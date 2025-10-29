Magnetinė audra smogs toliau: paaiškėjo, kada nurims

Šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas dar pasieks 5 balus, tačiau jau rytoj aktyvumas kiek sumažės.
Tęsiasi magnetinė audra
Kaip skelbia meteoagent.com, šiandien, spalio 29 dieną, magnetinio lauko aktyvumas sieks 5 balus, tai traktuojama kaip vidutinė geomagnetinė audra.
Rytoj, spalio 30-ąją, aktyvumas bus mažesnis, kils iki 4,7 balų. O paskutiniąją spalio dieną jis dar labiau kris, pasieks 3,7 balus.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien aktyvumas aukščiausiai kils iki 5 balų, žemiausiai kris iki 3 balų.
Rytoj, ketvirtadienį, geomagnetinio lauko aktyvumas daugiausiai kils iki 4,67 balų po vidurnakčio, toliau visą dieną svyruos nuo 3,33 iki 4 balų.
Penktadienis bus dar ramesnis – spalio 31-ąją aktyvumas svyruos tarp 3–3,67 balų.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Specialistai įspėja, kad didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- pykinimas;
- aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;
- stiprus silpnumas;
- didelis mieguistumas;
- raumenų ir sąnarių skausmas;
- dirglumas;
- lėtinių ligų paūmėjimas.
Aukštas kraujospūdis – dažna problema, dažnai sukeliama gyvenimo būdo veiksnių. Su ja susiduria daugybė žmonių, todėl naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininke Asta Krušniene apie tai, kas sukelia aukštą kraujospūdį ir kada jo mažinimui pakanka gyvensenos pokyčių, o kada reikalingi vaistai.
Kaip atpažinti padidėjusį kraujospūdį?
Pasak vaistininkės, arterinę hipertenziją lemia daugybė veiksnių: „Grėsmė išauga labiausiai, kai turint genetinę riziką pasirenkame netinkamą gyvenimo būdą – vartojame daug druskos, mažai kalio turinčių produktų, turime antsvorį, nepakankamai judame, piktnaudžiaujame alkoholiu“, – vardijo A. Krušnienė.
Įtakos turi ir lėtinis stresas, nemiga, rūkymas, hormonų disbalansas bei kai kurių medikamentų vartojimas.
Daugeliu atvejų tikslios priežasties nustatyti nepavyksta – tokia hipertenzija vadinama pirmine. Tačiau pasitaiko ir antrinių priežasčių, tarp kurių dažniausios yra inkstų bei širdies ir kraujagyslių ligos.
Nors dažniausiai aukštas kraujospūdis diagnozuojamas vyresniems nei 55 metų žmonėms, ši problema, pasak vaistininkės, nėra būdinga vien tik senjorams.
„Su amžiumi kraujagyslės standėja, todėl kraujospūdis natūraliai kyla. Vis dėlto hipertenzija pasitaiko ir jauniems žmonėms, ypač turintiems genetinį polinkį ar kitus rizikos veiksnius“, – atkreipė dėmesį A. Krušnienė.
Didžiausią riziką turi antsvorio turintys ar nutukę asmenys, sergantys cukriniu diabetu, metaboliniu sindromu, rūkantys, vartojantys daug druskos ir alkoholio.
Ankstyvą hipertenziją ne visuomet lengva pastebėti, tačiau tam tikri požymiai turėtų kelti įtarimą.
Pasak vaistininkės, tai gali būti dažni galvos skausmai (ypač pakaušio srityje), galvos svaigimas, spengimas ausyse, širdies plakimo pojūtis, nuovargis, dėmesio sutrikimas. Rečiau pasireiškia kraujavimas iš nosies.
Kaip sumažinti aukštą kraujospūdį?
Norint suvaldyti hipertenziją, būtina keisti kasdienius įpročius.
A. Krušnienė rekomenduoja siekti normalios kūno masės, bent 30 minučių kasdien skirti fizinei veiklai, riboti druskos kiekį iki 5 gramų per dieną, vengti sočiųjų riebalų ir rinktis daržoves, vaisius bei uogas.
„Žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas ar alkoholio vartojimas, turėtų likti užmarštyje. Svarbu pakankamai išsimiegoti, ilsėtis ir valdyti stresą“, – pabrėžė vaistininkė.
Pasak A. Krušnienės, neretai žmonės net nesusimąsto, kad ne tik žalingi įpročiai, bet ir tam tikri vaistai ar papildai gali turėti įtakos jų aukštam kraujospūdžiui.
„Jį didinti gali nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo su ibuprofenu ar diklofenaku, taip pat kofeinas, kortikosteroidai, hormoninė kontracepcija.
Įtakos gali turėti ir kai kurie sirupai nuo kosulio ar nosies lašai, kuriuose yra pseudoefedrino, taip pat maisto papildai su ženšeniu ar saldymedžiu“, – perspėjo vaistininkė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!