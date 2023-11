JAV nuo tako nuriedėjo ir įkrito į vandenį žvalgybinis lėktuvas „P-8A Poseidon“

JAV karinio jūrų laivyno žvalgybinis lėktuvas „P-8A Poseidon“ išvažiavo iš pakilimo-nusileidimo tako jūrų pėstininkų karinėje bazėje Havajuose, skelbiama „The War Zone“.

Nelaimė įvyko lapkričio 20-ąją lėktuvui leidžiantis po eilinės treniruočių misijos. Vietos žiniasklaidos teigimu, lėktuvu skrido 9 žmonės, visi jie sėkmingai nusigavo iki kranto. Lėktuvo bazė yra Vašingtono valstijoje, Havajuose juo buvo atliekami patruliavimo virš vandens ir žvalgybos bandomieji skrydžiai.

US Navy aircraft skidded off the runway and ended up in the Pacific Ocean in Hawaii.



According to preliminary information, the Boeing P8 Poseidon pilot overshot the runway. This happened at a US Marine Corps military base. pic.twitter.com/FLnhipBH89

