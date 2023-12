Dovanomis šeimą apipylusi mama nesulaiko ašarų: pati negavo nė vienos

Mama sulaukė užuojautos iš internautų, kai papasakojo, kad jos vyras ir vaikai nenupirko jai nė vienos kalėdinės dovanos. Visi žinome, kad per Kalėdas svarbiausios ne dovanos, tačiau sulaukus bent smulkmenos iš artimiausių žmonių žinome, kad jie mus vertina, rašo mirror.co.uk.

Dovanos per Kalėdas paprastai būna skirtos mažiems vaikams, kad neišblėstų Kalėdų Senelio magija, tačiau daugelis suaugusiųjų taip pat nekantriai laukia, kol galės išpakuoti jiems po eglute padėtas dovanas.

Negavo nieko

Todėl mama, Kalėdų rytą atsibudusi ir neradusi nė vienos dovanos jai, buvo sugniuždyta. Mary Yang sakė, kad ji praleido „mėnesius“ organizuodama Kalėdas savo šeimai ir pirkdama dovanas savo vyrui ir jų vaikams, tačiau mainais negavo nieko.

Vaizdo įraše, paskelbtame @missmear paskyroje „TikTok“, Mary rašė: „Žinau, kad nesu vienintelė mama, kuri Kalėdų rytą pabudusi nerado nė vienos dovanos po eglute, kai stebėjote, kaip jūsų vaikai ir vyras išpakuoja dovanas, dėl kurių visą mėnesį gyvenote strese.“

Pernai paskelbtas Mary vaizdo įrašas greitai išplito it virusas, o daugelis „TikTok“ vartotojų prašė paaiškinimo, nes negalėjo patikėti, kad moteris per Kalėdas tikrai liko be dovanų. Vėliau pasidalintame vaizdo įraše ji paaiškino suprantanti, kad „svarbiausi yra vaikai“, bet jai vis tiek skaudu, kad vyras neįdėjo nė kiek pastangų.

Ji pridūrė: „Labai džiaugiuosi matydama visus teigiamus ir pozityvius komentarus, kuriuos daugelis jūsų paliko po mano paskutiniu vaizdo įrašu. Iš tiesų apmaudu, kad daugumai mūsų tai jau tapo norma, tačiau taip pat žinoma, kad mamos svarbiausi yra vaikai.

Mane labai įžeidė tai, kad mano vyras Kalėdoms man nieko nepadovanojo. Esame susituokę jau septynerius metus, o kartu esame beveik dešimtmetį, bet mano vyras niekada man nieko nėra dovanojęs jokia proga. Žinoma, minėjau jam, kad tai mane erzina, bet susilaukus vaikų stengiuosi susitelkti tik į vaikus ir rūpintis jais.“

Vaizdo įrašo komentatoriai apipylė Mary gerais žodžiais ir išreiškė užuojautą nuliūdusiai mamai, o kai kurie teigė, kad jiems teko patirti tą patį.

Vienas asmuo rašė: „Ačiū už šį pasidalinimą. Pasijutau ne tokia vieniša šiame pasaulyje“, o kitas pridūrė:

„Blogiausias jausmas pasaulyje. Jautiesi nepastebėtas, nesvarbus ir neįvertintas“, dar vienas rašė: „Mano sūnėnas pamatęs paklausė, kodėl Kalėdų Senelis man nieko neatnešė, kol visa šeima tyliai sėdėjo pasidėjusi dovanas ant kelių.“