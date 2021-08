Mama parodė triuką, kaip kepti vištienos šlauneles: pribloškė tūkstančius internautų

Per pastaruosius kelis mėnesius socialiniuose tinkluose plito patarimai, kaip tobulai išrikiuoti torto skardą, kaip išvalyti pamėgtą keptuvę ir kaip per kelias sekundes ištraukti iš vištienos kremzles. Bet dabar yra dar vienas triukas, kuris žmones pribloškė. Socialinio tinklo „Tiktok“ vartotojai pasirinko tradicinį vištienos gaminimo būdą ir jį visiškai apvertė aukštyn kojomis – tikrąja to žodžio prasme.