Mama pasišlykštėjo sūkurinės vonios mėgėjais: išrėžė tiesą

Karštoje vonioje pasimaudyti mėgsta daugelis, o burbulinės vonios ypatingai padeda atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką – su draugais, o kartais ir su visai nepažįstamais žmonėmis. Burbulinė vonia gali būti tikra bet kurių atostogų puošmena, gali praskaidrinti kiekvieną vakarėlį, o jei dar jis vyksta sodyboje, ir ant padėklo jau nešate paruoštus gėrimus...

Tačiau kai kuriems žmonėms burbulinės vonios ir kubilai primena tikrą košmarą. Susan Griffin sako, kad jie – „šlykštūs“, ir paaiškino, kodėl ji taip mano, rašoma dailystar.co.uk.

Apibūdino kaip „žmonių sriubą“

„Suprantu, kad daugeliui žmonių pasimaudymas tokioje vonioje yra tikras rojus, bet ne man. Nesuprantu, kaip galima atsipalaiduoti sėdint paprastos vonios dydžio talpoje su krūva nepažįstamų žmonių?

Jau ir taip nemalonu, jei netyčia su priešais mirkstančiu žmogumi užsimezga akių kontaktas, o dar blogiau, jei netyčia palieti jo koją ar pėdą.

Ir keista yra ne tik maudytis tokioje bendroje vonioje kur nors baseine su nepažįstamaisiais. Viena draugė kartą pasakodama apie pasisėdėjimą kubile su draugais sodyboje situaciją apibūdino kaip „žmonių sriubą“. Šis įvaizdis nuo to laiko manęs nebeapleidžia. Be to, dar reikia apmąstyti ir įlipimo ir išlipimo logistiką. Ar kam nors gyvenime yra pavykę tai padaryti oriai? Reikia skuosti per šaltį pusnuogiams, naviguoti slidžiomis grindimis ir sugebėti išlipti iš kubilo niekam į nosį neįkišus savo pasturgalio – tai tikras apsijuokimų minų laukas.

Be to, tai viena geriausių progų prisižiūrėti tokių nemalonių vaizdų, kaip plūduriuojantys pleistrai ir plaukai, o kiek visko dar nematyti plika akimi... Jei tokios vonios prastai prižiūrimos, jose esantis vanduo tampa tikru rojumi mikrobams ir bakterijomis, todėl žmonės rizikuoja užsikrėsti įvairiomis bjauriomis ligomis, pavyzdžiui, Legionieriaus liga.

Didžiosios Britanijos sveikatos tarnybos tinklapyje rašoma, kad ją sukelia mažyčiai vandens lašeliai su bakterijomis – turėkite tai omenyje, kai kitą kartą kubile giliai į plaučius trauksite „gaivų orą“. Kiti malonumai – folikulitas, kai bakterijos patenka į plaukų šaknis ir sukelia bėrimą, E.coli, kuris gali sukelti pilvo skausmus ir diarėją, kiti mikroskopiniai parazitai bei net ir herpeso virusas.

Ir net jei jūs patys maksimaliai pasirūpinate savo higiena ir nusiprausiate prieš eidami į sūkurinę vonią ar kubilą, tai dar nereiškia, kad taip pat elgiasi ir kiti. Gali būti, kad jūsų kompanjonai su savimi į vonią atsineša prakaito, besilupinėjančios odos ir kitų „kūno medžiagų“.

Šilta vandens temperatūra turėtų atpalaiduoti pavargusius raumenis ir sumažinti stresą, bet dažnai tiesiog pradeda svaigti galva, užeina lėtumas ir norisi tik atsisėsti kur nors sausai, prieš tai išsimaudžius vėsiame duše.

Sutinku, kad asmeninė sūkurinė vonia leidžia iki minimumo sumažinti visus nemalonius faktorius, lyginant su viešais baseinais ir spa centrais, bet tada ją reikia valyti ir prižiūrėti, ir atsargiai, kad nesusižeistumėte rankų odos netinkamais chemikalais ar blogai išmatavę tinkamus. Be to, toks privatus malonumas dar ir brangiai kainuoja. Nelengva ramiai atsipalaiduoti vonioje, kai galvoji, kiek tau kainuoja kiekviena tokio poilsio minutė.

Nesiruošiu sprogdinti jūsų sūkurinės vonios džiaugsmo burbulo – tikrai, mėgaukitės visais jos teikiamais džiaugsmais ir baisumais, bet aš pati ir toliau juos apeisiu iš tolo ir maudysiuosi tik savo namų vonioje.“