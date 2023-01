Lietuviai šį sūrį graibsto parduotuvėse: paaiškino, kodėl

Tradicinė graikiška feta – tai kelis mėnesius sūryme brandintas minkštas akytas ožkų ir avių pieno sūris. Jis pasižymi šiek tiek sūriu, rūgštoku, pikantišku skoniu, kuris maisto mylėtojams leidžia eksperimentuoti virtuvėje ir dovanoja daugybę unikalių patiekalų.

Iš galybės kitų sūrių rūšių fetą išskiria ne tik skoninės, bet ir sveikatai palankios savybės. Didelis kiekis maistinių medžiagų, tokių kaip kalcis, fosforas, baltymai, B grupės vitaminai, selenas, riebiosios rūgštys, fetai pelnė bene sveikiausio sūrio titulą. Šis sūris nekaloringas ir saugus laktozės netoleruojantiems žmonėms.

Beje, feta yra vienas iš produktų, kurių kilmės vietos bei geografinė nuoroda yra saugomos. Tai reiškia, kad tik Graikijoje ir kai kuriose jos salose pagamintas feta sūris turi teisę naudoti šį produkto pavadinimą.

Pavyzdžiui, taisykles mėginę apeiti Danijos pienininkai, nusprendę savo gaminamą sūrį pavadinti feta, užsitraukė Europos Komisijos bei Graikijos rūstybę ir pernai pralaimėjo bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, rašoma spaudos pranešime.

Lietuvoje feta populiari ir žiemą, ir vasarą

Fetos sūris jau seniai nėra naujiena Lietuvos parduotuvių lentynose. Pasak prekybos tinklo „Maxima“ Pirkimų departamento vadovo Mariaus Tilmanto, pirkėjai suklustų, jeigu bet kuriuo metų laiku parduotuvių lentynose nerastų fetos sūrio. Tiesa, susidomėjimas šiuo gaminiu kasmet kiek ūgteli prasidėjus šiltajam sezonui.

„Panašu, kad žmonės mėgsta derinti fetą su sezoniniais šviežio derliaus žalumynais, daržovėmis, vaisiais ir uogomis. Beje, fetos pardavimai tarp minkštųjų brinzos sūrių – jie gaminami pagal panašią technologiją – sudaro beveik 15 proc. Pirkėjams visada stengiamės pasiūlyti bent keletą skirtingų fetos sūrių rūšių iš įvairių gamintojų“, – pasakoja M. Tilmantas.

Prekybos tinklo maisto gamybos ekspertė Brigita Baratinskaitė atkreipia dėmesį, jog fetos skonių ir tekstūros skirtumus lemia gamyboje naudojamas pienas: aštrumo suteikia avių, o švelnumo – ožkų pienas. Ekspertės teigimu, feta yra universalus sūris, kurį galima naudoti tiek su saldžiais, tiek su nesaldžiais produktais ir eksperimentuoti gaminant įvairius patiekalus.

„Kadangi šis sūris gana minkštas, galima improvizuoti gaminant įvairias užtepėles. Be to, fetos gabalėliai puikiai tinka skrudinimui – jie gražiai apkepa, bet per daug neišsilydo, tad puikiai tinka gardinti sumuštinius ar salotas.

Graikai savo virtuvės neįsivaizduoja ir be įvairių kepinių su feta, na, o gurmanai dažnai derina šį sūrį su saldžiais vaisiais“, – kalba B. Baratinskaitė ir dalijasi keliais išskirtiniais receptais, įrodančiais fetos kulinarinį lankstumą.

Fetos užtepėlė su keptomis paprikomis

Reikės: 150 g fetos sūrio, 200 g konservuotų keptų paprikų, 100 ml alyvuogių aliejaus, 1 šaukšto citrinos sulčių, 1-2 skiltelių česnako, 1 šaukštelio saldžiosios paprikos miltelių, 1 šaukštelio rūkytos paprikos prieskonių, 0,5 šaukštelio citrinpipirių.

Gaminame: visus ingredientus sutrinkite maisto smulkintuvu iki vientisos masės. Jei konsistencija per tiršta, galima dar įspausti citrinos sulčių.

Taip paruoštą užtepėlę tepkite ant skrudintos duonos arba patiekite su daržovėmis: agurkais, salierais, morkomis. Keli šaukštai užtepėlės puikiai tiks pagardinti ir makaronų patiekalus.

Graikiška sriuba su feta

Reikės: 1 skardinės konservuotų pupelių (gali būti pomidorų padaže), 1 skardinės juodųjų alyvuogių, 1 morkos, 2-3 salierų stiebų, 1-2 česnako skiltelių, 1 svogūno, 150 g fetos, 1-2 pomidorų, druskos, pipirų, saujos kapotų krapų, alyvuogių aliejaus.

Gaminame: pasiruoškite daržoves: nulupkite česnaką, svogūną, morką ir supjaustykite smulkiais kubeliais. Salierą nuplaukite ir supjaustykite nedideliais griežinėliais. Susmulkinkite nuplautą pomidorą.

Puode storu dugnu įkaitinkite šlakelį aliejaus ir dėkite svogūnus, morkas, salierus, česnakus, kepkite lengvai pamaišydami apie 3-5 min. Dėkite smulkintą pomidorą, pupeles, pilkite 400 ml vandens ir troškinkite apie 10 min ant mažos kaitros.

Pagardinkite druska, pipirais, išmaišykite ir po kelių minučių nukelkite nuo ugnies. Alyvuoges supjaustykite, fetos sūrį sutrupinkite mažais gabaliukais.

Į gilią lėkštę dėkite sutrupintą fetą, alyvuoges, pilkite sriubą, lengvai pamaišykite ir apibarstykite krapais. Patiekite su traškia skrudinta duonele.

Trapios tešlos pyragas su feta

Reikės:

Tešlai: 150 g kvietinių miltų, pusės šaukštelio kepimo miltelių, 100 g šalto sviesto, žiupsnelio druskos, pusantro šaukšto šalto vandens. Žinoma, galite naudoti šaldytą bemielę sluoksniuotą tešlą.

Įdarui: 200 g poro, 2 šaukštų aliejaus, 1-2 skiltelės česnako, 1 raudonosios paprikos, žiupsnio juodųjų pipirų, druskos, džiovinto raudonėlio, 2-3 pomidorų, 200 g fetos sūrio, ryšulėlio petražolių, 3 kiaušinių, 200 ml grietinėlės, saujos juodųjų alyvuogių.

Gaminame: Pirmiausiai pasigaminkite tešlą: sumaišykite druską, miltus ir kepimo miltelius. Į šį mišinį dėkite šaltą, kubeliais supjaustytą sviestą ir trinkite rankomis iki trupinių.

Tada pilkite šalto vandens ir minkykite tešlą. Gerai išminkius, susukite tešlą į maistinę plėvelę ar švarų rankšluostį ir dėkite pusvalandžiui „pailsėti“ į šaldytuvą.

Dabar susmulkinkite porą, česnaką, papriką ir pakepinkite alyvuogių aliejuje. Pagardinkite daržoves druska, pipirais, raudonėliais ir palikite mišinį vėsti, o vėliau jį sumaišykite su trupinta feta.

Tešlą gerai iškočiokite ir dėkite į kepimo indą. Ant dugno tolygiai paskirstykite keptų daržovių ir fetos mišinį, smulkintus pomidorus, kapotas petražoles.

Kiaušinius gerai išplakite su grietinėle, žiupsneliu druskos, pipirų ir supilkite ant viršaus. Prieš pašaunant į orkaitę, apibarstykite pyragą per pusę perpjautomis alyvuogėmis.

Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-50 min.

Skanaus!