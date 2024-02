Lietuviai masiškai šluoja šias prekes: paaiškino, kodėl

Pranešime spaudai rašoma, kad populiariausiu pasimeilinimu keletą metų iš eilės lieka saldainiai „Raffaello“, o štai Vasario 16-ąją tautiečiai mini keldami vėliavas, mūvėdami tautines kojines ir lauždami šakočius.

Masiškai šluoja kelias prekes parduotuvėse

„Šią savaitę susipina tradicijos, pramogos ir patriotiškumas – vejame žiemą iš kiemo, švenčiame meilės ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienas. Nors progos labai skirtingos, tačiau matome, kad pirkėjams jos visos svarbios ir bent simboliškai paminimos“, – teigia Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, „Maximos“ komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė.

Prekybos tinklo duomenimis, vasario 14-ąją, Valentino dieną, daugiau nei triskart šokteli saldumynų pardavimai – ypač šokoladų bei saldumynų, iš kurių jau ne vienerius metus daugiausiai nuperkama „Raffaello“ saldainių.

Gyventojai kasmet savo meilę saldina ir tortais, pyragais, plokštainiais – jų šiemet pagaminta net 19 tonų, tiek pat, kiek ir per Kalėdas. Valentino dieną taip pat išauga ir prezervatyvų bei lubrikantų pardavimai.

„Įdomu, kad pastarųjų prekių – kontraceptinių apsaugos priemonių ir lubrikantų – paklausa 2021 m. bei užpernai per Valentino dieną didėjo apie 2-2,5 karto, o praėjusiais metais – maždaug 20 proc. Beje, pasisaldinti gyvenimą saldainiais 2021 m., karantino laikotarpiu, polėkis irgi buvo didesnis nei, pavyzdžiui, pernai“, – pirkėjų elgseną komentuoja I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Įsimylėjėlių ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos pirkiniai skiriasi

Pastebima, kad minėdami įsimylėjėlių dieną, pirkėjai smulkiai šios šventės atributikai kasmet išleidžia apie kelis eurus. Tuo tarpu Valstybės atkūrimo dienos proga perkama daugiau maisto: mėsos, žuvies, alkoholio, riešutų, didelio populiarumo sulaukia šakočiai.

„Savaitę iki Vasario 16-osios šakočių paklausa auga apie 40 proc., o per Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, pavyzdžiui, pernai, jų buvo nupirkta beveik 3,5 karto daugiau nei įprastai.

Stebėdami pirkėjų įpročius darome išvadą, kad valstybinę šventę žmonės linkę minėti socialiai: susitinka su draugais, kartu rengia vaišes. Be to, šią dieną neapsieinama ir be smulkios tautinės atributikos, tokios kaip vėliavos, vėliavėlės, drabužiai, ženkliukai“, – pasakoja I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Štai praėjusių metų minėto prekybos tinklo duomenys rodo, kad populiariausios tautinės atributikos trejetuką sudarė vyriškos kojinės, automobilinė Lietuvos vėliava ir ženkliukas. Ankstesniais metais aktyviau buvo perkamos Lietuvos vėliavos.

„Tautinę atributiką šių metų Vasario 16-tosios minėjimui žmonės pradėjo pirkti dar praėjusią savaitę. Beje, šiemet pirkėjams siūlome naujovę – raudoną Vyčio vimpelą. Tai prailginto trikampio formos vėliava – tokios ypač populiarios Skandinavijos šalyse, tad tikimės, kad tokio stiliaus tautinis atributas patiks ir mūsų tautiečiams“, – sako I. Trakimaitė-Šeškuvienė.