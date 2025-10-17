Lietuvoje atidaromas „Siaubo miškas“: baimės jausmą pajus net drąsiausi

Šiemet komanda grįžta su dar didesne, dar stipriau parengta instaliacija – „Siaubo miškas: Apsėstas miestas“.
Helovinas kaip kūrybos šventė
„Norėjome, kad lankytojai patirtų ne tiesiog išgąstį, o meninę atmosferą, kur kiekviena detalė sukurta su meile ir profesionalumu. Nuo senų laikų pas mus vykdavo plenerai, čia gimė daugybė skulptūrų, kurios puošia parką iki šiol.
Į Helovyną žiūrime kaip į dar vieną kūrybos objektą – meno šventę ir galimybę išgyventi performansą“, – sako parko iniciatorė ir viena HBH savininkių Laura Matulevičiūtė.
Pašnekovė tikina, kad nenori eiti lengviausiu keliu - masiškai gaminamos plastikinės figūros, kalėdinės girliandos ar greiti išgąsčio triukai jos nedomina. Parką kurianti komanda pasirinko kitą kryptį: į pagalbą pasikvietė kino filmų ir teatro scenografus, naudojo profesionalias medžiagas, silikoninius paviršius, tikrovišką teatrinį apšvietimą ir specialiai kurtą garso takelį.
Ragina įsijausti į šventės dvasią
„Raginu tinkamai nusiteikti – galbūt pažiūrėti kokį Helovyno filmą ir atvykti lyg į spektaklį, kuriame jūs esate pagrindiniai aktoriai. Eikite lėtai ir smalsiai: išsiburkite pas burėją-raganą, pasivaišinkite karštais laumės gėrimais, įdėmiai apžiūrėkite instaliacijas, šviesas, įsiklausykite muzikos ir įsiamžinkite su personažais“, – į šventės šurmulį kviečia L. Matulevičiūtė.
HBH Palangos skulptūrų parke įsikūręs „Siaubo miškas: Apsėstas miestas“ laukia drąsiausiųjų – vartai į nuotykį atverti iki lapkričio 9 d. Legendą, bilietus ir kitą informaciją rasite svetainėje ciongs.lt
