Lietuviai šluoja modulinius namus: atskleidė kainas ir norus

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo modulinių namelių gamybos įmonės UAB Akrusta vadovė, įkūrėja Aurelija Lingevičienė, šių metų pavasarį susidomėjimas pasiekė bumą – jau priimami užsakymai ir kitiems metams.

Kaip pastebi pašnekovė, nors tokie namai puikiai tinka ir komercijai, vis dažniau jie pasirenkami kaip gyvenamas būstas. Priežasčių, kodėl jie taip išpopuliarėjo, yra ne viena.

Namas pagaminamas vos per kelis mėnesius

Pirmiausia, vienas iš privalumų yra jų patvarumas. Gamykloje surenkamų ir į reikiamą vietą pristatomų namelių karkasas gaminamas iš nerūdijančio plieno konstrukcijų, sienos ir stogas – iš „Sandwich“ plokščių su poliuretano užpildu.

A. Lingevičienė pastebi, kad šios plokštės itin išpopuliarėjo visame statybų sektoriuje dėl savo izoliacinių savybių, t. y. gerai užtikrina sandarumą, išlaiko šilumą ir 50 metų nepraranda savo savybių.

Be to, tokie namai sklype gali atsidurti itin greitai – tam nereikia nė pusės metų: „Gamybos terminas yra maždaug trys–keturi mėnesiai. Kadangi turime didelę gamyklą, čia dirba daug įvairių sričių darbuotojų, dėl to namai yra greitai pagaminami ir surenkami. Viskas vyksta vietoje, taupome laiką ir dėl to gamyba yra tokia greita.“

Ne vienam privalumas yra tai, kad namas atkeliauja jau pilnai įrengtas, nors galima rinktis ir namus be apdailos. Į standartinį įrengimą įeina virtuvės komplektas, vonios kambarys, grindys, durys, elektra, oras-oras kondicionerius, kuriuo namukai žiemą šildomi, vasarą – vėsinami.

„Pradėjome klientams siūlyti ir tai, kad namukas atvažiuotų kartu su miegamojo lova ar sofa, valgomojo stalu – su visais baldais, kad žmogui apskritai niekuo nereikėtų rūpintis“, – pridūrė pašnekovė.

Įvardijo kainas

Vis tik, kaip didžiausią modulinių namų privalumą klientai įvardija kainą. A. Lingevičienė skaičiuoja, kad namelio su standartiniu įrengimu vieno kvadratinio metro kaina yra maždaug tūkstantis eurų.

Kadangi galima daryti pakeitimus, pavyzdžiui, pasirinkti norimą grindų dangą, spalvas, kvadratinio metro kaina gali išaugti iki maždaug 1,2 tūkst. eurų.

„Manau, kad svarbiausias yra įperkamumo klausimas, žmonės atsižvelgia į tai. Šiuo metu tai yra alternatyva būstui įsigyti, nes dabar, kai kainos tokios didelės, žmonės nebeišgali nieko įsigyti, moduliniai namai tampa ekonomišku ir ilgaamžišku sprendimu“, – kalbėjo modulinių namų ekspertė.

Visoje Lietuvoje ir užsienyje dirbančios įmonės vadovė pastebi, kad pirkėjų amžiaus spektras platus – modulinius namus renkasi ir jauni, ir vyresnio amžiaus asmenys, vis tik, dažniau tai yra didmiesčių gyventojai.

Ji pastebi, kad tokį pasiskirstymą galima lengvai paaiškinti: būstų kainos didmiesčiuose yra pačios didžiausios ir nors ėmė kristi, vis dar yra įkandamos ne kiekvienam, o regionuose būstų kainos taip neišsipūtė – čia jis įperkamesnis.

Beje, į lietuvių įmonę kreipiasi net ir užsienyje gyvenantys lietuviai, kurie neretai užsuka ir į pačią gamyklą, kurioje vienu metu gaminama apie 10-15 namelių:

„Visą laiką kviečiu žmones atvykti pas mus į gamyklą, kad galėtų apsižiūrėti, susipažinti su gaminamais namais, išsirinkti sau tinkamiausią variantą, pasidėlioti projektą, nes visus projektus koreguojame pagal individualius poreikius ir norus.“

Pasakė, ką renkasi lietuviai

Įmonėje gaminami vieno aukšto moduliniai namai – Aurelija sako, kad visada pataria plėstis į plotą, o ne į aukštį. O štai būsto kvadratūros pasirinkimas priklauso nuo paties žmogaus norų, galimybių ir poreikių.

„Mažiausias namukas, kuris yra kaip mini butas su atskiru miegamuoju, prasideda nuo 21 kv. m., juos perka ir gyvenimui, ir nuomai. Gaminame namus ir iki 80 kv. m. – klientas renkasi pagal savo poreikius, lūkesčius ar turimus pamatus.

Galime visiškai prisiderinti prie kliento sklypo, keisti išplanavimą, langų vietas, priklausomai nuo to, ką klientas nori matyti pro namuko langą“, – kalbėjo A. Lingevičienė.

Kaip vieną populiariausių pasirinkimų ji išskiria 30 kv. m. namelius, kuriuose yra atskiras miegamasis, svetainė, vonios kambarys ir virtuvėlė. Antroje vietoje rikiuojasi 60 kv. m. nameliai iš dviejų modulių.

Pasiteiravus, ar įmanoma per vieną dieną užsisakyti modulinį namelį, kad beliktų laukti, kol šis bus pagamintas, pašnekovė paaiškina: jei klientas tiksliai žino, ko nori, tai įmanoma, tačiau ragina neskubėti.

„Aš linkusi neskubėti, kad klientai pagalvotų, išsirinktų sau tinkamiausią variantą. Mes nenorime, kad žmonės pirktų namelį kaip iš internetinės parduotuvės, kad namas būtų sukurtas žmogui, kad jis džiaugtųsi jį gavęs ir būtų patenkintas“, – teigė ji.