bateau iškirptės, norėjau trumpintų rankovių, norėjau labai nesenstančio, klasikinio įvaizdžio ir, aišku, atsižvelgdama į aplinką, kurioje buvome ir į Švento Jurgio koplyčią, žinojau, kad suknelės pasiuvimas yra labai svarbus, nes pati suknelė turi būti labai uždengta“, – anksčiau Meghan sakė apie dizainerę Clare Waight Keller.