Lietuviai ruošiasi pomidorų auginimui: ekspertė įvardijo geriausias veisles

Jei šiemet norite užsiauginti pomidorų, agronomė, mokslų daktarė Marija Čižauskienė duoda keletą patarimų, ką daryti, kad ne tik nepraleistumėte laiko pomidorus daiginti, bet ir kaip juos prižiūrėti, kad šie ateityje duotų puikų derlių.

Sėjos laiką apsiskaičiuoti galite patys

Jei nežinote, kada tinkamiausias laikas pradėti pomidorų sėją, specialistė rekomenduoja paprasčiausią apskaičiavimo būdą – pomidorų daigai po sėjos užauga per maždaug 60 dienų. Per tiek laiko sėklos sudygsta, auga ir formuoja šaknų sistemą. Tačiau sėjos laikas priklauso ir nuo to, kur pomidorus vėliau planuojate persodinti – į lauką ar šiltnamį.

Jei rinksitės auginimą lauke arba polietileniniame šiltnamyje, daigus auginti pradėkite kovo pabaigoje–balandžio pradžioje. Per tiek laiko jie spės užauginti tvirtas šaknis, o lauke temperatūra bus tinkama juos sodinti į nuolatinę augimo vietą.

Jei pomidorus auginsite bent minimaliai šildomame šiltnamyje, sėją pradėkite gerokai anksčiau – agronomės teigimu, į tokį šiltnamį pomidorus persodinti galima maždaug balandžio viduryje, tad ir daigus reikia pradėti auginti anksčiau – vasario viduryje.

„Laikoma, kad paskutinės pavasarinės šalnos Lietuvoje baigiasi birželio pradžioje. Nuo to laiko atmetus du mėnesius gauname laiką sėti pomidorus, kuriuos auginsime lauke. O jei šiltnamis šildomas, tai tikėkimės, kad jau balandžio viduryje žmogus daigus išneš ir pasodins“, – pasakojo agronomė.

Sėkmingam pomidorų dygimui svarbu pasirinkti tinkamą žemę. M. Čižauskienė siūlo neeksperimentuoti ir rinktis parduotuvėse randamus substratus. Taip ne tik sutrumpinsite žemės paruošimo laiką, bet ir nereikės sukti galvos, kaip jį nukalkinti ar prisotinti reikiamų medžiagų.

Paruošti substratai yra pilnai paruošti naudojimui, nukalkinti ir praturtinti maisto medžiagomis, reikalingomis daigams. Taip pat svarbu nepamiršti, jog pomidorams svarbus ir tinkamas žemės rūgštingumas, kuris svyruoja tarp 5,5-6,5 pH.

„Mišinys, randamas parduotuvėse sėklų sėjimui, yra paruoštas reikalingo rūgštumo, taip pat jame įdėtos pagrindinės maisto medžiagos, kurių reikia, kad sudygusi sėkla užaugintų kokybiškas šaknis“, – pasakojo M. Čižauskienė.

Lapai – ligų gaudytojai

Pomidorų sėklos turėtų būti sėjamos 1,5-2 cm gylyje arba užpilamos tokio storio substrato kiekiu. Norint, kad sėklos sėkmingai dygtų, reikėtų palaikyti 20-25 laipsnių temperatūrą, o viską padarius teisingai, sėklos sudygs greičiau nei per savaitę.

Tolimesniam augimui svarbu daigus laistyti, tačiau svarbu žinoti, kad pomidorams nereikia itin drėgnos žemės. Specialistė pataria pomidorus lieti retai, bet gausiai, o tai padaryti užteks kartą per savaitę. Tiesa, augimas priklausys ir nuo apšvietimo, oro temperatūros bei drėgmės.

„Pomidorus reikia laistyti ne dažniau kaip kartą per savaitę. Nebent bus labai šilta, ant palangės stovinčius pomidorus kaitins saulė, tada gali prireikti laistyti dažniau“, – patarė M. Čižauskienė.

Agronomė pabrėžia, kad pomidorų lapai yra ypač jautrūs ligoms, todėl reikėtų vengti augalo apipurškimo. Ypač grėsmingas pomidorų maras, tad kuo dažniau liesite augalus ir drėkinsite lapus, tuo didesnė tikimybė, kad augalą užpuls ligos. Vienintelis atvejis, kada lapų apipurškimas duos naudos – kovojant su augalą užpuolusiomis ligomis.

„Kuo daugiau drėkinsite lapus ir kuo aukštesnė bus drėgmė, tuo greičiau augalas susirgs maru. Purškiame tik tada, kai reikia susitvarkyti su ligomis. Šiaip pomidorus reikia drėkinti ir maitinti per šaknis“, – pasakojo mokslų daktarė.

Prireikus augalui papildomai suteikti maisto medžiagų, agronomė pataria daryti tirpalus ir jais lieti žemę. Svarbu, kad vandens temperatūra būtų 15–20 laipsnių, o augalui reikalingos medžiagos priklauso nuo augimo tarpsnio. Norint stiprinti stiebą ir lapiją, augalą reikėtų laistyti azoto turinčiomis trąšomis, o pradėjus derėti vaisiams azoto kiekį mažinti ir tręšti kalio turinčiomis trąšomis.

Pomidorų veislės, kurios nenuvils

Pomidorų veisles svarbu rinktis pagal tai, kur juos auginsite – lauke ar šiltnamyje, po danga. Ypač šiuo metu populiarios hibridinės pomidorų veislės. Jos yra atsparesnės ligoms ir duoda didesnį pomidorų derlių. Auginimui lauke agronomė išskiria veislę „Bobcat“ – žemaūgius pomidorus, kurie yra itin atsparūs prastoms oro sąlygoms, todėl puikiai auga lauke.

„Renkantis veislę, svarbu žinoti, kur pomidorai augs. Nuo to priklausys, kokią veislę geriau rinktis – žemaūgę, pusiau žemaūgę ar aukštaūgę“, – patarė specialistė.

Jei pomidorus auginsite šiltnamyje, rekomenduojama rinktis aukštaūges veisles. Kai jos pasieks jūsų norimą aukštį, viskas, ką jums reikės padaryti – patrumpinti augalo viršūnę, kad jis nebeaugtų ir toliau nokintų vaisius. Tiesa, rinkdamiesi atsižvelkite ir į veislės ankstyvumą – kada norėsite skinti pomidorų derlių. M. Čižauskienė ankstyvam derliui rekomenduoja „Brooklyn“, „Carmello“ ir „Raissa“ veisles, o jei ankstyvumas nėra toks svarbus, jūsų nenuvils „Delfine“ veislės pomidorai.