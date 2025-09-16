Lietuvoje masiškai plinta mirtini iššūkiai: skubiai įspėja visus jokiu būdu to nedaryti

Apie internete tykančias grėsmes socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Trakų visuomenės sveikatos biuras, išskyręs pavojingiausius iššūkius, erdves, kur gali būti skatinamas netinkamas ar net savižalos elgesys, frazes ir ženklus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį.
Internete – mirtini iššūkiai ir pavojingos erdvės
Specialistai įspėja, kad net po nekaltais pavadinimais gali slėptis grėsmės, tokios kaip įvairūs iššūkiai, kurie gali baigtis net mirtimi.
„Tėvai, laikas pasikalbėti apie tai, kas vyksta internete!
Interneto neišjungsim. Bet turim žinoti, kur žaidžia mūsų vaikai, ir suprasti, kokie pavojai slepiasi po nekaltais pavadinimais.
Pavojingiausi trendai, apie kuriuos kalba paaugliai:
- Chroming – aerozolių įkvėpimas dėl „lengvo tripo“. Pasekmės: smegenų pažeidimai, net mirtis.
- Blackout Challenge – kvėpavimo sulaikymas iki sąmonės netekimo. Jau yra aukų visame pasaulyje.
- 764 tinklas – slaptos grupės, kuriose skatinamas smurtas ir savęs žalojimas.
- Crunchy Teen – ekstremalus „sveikas gyvenimas“: badavimas, „parazitų valymai“, gydytojų atmetimas.
- SkinnyTok / What I Eat in a Day – kūno įvaizdžio iškraipymas, valgymo sutrikimų propagavimas.
- Benadryl Challenge – vaistų vartojimas dėl haliucinacijų. Pasekmės – pražūtingos.
Pavojingos erdvės internete:
- Discord / Telegram slaptos grupės – atrodo kaip draugų klubai, bet dažnai skatina savęs žalojimą ar net nusikaltimus.
- Žaidimų platformos (Roblox, Kik, Omegle) – gali būti verbavimo kanalai.
- Edgy subkultūros – romantizuojamas smurtas, depresija, mirtis.
- Detox / wellness kanalai – pavojingi kūno eksperimentai, badavimas.
- Pro-ana / Pro-mia bendruomenės – anoreksijos ir bulimijos propagavimas, slepiasi po #thinspo.
- Savęs žalojimo dienoraščiai – liūdesio ir savižudybės romantizavimas.
- Dark Web – netyčia galima patekti į neteisėtą turinį: narkotikai, smurtas, ginklai.
Paauglių slengo frazės, kurios turėtų kelti klausimų:
- „Ana“ / „Mia“ – anoreksija ir bulimija.
- „764“ – slaptos grupės, skatinančios pavojingą elgesį.
- „Thinspo“, „Bonespiration“ – idealizuojamas pavojingas liesumas.
- „KMS“ (Kill Myself) – dažnai rašoma juokais, bet verta pasikalbėti.
- „Triggered“, „TW“ – turinys, kuris gali sukelti stiprias emocijas.
Ženklai, kad reikia pasikalbėti su vaiku:
- Staigus elgesio pasikeitimas: uždarumas, liūdesys, miego problemos.
- Slepiami susirašinėjimai: keli profiliai, ištrintos žinutės.
- Keistas turinys socialiniuose tinkluose: liūdna poezija, tamsios nuotraukos.
- Fiziniai požymiai: pjūviai, mėlynės, svorio kritimas.
- Nauji „draugai“ internete, kurių šeima niekada nematė gyvai.
Ką gali padaryti tėvai:
- Kalbėtis su vaikais atvirai, be moralizavimo.
- Mokytis apie platformas, kuriose jie leidžia laiką.
- Stebėti ženklus, bet nepersekioti – svarbu pasitikėjimas.
- Mokyti saugumo taisyklių internete taip pat, kaip mokote eismo taisyklių.
- Ieškoti pagalbos, jei pastebite rimtas problemas – mokyklos psichologai, vaikų linija, specialistai“, – įspėjimu dalijosi Trakų visuomenės sveikatos biuras.
