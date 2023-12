Lėktuvo stiuardas įspėja šiukštu nepirkti 1 daikto lėktuve: „Tai šlykštu“

Kevinas neseniai „TikTok“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame atskleidė kai kurias paslaptis aviacijos pramonėje. Jame jis atkreipė dėmesį į seniai sklandantį gandą apie kavą, rašo mirror.co.uk.

Skiria mažai laiko švarai

Pasak „Reddit“ rašiusio piloto, komerciniuose lėktuvuose negerti karštų gėrimų reikėtų dėl to, iš kur jie atkeliauja. Jie teigė, kad vandens rezervuarai valomi retai, jei apskritai valomi, ir šį vandenį jie naudoja gaminti kavai.

Kevinas pritarė aviatoriaus mintims, teigdamas, kad karšti gėrimai lėktuvuose yra šlykštūs. Užuot žaidus lėktuvo kavos ruletę, jis ragino keleivius atvykti į oro uostą 10 minučių anksčiau ir nusipirkti kavos terminale.

Kevinas toliau teigė, kad kavos puodeliai komerciniuose lėktuvuose ne tik retai valomi, bet ir dažnai ištuštinami į lėktuvo tualetus, o tai neatrodo pernelyg higieniška. Per savaitę lėktuvu keliauja tūkstančiai žmonių, o personalas dažnai turi labai mažai laiko nuodugniam valymui tarp skrydžių.

Aviakompanijos siunčia į lėktuvus valytojus, kad jie juos sutvarkytų tarp skrydžių, tačiau dažnai dėl įtempto skrydžių tvarkaraščio jiems tenka mažai laiko valymui. Jei nerimaujate dėl mikrobų, yra keletas konkrečių vietų lėktuve, kurių turėtumėte vengti.

Atskleidė, kurios lėktuvo vietos yra nešvariausios

29 metų skrydžio palydovė Barbė savo „TikTok“ kanale dažnai dalijasi kelionių patarimais ir paslaptimis. Neseniai ji atskleidė, kokios, jos manymu, yra kelios purviniausios lėktuvo vietos. Nenuostabu, kad pirmąją vietą užėmė tualeto grindys.

Tualeto grindų švarą (arba jos trūkumą) nesunku suprasti, turint omenyje, ką žmonės ten veikia, ir iššūkius, kuriuos tenka patirti tokioje uždaroje erdvėje, kai gresia staigi turbulencija.

Ji taip pat įspėjo keleivius dėl staliukų. Atlenkiami staliukai vargu ar bus tokie pat nemalonūs, bet jų taip pat verta vengti, atsižvelgiant į tai, kad greičiausiai nuo jų valgysite.

Valytojai gali neturėti laiko juos sutvarkyti tarp skrydžių, be to, niekada nežinote, kas ką ant jų darė per ankstesnį skrydį. Nesvarbu, ar tai būtų keleivis, padėjęs kojas ant stalų, ar snaudžiantis priglaudęs kaktą prie jų.